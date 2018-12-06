Запад нацелился на уничтожение Путина

Западу выгодны эти фундаментальные противоречия путинской идеологии / Reuters

Все что делается в Западном мире в большой политике незаметно, но неумолимо направлено против одного человека – президента России Путина. Это не заговор, а общая тенденция, удобная основным мировым игрокам.

Когда-то российский президент милостиво разрешил Володину провозгласить "новую национальную идею России", что Путин - это Россия, а Россия - это Путин. Соответственно, пугает российская пропаганда своих граждан, не будет Путина - исчезнет Россия.

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Здесь один шаг до восстановления просвещенной монархии в России, как исторический метода реанимации Российской империи в 21 веке. Но этот тезис о мистическом совпадении судьбы страны и ее лидера Путина незаметно, но жестко входит в противоречие с российским историческим архетипом о вечности России, независимо от личной судьбы и роли ее несчастных правителей. Тезис об отождествлении судьбы Путина и судьбы России входит в противоречие с другой постоянной идей российской идеологии о вечности и неустранимости России из мировой истории.

Читайте также"Путин — разбойник": историк назвал цель путинского КремляПоэтому Западу выгодны эти фундаментальные противоречия российской идеологии. Запад хорошо понимает разницу между усталым и стареющим Путиным и усталой и стареющей Россией. Более того, увеличение дистанции между аутичным и самоуверенным, но запутавшимся в мировых интригах Путиным и растерянной и озлобленной Россией будет постоянно увеличиваться. Поэтому в своей борьбе Запад сосредоточился не на самой России, а на личности и судьбе самого Путина.

Западу не надо унижать, разваливать или побеждать Россию. Тем более, что Китай гораздо опаснее России. Западу "хватит" катастрофы одного Путина или поражения его окружения. А России, после Путина, как всегда останется растерянно вопрошать: путинизм - что это такое было? Как до сих пор Россия ищет ответы на вопросы о смысле событий 1917, 1937, 1991, 2014 годы.

И России в ближайшие 20 лет придется ждать прихода нового Путина.