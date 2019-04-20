События в Украине будут иметь огромные последствия для Восточной Европы

Ярослав Кит

Историк, доктор философских наук, бывший сотрудник Украинского католического университета во Львове.

20 апреля 2019, 10:04

Важнейшей задачей для польских дипломатических и консульских представительств станет реагирование на изменение культурной и религиозной ситуации после президентских выборов.

Михайловский собор
Михайловский собор / 1zoom.ru

За последние 5 лет в Центральной и Восточной Европе произошло много геополитических изменений. Аннексия Крыма и война на Донбассе стали демонстрацией имперских амбиций России. Вторым, исторически значимым событием стала независимость Украинской Православной Церкви.

Существует стереотипное утверждение, что Украина является православным государством. Согласно опросам 2017 года, более 2/3 граждан считаются православными, а 8% - греко-католиками. Римо-католики, мусульмане и евреи классифицируются украинскими социологами как религиозные меньшинства. Жители западных регионов Украины более религиозны. Конечно, это является результатом агрессивной политики советских властей.

Читайте такжеПоместная церковь в Украине: сколько церквей войдет и кто ее возглавитВо время войны на Балканах, в 1992-1995 годах, возник интересный культурный феномен - число верующих в зонах конфликтов увеличилось в несколько раз. Отождествление с определенными религиозными группами также определяло и национальность воюющих сторон. Однако для Украины такой пример не совсем уместен. Только Московский Патриархат считает своим долгом "защищать ценности Русского Мира".

В Украине количество верующих изменилось с начала боевых действий на Востоке. И так: в 2014 году их было 76%, в 2016 году - 70,4%, а в 2017 году - уже 67,1%. Церковь всегда имела решающее значение в жизни украинского народа. В некотором смысле, благодаря Церкви украинцам удалось выживать в самые худшие времена.

Для России война с Украиной проходила также на религиозном фронте. Духовенство Московского патриархата является не только инструментом открытой антигосударственной пропаганды, но и сотрудничает с повстанцами сепаратистской Луганской и Донецкой республик. Для президента Путина православная церковь стала важным инструментом влияния и геополитических интересов. Сразу после первого тура президентских выборов в Украине Русская православная церковь обратилась к Константинопольскому Вселенскому Патриархату с просьбой отменить решение о предоставлении автокефалии УПЦ. Это может свидетельствовать о желании России снова разделить религиозные конфессии Украины.

Читайте такжеЗло в рясе, или Как Московская церковь потеряла УкраинуПризнание автокефалии УПЦ было очень тщательно освещено в немецкой и американской прессе. Несомненно, это событие считается важным не только для будущего Украины, но и для всей Восточной Европы. Однако выход из-под влияния Москвы на религиозном уровне будет не таким простым, как может показаться. Многие ждали повторения религиозной борьбы, которая проходила в начале 1990-х годов, но этого не произошло.

Важнейшей задачей для польских дипломатических и консульских представительств станет реагирование на изменение культурной и религиозной ситуации после президентских выборов. Посольство Республики Польша в Киеве могло бы сотрудничать по вопросам религии и культуры со многими бывшими украинскими стипендиатами в Польше.

Необходимо активизировать деятельность Посольства Республики Польша в Киеве по усилению поддержки религиозных и культурных инициатив католических общин в Украине. В настоящее время существует кризис религиозных ценностей, который католическая церковь может использовать в Украине для восполнения существующего пробела.

Читайте такжеМода на Бога: зачем украинские чиновники обзаводятся личными церквямиТакже представляется важным, чтобы польское правительство и соответствующие структуры разработали стратегию сотрудничества с отдельными религиозными общинами украинских мигрантов. Интеграция христиан из Восточной Европы в польском обществе может стать важной задачей в ближайшем будущем.

Ярослав Кит - историк, доктор философских наук, бывший сотрудник Украинского католического университета во Львове для Instytut Gość Media

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Польша церковь религия православие упц Томос
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