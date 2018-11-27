Путин отреагировал на введение военного положения в Украине

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин "выразил серьезную озабоченность" в связи с введением в Украине военного положения после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники в воскресенье, 25 ноября, обстреляли и задержали корабли ВМС ВСУ.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора российского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски".

"Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", - сообщила пресс-служба российского президента.

Также Путин призвал Берлин "оказать воздействие на украинские власти, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов".

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.