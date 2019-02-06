Путина сменит новый Горбачев

Андрей Головачев

политический эксперт

6 февраля 2019, 08:27

Вполне можно ожидать, что в России после Путина придет новый Горбачев, который наобещает дать свободы и.. выпустит джина из бутылки.

Путин
Россия обречена на новых путиных и горбачевых / Reuters

Причиной краха Советского Союза была его экономическая неэффективность. Экономика СССР была невосприимчива к инновациям и поэтому не выдержала конкуренции с Западом. А непосредственными поводами, которые быстро, буквально за 4-5 лет "добили" совок, послужили низкие цены на нефть и война в Афганистане.

Ситуация, которая сейчас сложилась в РФ до боли напоминает ту, которую переживал СССР накануне своего краха.

Экономика России уже фактически десять лет стагнирует и не растет. Бюджет в решающей степени зависит от цен на энергоносители. Мир вошел в эпоху низких цен на нефть. Россия завязла в войне в Сирии и в конфликте с Украиной. Доходы людей систематически падают уже много лет и общество, как и накануне распада СССР, впало в апатию.

Читайте такжеДеньги в тумбочке Путина заканчиваютсяРейтинг доверия Путину упал до 33%, а рейтинг доверия к партии "Единая Россия" ниже 10%. В обществе сложилось стойкое понимание того, что Путин не в состоянии ничего изменить к лучшему, но власть все равно никому не отдаст. Экономика стагнирует потому что в стране не обеспечены права собственности, отсутствует политическая конкуренция и другие институты демократии. В стране нарастает усталость и ощущение бесперспективности.

Экономически и психологически ситуация очень напоминает ту, что была накануне распада СССР.

Марк Твен как-то метко сказал, что "история не повторяется, а рифмуется". Действительно, ситуация в России сейчас разительно отличается от той, что была в СССР, и прямое сравнение проводить было бы неправильно. Нет советского дефицита товаров, режим Путина значительно мягче. Однако, цикличность, повторяемость (рифма) общественно политических процессов явно присутствует.

Читайте такжеЗапад должен ускорить распад РоссииПоэтому вполне можно ожидать, что в России после Путина придет новый Горбачев, который наобещает дать свободы и.. выпустит джина из бутылки. Страна пойдет в разнос и Россия начнет трещать. New Горбачева сменит очередной демагог new Ельцин, который окончательно развалит экономику и повергнет народ в нищету. В этих условия в обществе снова сформируется запрос на сильную руку. И оно ее найдет в лице new Путина, который с помощью спецслужб удержит Россию от распада.

На этом знаменитый российский цикл завершиться. И начнется новый цикл: вставания с колен - быстрый рост - формирование однопартийной самодержавной системы - закручивание гаек - экономическая стагнация - апатия - усталость - взрыв - горбачевская оттепель - ельциский развал - и .....снова путинизм.

Циклы (рифмы) будут повторятся до тех пор, пока существует Россия. Стать устойчивой страной на основе демократии и крепкой экономики Россия не в состоянии в принципе. Поэтому ее судьба - это описанная вечная цикличность.

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Россия Михаил Горбачев Владимир Путин Андрей Головачев
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