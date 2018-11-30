Что было бы, если бы военное положение в Украине ввели 2014 году

История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Но я часто думаю, а что было бы, если бы военное положение в Украине было бы введено в середине 2014 года, как призывали горячие головы. По идее военное положение действовало бы и по сей день, так как оснований для его отмены не было бы.

В частности, меня интересуют следующие вопросы:

Что стало бы с правами собственности за период 2014-2018 гг?

Что стало бы с демократией?

Какой политический режим сложился бы в Украине за все года действия ВП?

Как сложились бы отношения с МВФ?

Возможно было бы проводить хоть какие то реформы согласно Соглашению об Ассоциации или те, которые требовал бы МВФ?

Удалось бы нам реструктуризовать долги перед коммерческими кредиторами?

Что было бы с гривней и экономикой в целом?

Что было с рынком труда, с безработицей- Как развивались бы отношения с Россией?

Читайте такжеУкраина вернулась во времена ЯнуковичаЧем дольше я думаю, тем больше прихожу к выводу, что действие режима военного положения в 2014 году в течении 4-5 месяцев могло привести к полному экономическому коллапсу, когда и Запад был бы не в состоянии помочь.

Поэтому, если режим ВП и был бы введен, то он довольно быстро выродился бы в формальный, рутинный, стал бы что называется "мягким", с большим количеством исключений. Ну, приблизительно, как сейчас , с тем чтобы можно было бы сохранить отношения с МВФ и имитировать некоторые реформы.

Однако, не все так просто. Так как военное положение продолжало бы действовать длительно, то:

в политическом плане в стране сложился бы жесткий авторитарный режим, выборов бы не было, кое- где действовали бы военные администрации, сложилась бы жесткая полувоенная вертикаль власти.

процветала бы жуткая коррупция , рейдерство и передел собственности в которое, что называется" под шумок", массово втянулись бы спецслужбы и военные

началось бы бегство капитала, инвестиции были бы сведены к нулю, ВВП был бы на нуле или в легком минусе. Наличный доллар было не достать.

все СМИ стали бы ручными , а повестку дня диктовали бы национал-патриоты

безработица была ужасающей , т.к. заробитчане вынуждены были возвратиться в страну. В стране нарастало бы глухое недовольство Пришлось бы всех переодевать в военную форму и ... печатать деньги на их содержание

инфляция была не менее 25%, кредитование прекратилось бы

Читайте такжеЛичная драма Порошенко, или Как президент сам себя высекВ общем картина была бы безрадостной, если не сказать больше. И как нам было бы выходить их этого положения не совсем понятно. Думаю мы были в тупике. А эмоциональное напряжение тупика, как известно переносится либо во внутрь -либо гражданская война, либо война с Россией.

Поэтому, очень хорошо, что Петр Алексеевич не поддался давлению "партии войны" и не ввел ВП в 2014 г. Я не вижу какие бы плюсы мы могли бы получить от него по сравнению с тем положением, которое сложилось у нас сейчас. А вот минусы были бы таковы, что то наше нынешнее незавидное положение показалось бы нам счастьем.