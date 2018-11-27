Путин может подождать с захватом Украины до 27 декабря

Владимир Путин / Reuters

Введение военного положения на 30 дней в десяти областях Украины ничего не даст. Ведь у инициаторов этого решения был совсем другой замысел, точнее – у президента Петра Порошенко на этот счет были совершенно другие планы, но Верховная Рада эти планы поломала. Парламент не дал президенту узурпировать власть и отложить на неопределенное время проведение выборов в Украине.

Однако кое-что благодаря введению военного положения власть все-таки может сделать. И касается это церковных дел. Все области, в которых будет введено военное положение, это области, в которых сильны позиции Украинской православной церкви (Московского патриархата, – Ред.). Я думаю, что в связи с получением Томоса об автокефалии именно в этих областях возможны некоторые действия, в связи с которыми власть будет вынуждена оказывать давление на религиозные общины с тем, чтобы передать их в собственность поместной церкви. Военное положение может этому поспособствовать.

Читайте такжеКак введение военного положения ударит по кошельку украинцевТак что решение Верховной Рады о военном положении в таком виде – это однозначно провал Порошенко, за который он может отыграться только на процессах, связанных с Томосом. Однако ни одной задачи, связанной с обороной и обеспечением безопасности, введение военного положения не поможет решить.

Все то, о чем говорят, например, "невозможно применять оружие, если не введено военное положение", не соответствует действительности. Ведь есть уставы и распоряжения военного командования, которые позволяют это делать, потому военное положение не нужно для того, чтобы иметь возможность открывать огонь на поражение. Если говорить о мобилизации, то ее тоже можно проводить и без военного положения.

Единственное, что дает военное положение и чего не дает все остальное – возможность пренебрегать гражданскими правами и свободами граждан, которые предусмотрены Конституцией Украины. Однако я не думаю, что в данной ситуации Порошенко сможет воспользоваться этим правом. Да и Россия вряд ли преподнесет Порошенко такой подарок, как возможность прибегнуть к этой возможности.

В целом реакция Кремля на введение военного положения в Украине будет иронической. А других действий в ответ Россия предпринимать не будет. Все, что она хотела, она сделала уже в Керченском проливе.

Климкин в день голосования заявил, что у России якобы есть план захватить украинскую территорию от Мариуполя до Приднестровья. Однако, если бы слова Климкина и Турчинова, которые уже столько раз обещали вторжение России на территорию Украины, соответствовали действительности, то у нас бы тут уже была часть Российской империи. А сколько раз Турчинов уже заявлял о том, что "Россия уже точно завтра вторгнется и захватит побережье Азовского моря"... Однако память у большинства украинцев короткая, потому Турчинов вновь и вновь может говорить то же самое, а сейчас эти же слова подхватил Климкин.

Однако, даже если у России действительно есть план по захвату украинских территорий от Мариуполя до Приднестровья, ей ведь ничего не помешает реализовать этот план после 27 декабря.

Современная война не будет вестись так же, как в 1941 году – когда наступают танки и пехота. Современная война будет вестись, скорее всего, с высадкой больших десантных групп и предварительным глушением радиосигналов, телефонной связи, а также нарушением каналов связи между военными и командованием. Так что современная война будет совершенно другой: продвижение вглубь территории произойдет за считанные часы, а не дни. А у нас все почему-то готовятся к тому, что обязательно пойдут танки, как в 41-ом, и встречать российские танки готовятся встречать точно так же, как встречали Гудериана в 1941 году. Но – так не будет.

Читайте такжеКерченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибкуТак что украинские генералы готовятся к "вчерашней войне", а готовиться нужно к войне завтрашнего дня. Для меня совершенно очевидно, что скорее высадка российского десанта может произойти в Виннице, Львове или Киеве, чем в Харькове или Одессе.

Будет ли власть пытаться продлить военное положение? Есть такой анекдот: "Съесть-то он, может быть, и хотел бы, да кто же ему даст". Так вот в данной ситуации Порошенко, проиграв первый тайм игры, вряд ли может надеяться на выигрыш во втором. Даже если будут какие-то серьезные моменты. Даже если они будут спровоцированы украинской стороной. А я не исключаю, что власть будет провоцировать такого рода действия под видом обострения, чтобы потом иметь возможность заявлять: "Мы же говорили, что нужно вводить военное положение на 60 дней, а не на 30, и по всей стране". Так что вряд ли Порошенко в декабре получит большинство в Верховной Раде после того, как проиграл в там вчера.

Что касается выборов. Верховная Рада постановила, что президентские выборы у нас пройдут 31 марта 2019 года. Однако нет стопроцентной гарантии, что это окончательное решение и что уже не будут пытаться перенести дату голосования. Но 99-процентную гарантию мы все-таки получили.

Если говорить о реакции международного сообщества на события последних дней, то в основном оно отреагировало очень вяло, в частности, на ситуацию в Керченском проливе. Из их уст прозвучали заявления, которые совершенно ни к чему не обязывают: они традиционно высказали "глубокую обеспокоенность" и призвали Украину и Россию к деэскалации. Однако реальной обеспокоенности и реального желания помогать Украине, мы так и не увидели.

Константин Бондаренко, директор Института украинской политики, специально для "Главреда"