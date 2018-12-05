Украина на Евро-2020: что ждет обновленную команду Шевченко

Андрей Ющенко

публицист, журналист

5 декабря 2018, 06:59

Нашу сборную ждет крепкая и ровная группа, из которой можно выходить, несмотря на перестройку.

Сборная Украины не поразила ворота Турции, но и не позволила забить гол в свои
Сборная Украины продолжает играть в контроль мяча, навязывая свою волю соперникам. / ffu.ua

Итак, соперники сборной Украины в отборочном турнире Евро-2020 уже известны. Ими стали Португалия, Сербия, Литва и Люксембург. Известен календарь турнира — мы стартуем 22-го марта гостевым матчем против Португалии. Известен формат — в своей группе нужно занять место не ниже второго. Известно также, что в случае неудачи Португалия, Украина и Сербия получат еще один шанс пробиться на Евро — все эти сборные выиграли свои группы в Лиге наций.

ПОРТУГАЛИЯ

Как и полагается действующим чемпионам Европы, в статусе главного фаворита отборочный турнир начнут португальцы. Они триумфально завершили Евро-2016, а вот на ЧМ-2018 вылетели уже в 1/8 финала (поражение от Уругвая). После этого Фернандо Сантуш приступил к плавному обновлению сборной, благо, талантов на португальской земле всегда хватало. Сейчас на ведущие роли постепенно выдвигаются Бернардо Силва из "Манчестер Сити" и Андре Силва из "Севильи".

Однако есть человек, которого омоложение португальской сборной не касается. Это Криштиано Роналдо — у Сантуша он на особом статусе. После перехода в "Ювентус" Криштиано решил, что ему нужно сосредоточиться на адаптации в новом клубе. Он попросил не привлекать его в сборную этой осенью, но уже весной должен вернуться в главную команду страны.

Тем не менее, португальская сборная боеспособна даже без своего лидера. В этом мы убедились осенью, когда пиренейцы без проблем выиграли свою группу в Лиге наций, где ее соперниками были Италия и Польша. Сантуш продемонстрировал, что у его команды есть эффективные варианты без Роналдо, и в этом ее сила.

СЕРБИЯ

Что касается сербов, то они имеют много общего с португальцами. Сербия тоже омолаживает состав, тоже не слишком удачно выступила на ЧМ-2018 (третье место вслед за Бразилией и Швейцарией) и тоже добилась неплохого результата в Лиге наций — позади остались Румыния, Черногория и Литва.

В этой сборной Сербии вы уже не обнаружите Бранислава Ивановича, постепенно теряет свое влияние Александр Коларов. Зато появились новые лидеры — Сергей Миленкович-Савич из "Лацио" и Александр Митрович из "Фулхэма". На последнего стоит обратить особое внимание, поскольку он является одним из лучших бомбардиров АПЛ. И конечно же, по-прежнему в порядке Неманья Матич из "Манчестер Юнайтед" — любимчик Жозе Моуриньо, остающийся одним из лучших "опорников" европейского футбола.

ЛИТВА

А вот сборная Литвы имеет все шансы стать самой слабой командой нашей группы. Прибалтийский футбол незаметно скатился до уровня европейских "карликов", и та же литовская сборная перестала выстреливать даже в отдельных матчах. Достаточно сказать, что в осенней Лиге наций литовцы проиграли шесть матчей из шести. В Эстонии и Латвии происходит примерно та же история. Похоже, футболом в этих странах серьезно никто не занимается.

ЛЮКСЕМБУРГ

Другое дело — Люксембург, в котором неожиданно проснулись футбольные таланты. В Лиге наций сборная этой страны была близка к тому, чтобы выиграть свою группу, но уступила первое место белорусам. Зато в ходе отборочной кампании к ЧМ-2018 сборная Люксембурга умудрилась не проиграть будущим чемпионам мира на их поле (0:0). Более того, в активе Люксембурга есть совсем свежие победы над Венгрией, Грузией, Молдовой, ничья против Сенегала. Вполне возможно, ключевым моментом в этой группе станет матч, в котором сборная Люксембурга отберет очки у кого-то из фаворитов…

УКРАИНА: СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ КОМАНДЫ

А что же сборная Украины? В какой-то степени 2018 год для нее был переходным. Мы не попали на чемпионат мира и наблюдали за ним со стороны. Чтобы совсем не сидеть без дела, команда Андрея Шевченко провела шесть товарищеских матчей, а осенью на помощь пришла Лига наций. Всего в течение года сборная отыграла десять поединков, из которых уступила только в одном. Но случилось это тогда, когда главная задача была выполнена и результат нашу команду совершенно не интересовал.

Шевченко
Шевченко пытается не отставать от тенденций мирового футбола / Reuters

Свою группу в Лиге наций сборная Украины выиграла еще в октябре. Она продолжает меняться и с игровой, и с ментальной точек зрения. С каждым новым сбором Украина становится всё более молодой командой. Андрей Шевченко доверяет молодежи - в этом направлении он очень решителен. Достаточно сказать, что в последнем матче этого года Шевченко выпустил в стартовом составе сразу семерых игроков, которые по своему возрасту еще могут выступать за молодежную команду страны.

С точки зрения тактики совершенно очевидно, что Шевченко уже не свернет с избранного пути. Сборная Украины продолжает играть в контроль мяча, навязывая свою волю соперникам. Да, получается у нее далеко не всегда, но это уже совсем не та безыдейная и немного "твердолобая" команда, которая была при Михаиле Фоменко.

У Шевченко-тренера по-прежнему много скептиков. Существует мнение, что украинские футболисты попросту не способны играть в созидательный футбол. После неудачных матчей скептические голоса звучат достаточно громко. Но и в этом вопросе Шевченко проявляет упрямство. Он не отказался от своих идей ни в одном матче, хотя перестройка на новый лад по-прежнему дается очень непросто.

Но играть по-старому — это путь в никуда. Во-первых, Шевченко пытается не отставать от тенденций мирового футбола. Во-вторых, у нынешнего поколения украинских футболистов есть всё, чтобы играть именно так. Возьмите Ярмоленко и Коноплянку, которые в сборной скоро будут считаться ветеранами. Посмотрите на молодежь — Зинченко, Цыганкова, Шапаренко, Миколенко, Лунина. Раскрылся в чемпионате Бельгии Малиновский, буквально за год ставший лидером сборной. Тот же Марлос провел за сборную Украины только первый полноценный год. А ведь есть еще Матвиенко, Бурда и Яремчук, заметно прибавившие в этом году. Есть Коваленко и Беседин, способные к такому же прогрессу.

Читайте также"Самая сильная сборная": Шевченко оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2020В общем, 2018 год не потрачен зря. Мы наблюдаем за строительством новой команды, но вместе с тем она добилась неплохого спортивного результата. Однако следующий год будет куда более ответственным, ведь нужно добывать путевку на Евро-2020.

Пожалуй, впервые Андрею Шевченко и его штабу придется серьезно ответить за результат. Вполне возможно, в некоторых матчах нужно будет отказаться от собственной философии, ведь играть с португальцами в контроль мяча — это футбольное самоубийство. Скорее всего, матчи против сербов станут прямыми "стыками" за попадание на Евро. А вот с Литвой и Люксембургом нужно сохранять максимальную концентрацию, дабы не допустить осечку, о которой будет жалеть вся страна. И не забываем о запасном варианте, который появился у нас благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

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