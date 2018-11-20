Игры "на слабо": как депутаты толкают друг друга плюнуть в лицо МВФ

В Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить повышение тарифов на газ на 23% / Факти - ICTV

"Проект Постановления об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введение моратория на повышение цен на природный газ для населения" № 9265, которым предлагается отменить повышение тарифов на 23% и снизить в два раза цену на газ, поддержали уже несколько фракций. И дальше вопрос – будет ли он вынесен на голосование.

Данный законопроект – чисто популистский. И он совершенно неслучайно появился перед президентскими и парламентскими выборами в Украине. Все те шаги, которые предлагаются данным документом, совершенно некстати в экономическом плане.

Читайте такжеПочему цены на газ в Украине будут расти и дальшеИ хотя безответственность – это проблема украинских политических деятелей. Уверен на 100%, кто бы ни стал следующим президентом Украины, какой бы ни была следующая Верховная Рада, учитывая то, сколько долгов нужно выплачивать за все годы получения кредитов МВФ, а пик этих выплат приходится как раз на 2019-2020 годы, никто не сможет отказаться от сотрудничества с Фондом. Просто не сможет, потому что неоткуда брать деньги, да еще и такие дешевые кредиты… А если Украина вынуждена продолжать брать деньги у МВФ, это значит, что она ни коим образом не может выступать против одного из главных требований Фонда.

Потому нынешний законопроект – это обычный популизм.

В данной ситуации лучше не доводить дело до вынесения проекта этого постановления на голосование. Ведь понятно же, что именно происходит: властная коалиция и оппозиция постоянно проверяют друг друга "на слабо", заставляя своих оппонентов поддерживать те законопроекты, которые заведомо им будет трудно или невозможно принять. А воздержание от голосования за такие законопроекты или изменения в Конституцию бьет по тем, кто не голосовал или голосовал против. Как раз на это в нынешней ситуации и рассчитывает оппозиция, ведь она прекрасно понимает: за этот законопроект невозможно позитивное голосование.

Уверен, данный законопроект однозначно не наберет голосов. Однако те, кто за него не проголосует, тут же получат в лоб обвинения: "Смотрите, кто виноват, что народу не снижают тарифы и не дают газ бесплатно!".

Потому главное – не допустить, чтобы дело дошло до вынесения на голосование этого законопроекта.

Читайте такжеНа сколько обвалится гривна после нового повышения цен на газКакими могут быть формальные основания для невынесения на голосование данного законопроекта? Например, объяснение тем, что законопроект юридически оформлен неверно, или что мы не можем рассматривать законопроекты, которые противоречат международному законодательству. Например, мы же не можем голосовать за законопроект за снятие моратория на смертную казнь – такой вопрос вообще нельзя выносить на голосование в Верховной Раде. Какие-то объяснения обязательно найдутся. Но я не юрист, а политтехнолог, потому не могу сказать точнее.

Вне всякого сомнения, это проигрышная ситуация для властных фракций, которые несут ответственность за происходящее в государстве. И самым простым вариантом для них было бы затянуть эту историю на полтора-два месяца, а потом пусть все валится. Главное – получить свои рейтинги и голоса на голом популизме, а там, может, получится как-то договориться с МВФ.

Кроме того, рынок отреагирует на принятие данного законопроекта очень быстро и просто – сразу обвалится. Мы видели, что даже разговор о том, что транш МВФ может быть не предоставлен Украине, тут же приводит к обвалу гривны. А такой плевок в лицо МВФ – иначе положительно голосование за данный законопроект не может быть воспринято – приведет к тому, что гривна рухнет в два раза, а то и в три.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, специально для "Главреда"