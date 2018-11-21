В Украине отмечают День достоинства и свободы

21 ноября 2018, 11:00

В нынешнем году памятная дата будет отмечаться уже в пятый раз.

Евромайдан
Евромайдан / УНИАН

В Украине во вторник, 21 ноября памятная дата - в пятый раз жители страны могут отправлять друг другу поздравления с Днем достоинства и свободы.

Данный праздник является официальным правопреемником Дня свободы, который в честь Оранжевой революции 2004-го отмечался 22 ноября с 2005-го по 2011-й.

Указ же о праздновании Дня достоинства и свободы 21 ноября президент Петр Порошенко подписал указ 13 ноября 2014-го.

Годом ранее, 21 ноября 2013-го в центре столицы Украины, на Майдане Незалежности стартовали массовые акции протеста. Поводом для их начала стала позиция тогдашних украинских властей – президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и странами Европейского союза.

Читайте также"Я помню". В центре Киева символически воссоздали расстрел участников Евромайдана, фотоАкции протеста, которые получили общее название Евромайдан и Революция Достоинства, вскоре были поддержаны жителями во многих городах Украины. После того, как силовики по указанию властей страны устроили разгон митингующих на Майдане Незалежности, в ночь с 29 на 30 ноября, протесты резко приняли антипрезидентский и антиправительственный характер.

В результате противостояние продлилось несколько месяцев и закончилось кровавой развязкой. С конца февраля 2014-го День достоинства и свободы навсегда связан с жуткими фото и видео расстрела протестующих на улице Институтская и на самом Майдане. Все погибшие во время Евромайдана вошли в историю как "Небесная сотня". Президент Виктор Янукович был вынужден спасаться бегством в Россию. Вскоре Кремль аннексировал полуостров Кремль и начал военную агрессию на востоке Украины, бои в рамках которой продолжаются и по сей день.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Евромайдан Революция Достоинства Небесная сотня Виктор Янукович Николай Азаров День достоинства и Свободы расстрел на Майдане
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:10
"Супермодель": украинская легкоатлетка восхитила снимком в купальнике
11:52
Показала все. Астафьева засветила упругие прелести у стенки: опубликовано фото 18+
11:40
Аналитик спрогнозировал, когда курс биткоина опустится ниже новой психологической отметки Видео
11:36
Газпром урезал финансирование Северного потока-2
11:33
Новый главарь "ДНР" рассказал о своей мечте Видео
11:33
"Говорил на украинском языке". Журналист рассказал о предсмертных словах Кобзона Видео
11:27
"Высшая мужественность и символ вечности": в Беларуси странно поздравили Лукашенко
11:25
Почему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газ мнение
11:22
Эксперт рассказал, как ЕС может наказать Россию за "выборы" в "Л/ДНР" Видео
11:00
В Украине отмечают День достоинства и свободы
10:44
Подсчитаны затраты украинских политиков на предвыборную рекламу
10:21
Стала известна участь путинского генерала в Интерполе
10:08
Год кардинальных перемен: астролог рассказал, когда Украину ждет новый майдан
10:06
Евро вслед за долларом пытается нащупать психологическую отметку Видео
10:03
Преемник Хуга прибыл на Донбасс
09:45
Малолетняя любовница шантажировала Гуфа интимными фото
09:43
Новый "20-й съезд", или Как развенчают культ Путина мнение
09:21
Стал известен новый президент Интерпола Видео
09:14
Посольство Украины в США потребовало от Amazon снять товары с символикой "ЛДНР"
09:03
"Скандинавский антициклон": синоптик рассказала о погоде на День Достоинства и Свободы Видео
08:43
Путинский мост в Крым "поплыл": появилась едкая реакция России
08:31
Для Украины нет разницы, кто возглавляет Интерпол мнение
08:26
Михайлов день-2018: что нельзя делать и что нужно Видео
08:13
Кто готов положить Украину под Россию? мнение
08:00
Арестованный Киевом в ответ на санкции РФ сухогруз покинул Украину - СМИ
07:36
Именины Михаила-2018: поздравления и открытки Фото
07:33
На заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма
07:13
Живые факелы: среди подростков набирает популярность опасный флешмоб Видео
06:59
Как Ахметов поставил мат Порошенко мнение
06:44
"Россия — против всех": журналист рассказал о Четвертой мировой войне Видео
06:18
СМИ узнали о новой проблеме Крымского моста Видео
05:57
Назван самый страшный знак Зодиака Видео
05:31
Девушка выставила на продажу девственность из-за ипотеки родителей
05:05
"Красивая поза": экс-участница "Танцев со звездами" завела фанатов фото на четвереньках Видео
04:28
Украинцы назвали худшие исторические фигуры
03:50
Генерал-разведчик рассказал о превосходстве украинского оружия над американским
03:01
Мужчина кастрировал и убил священника, изнасиловавшего в церкви его маленькую дочь
02:12
В халате на голое тело: Виктория Боня похвасталась загорелой фигурой
01:36
"Мост разваливается": эксперт предупредил об угрозе техногенной катастрофы в Киеве Видео
00:50
Пересчет пенсий в Украине: кому и сколько добавят
00:24
Украинский адмирал предложил решение, которое позволит создать РФ максимум проблем на море
20 ноября, вторник
23:56
США поддерживает кандидата на пост президента Интерпола от Южной Кореи - Помпео
23:43
На трассе "Киев-Чоп" "евробляхеры" избили копов - Нацполиция
23:42
Выходные в декабре-2018: сколько дней дадут отдохнуть украинцам на праздники Видео
22:58
Отец-насильник-сутенер. На Киевщине мужчина насиловал дочерей и сделал из них проституток Фото Видео
22:52
В Москве авиалайнер сбил человека и улетел
22:25
Евросоюз реабилитирует хранилища ядерных отходов возле пяти украинских городов
22:21
"Бомбическая Вера!": Брежнева восхитила Сеть дерзким образом, опубликовано видео Видео
21:58
В деле с Зайцевой появился новый поворот - одна из пострадавших отказалась от претензий
21:27
"Не имею права": соперник погибшего чемпиона по армрестлингу отказался от титула Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять