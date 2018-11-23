Годовщина Евромайдана: почему украинцам нечего праздновать

Украины не готовы меняться / УНИАН

Практически вся западная пресса написала о том, что Украина отметила 5-годовщину начала Евромайдана. При этом все отметили, что особых торжеств по этому поводу в Украине не было. Оно и понятно: хвастаться особо нечем.

Почему же так? Что произошло 5 лет назад и почему все так получилось печально?

Причиной Евромайдана был Виктор Янукович и только он один. К моменту подписания Соглашения об Ассоциации подавляющее большинство общества желало европейского выбора Украины. Примечательно, что сам Янукович и правительство Азарова постоянно агитировали за это Соглашение и еще в феврале 2013 г. Кабинет министров Украины утвердил план первоочередных мероприятий на 2013 год по интеграции в Евросоюз.

Читайте такжеУкраине грозит договор с Россией и новый МайданИтак, Янукович, Азаров, Партия регионов (эти смешные чудики, которые вообще не могут внятно пояснить обществу кто и что они хотят) и вся страна готовились к Ассоциации с ЕС. Это медицинский факт.

Затем, очевидно под жестким давлением Владимира Путина, который пригрозил войной, Янукович сломался и не решился подписать Соглашение с ЕС. Более того, он взял кредит в размере 15 млрд долл у России и подписал ряд договоров с ней, которые, по сути, означали вступление Украины в Таможенный союз. Янукович проявил личную трусость, предал свой народ, вышел за рамки политически возможного, пошел против воли большинства общества и получил свой майдан. Все тут закономерно, понятно и нет тут никакого заговора. Запад, а также ряд украинских олигархов лишь использовали народный гнев, чтобы свалить "кровавого диктатора", но они не были причиной майдана.

По форме майдан, конечно, был конституционным переворотом, но это был переворот, который поддержало большинство общества. А раз так, то мир - и Россия, кстати, тоже,- были вынуждены признать новую власть, которая пришла после бегства Януковича. Это называется народная революция.

Украинцы предотвратили контрреволюцию Януковича, они блокировали движение в Таможенный союз. Но вся проблема в том, что на самом деле украинцы, к сожалению, не были готовы к движению и к европейским ценностям. Это point!

Что значит "не готовы"?

Это означает, что украинцы в массе своей не понимают, что такое европейские ценности. Да и откуда им понять?!

Читайте такжеЧтобы понять Украину, нужно просто включить телевизорУкраинцы хотят лучшей жизни, они хотят благосостояния, они хотят чтобы не было коррупции, чтобы все были равны перед законом и т.д. Другими словами, украинцы хотят чтобы все было как в Европе, а не как в России и не как в Украине.

Но, и это главное, хотеть лучшей жизни - это не стратегия страны. Заявлять, что мы идем в Европу - это простые эмоции, блажь и чепуха. Это не стратегия! Стратегия - это то, чем вы готовы пожертвовать, от чего вы готовы отказаться во имя того, чтобы достигнуть этих благих целей. Вот это и есть стратегия страны!

И вот тут как раз выяснилось, что украинцы не готовы ничем жертвовать, ни от чего отказываться лично, ничего не менять в своем поведении, чтобы приблизить лучшее будущее. Украинцы, как выяснилось, не готовы выходить на улицу, чтобы защищать свободу прессы, чтобы протестовать против коррумпированного президента и всего правительства, против убийства активистов.

Украинский бизнес не готов выводить зарплаты из тени и честно платить налоги. Украинцы не готовы честно декларировать свои доходы и хотят "на шару" получать субсидии. Украинцы не хотят интересоваться, куда идут их налоги, и с удовольствием занимаются контрабандой. Украинцы по-прежнему радуются, когда обманывают государство, потому что они по-прежнему воюют с ним, а не требуют от него эффективного использования их налогов. Украинцы по-прежнему отчуждены от власти и боятся заявить свой контроль за этой властью. Так какие вопросы, панове?

Читайте такжеПочему голосование на выборах в Украине должно быть платнымЧтобы претендовать на европейское будущее, украинцы должны быть готовы измениться сами и пожертвовать многим. А пожертвовав многим, они должны быть готовым потребовать таких же изменений и жертв от власти на всех уровнях: от президента до сельсовета. Но украинцы, на самом деле, к этому не готовы. Они не готовы поднимать свой зад. Они хотели бы, чтобы всю работу за них проделал кто-то другой: европейцы или американцы. Они думают, что если они свалили Януковича, то теперь весь мир будет им по гроб благодарен. Но это святая сельская наивность.

Желание лучшей жизни есть! Желания чем-то жертвовать ради этого, что-то менять в своем поведении - нет. Но если вы ничего не меняете, то нелогично ожидать каких то изменений к лучшему. Вот поэтому и нечего праздновать в 5-летнюю годовщину начала Майдана.

Украина пока зависла. Она отказалась возвращаться в России, но она и не пошла в Европу. А раз так, то борьба за Украину продолжается, и судьба ее пока не ясна