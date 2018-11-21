В Украине отмечают День достоинства и свободы

Евромайдан / УНИАН

В Украине во вторник, 21 ноября памятная дата - в пятый раз жители страны могут отправлять друг другу поздравления с Днем достоинства и свободы.

Данный праздник является официальным правопреемником Дня свободы, который в честь Оранжевой революции 2004-го отмечался 22 ноября с 2005-го по 2011-й.

Указ же о праздновании Дня достоинства и свободы 21 ноября президент Петр Порошенко подписал указ 13 ноября 2014-го.

Годом ранее, 21 ноября 2013-го в центре столицы Украины, на Майдане Незалежности стартовали массовые акции протеста. Поводом для их начала стала позиция тогдашних украинских властей – президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и странами Европейского союза.

Читайте также"Я помню". В центре Киева символически воссоздали расстрел участников Евромайдана, фотоАкции протеста, которые получили общее название Евромайдан и Революция Достоинства, вскоре были поддержаны жителями во многих городах Украины. После того, как силовики по указанию властей страны устроили разгон митингующих на Майдане Незалежности, в ночь с 29 на 30 ноября, протесты резко приняли антипрезидентский и антиправительственный характер.

В результате противостояние продлилось несколько месяцев и закончилось кровавой развязкой. С конца февраля 2014-го День достоинства и свободы навсегда связан с жуткими фото и видео расстрела протестующих на улице Институтская и на самом Майдане. Все погибшие во время Евромайдана вошли в историю как "Небесная сотня". Президент Виктор Янукович был вынужден спасаться бегством в Россию. Вскоре Кремль аннексировал полуостров Кремль и начал военную агрессию на востоке Украины, бои в рамках которой продолжаются и по сей день.