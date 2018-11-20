Огромная проблема Украины - не смертность, а низкая рождаемость

Вчера Укрстат обнародовал демографические данные за 9 месяцев 2018 г., и СМИ буднично сообщили, что население Украины за указанный период сократилось на 165,6 тыс. человек (по итогам года будет сокращение порядка 220 тыс. человек). Это то, что видит официальная статистика, которая не замечает трудовую миграцию.

Реакция в публичном пространстве на данную информацию – близка к нулю. Дескать, это не новость, вымиранием никого не удивишь, есть гораздо более интересные темы. Например, вот Рабинович рассказал новый анекдот, давайте обсудим.

Чтобы сделать данную статистику более удобной для восприятия, переведём её в самое наглядное - в детей.

Для начала несколько ремарок.

Первое. В 2018 г., по данным статистики, мы вымираем в среднем на 10,5% быстрее, чем прошлом году. Но эта цифра неточная. Потому что официальные темпы вымирания немного приукрасила миграция. Да-да, именно миграция. По данным Укрстата в Украину приехало на 7 тыс. человек больше (!), чем в прошлом году. Официально именно так. Из-за этого и получилась упомянутая цифра -165,6 тыс. человек (в минувшем году за это же период было -149,8 тыс.).

Читайте такжеЭксперт назвала причины демографического кризиса в УкраинеВторое. Если посмотреть только на природную динамику – то всё хуже. Мы вымираем быстрее на 14,8%, чем в прошлом году. Природная убыль составила -176,4 тыс. человек, в прошлом году – 153,5 тыс. (мы уже потеряли на 22,8 тыс. населения больше, чем в прошлом году, по итогам года будет под 30 тыс.). Как появилась эта цифра?

С одной стороны, за 9 месяцев 2018 г. нас умерло на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. Но что самое главное – родилось на 19,8 тыс. детей меньше! По итогам года родится на 23-24 тыс. детей меньше, чем в 2017 г.

Что это значит?

Например, это значит, что через 6 лет – в 2024/25 учебном году - мы получим на 24 тыс. первоклашек меньше, чем через пять лет. Если подходить формально – то это на 750-800 первых классов меньше.

По состоянию на сейчас количество учеников в украинской школе в среднем составляет 242 человека. Т.е., неродившихся детей хватило бы, чтобы заполнить почти 100 школ.

Естественно, автоматического обнуления школ не будет. А будет то, что и сейчас: школы мегаполисов будут пухнуть и задыхаться, а в селах и малых городах провал станет ещё глубже. Я пока не видел детальную раскладку по регионам, но закономерности последних лет вряд ли изменились.

Если взять в сравнении с текущим годом, выходит ещё нагляднее.

В 2018 г. в украинские школы отправились 448,5 тыс. первоклашек. Так вот, если пересчитать текущие показатели рождаемости за 9 месяцев на год, то через 6 лет первоклашек будет максимум (!) 340 тыс. Т.е., семиклассников будет порядка 440 тыс., а первоклашек – на 100 тыс. меньше. Или на четверть меньше, чем сейчас.

Читайте такжеУкраинцев станет меньше на 10 миллионов через 25 летС учетом того, как развиваются небольшие частные школы, на месте учителей государственных школ я бы задумался. Частники откусят ещё пару процентов, и в госшколах первоклашек станет меньше процентов на ~30%, чем сейчас. А это весьма серьёзные социальные последствия.

Например, профсоюзы учителей требуют, чтобы с учителями-пенсионерами заключали договора на фактически пожизненное трудоустройство. С какой радости, если мы видим тенденцию? Идея МОН перевести пенсионеров на годичный контракт больше отвечает ситуации. И т.д.

Чтобы охватить весь спектр последствий от сокращения населения лично у меня не хватает знаний. К сожалению, и почитать об этом особо негде. Плюс без адекватной переписи непонятны перетоки. Уверен, когда перепись таки проведут, будет много сюрпризов.

Например, какое реальное влияние у мэров крупных мегаполисов. И какое значение будут иметь вооруженные отряды в 20-30 человек на уровне ОТГ...

Алексей Копытько