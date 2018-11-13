Нomo soveticus: как Донбасс стал центром эксперимента по созданию советского человека

Донбасс стал полигоном для экспериментов СССР / УНИАН

Часто звучит тезис о том, что жители Донбасса ментально отличаются от остального населения Украины. Но это мнение ошибочно, нельзя говорить о всех жителях Донбасса, как о некой единой общности с единым менталитетом и единым мышлением. Там есть разные люди.

Много жителей Донбасса сыграли важную роль в истории Украины. Есть немало жителей Донбасса, которые сейчас в качестве вынужденных переселенцев активно включились в украинскую политическую, общественную и культурную жизнь, популяризируют все украинское. Но также есть и значительная часть жителей Донбасса, которые до сих пор остаются носителями советской идентичности. И именно на них опираются режимы "ДНР" и "ЛНР", а также российская агрессия.

Читайте такжеУкраина потеряла Донбасс не на года, а на десятилетияПочему именно на Донбассе таких людей настолько много? Очевидно, так сложилось в силу исторических причин. Это индустриальный регион, которому много внимания уделяла советская власть. Именно там проходил эксперимент по созданию советского человека - homo soveticus.

Туда, на индустриальные объекты - на шахты и крупные заводы, свозились люди со всего Советского Союза, люди разных национальностей. Они работали в тяжелых физических условиях, взамен получали достаточно большое в то время материальное вознаграждение. У жителей Донбасса не было времени для критического переосмысления своей жизни и всего того, что их окружало. И это позволяло режиму навязывать этим людям какие-то простые и однозначные ответы.

Поэтому Донбасс стал не просто островком homo soveticus, а, наверное, сердцевиной, поскольку именно там эксперимент по созданию советского человека достиг наибольших успехов.

К сожалению, существованием на Донбассе людей, которых можно назвать носителями советской идентичности, уже в независимой Украине, после падения коммунизма, тоже пользовались местные политики и олигархи. Им был нужен покорный местный электорат, и поэтому они всячески поддерживали такое положение вещей, старались, чтобы эта советская идентичность оставалась в регионе.

Ошибкой Украины была невнимательность к Донбассу. Ошибкой Украины было и то, что не уделялось достаточно внимания декоммунизации этого региона, начиная с 1991 года. И это та ошибка, которую мы должны наверстать сразу после завершения войны на Донбассе.