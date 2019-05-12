Введут ли украинцам всеобщее декларирование доходов и что это изменит

Андрей Блинов

Экономист

12 мая 2019, 10:29

Если эта система не может работать в отношении миллиона чиновников и публичных лиц, то готовы ли мы распространить это на население, которого мы тоже не знаем точное количество.

декларирование, декларация

Представители команды Владимира Зеленского предлагают ввести всеобщее декларирование доходов всех граждан. 

Разговоры о том, что декларации помимо чиновников должны заполнять олигархи, не имеют смысла. Мы увидим, что это касается одной сотой доходов всех граждан, а не общей картины в стране. Более того, как показывает практика, лучше всего работают правила тогда, когда в них нет исключений, либо есть минимальное количество.

Эти процессы, как показывает опыт многих стран, неоднозначны. И в нашем случае безусловно необходимо провести разовое декларирование. Оно фактически уже произошло для части людей, которые их заполнили. Это публичные люди и госслужащие. Они уже показали, что владеют земельными участками, золотом, денежные накопления и так далее.

Вопрос заключается в том, какую цель преследует это деяние. Я слышал о всеобщем декларировании от представителей команды нового президента, но пока нельзя этому серьезно верить. Потому что не ясен статус людей, которые это заявляют. И не ясно - действительно ли это будет оформлено в какую-то инициативу или от лица чиновников, включая новоизбранного президента.

Дело в том, что существует два варианта разового декларирования. Это просто уведомление о том, что у человека есть такие средства. И далее налоговая администрация фактически внимательно с помощью косвенных методов следит за тем, что у человека было и как меняется его благосостояние. И если его уровень необлагаемых доходов не отвечает его стилю жизни с учетом предыдущих накоплений, то тогда могут быть приняты законодательные нормы, чтобы каким-то образом подвергают налогообложению вот эти возникающие доходы.

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Есть другой подход, не фискальный. И я его слышал в заявлениях некоторых политиков. Не знаю, имеют они отношение к президенту или нет. Это призыв – всем сделать свою заявку, а им поставят ставку в 5-10 процентов от этого имущества. Здесь цель – разово собрать деньги, которые на год-другой покроют многие дефициты в бюджете и создадут некую иллюзию резкого улучшения состояния государственных финансов.

Это также может быть шагом, если будет объявлена цель всем обществом сократить внешний и внутренний долги, и расходы на их обслуживание. Они сегодня являются очень большими - мы сегодня уже приближаемся к одной шестой расходов на процентное обслуживание нашего долга из бюджета, что является очень высоким показателем. Мы действительно тратим очень много денег. И в целом у нас сегодня ежегодные выплаты по внешнему долгу составляют около трети расходной части бюджета. То есть, треть расходов идет на погашение этих статей.

Другую составляющую необходимо связывать с системой социальной защиты, ее изменениями, и пенсионной реформой. Мы понимаем, что одним из важных элементов является уплата единого социального взноса и вообще реализация идеи о трехуровневой пенсионной реформы.

В очень многих странах, по крайней мере бывшего соцлагеря, если принималось решение о таком разовом декларировании и регулярном контроле за этим показателем, то это всегда привязывалось к пенсионной реформе. Пока не очень понятно, будет ли это связано со вторым, накопительным уровнем, или это будет связано с реформой первого уровня  солидарной системы. Также сейчас вновь обострилась дискуссия о том, что снижение ставки единого социального взноса до 22% было неправильным.

Сегодня действительно большие дисбалансы в пенсионной системе, высокий уровень теневой экономики. Если посмотреть отчет Министерства экономического развития и торговли, то уровень теневой экономики – 32 процента.

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Но по трем компонентам, таким как монетарный и электрически, и которые имеют отношение объективным факторам, этот уровень 22-27%. Но как только МЭРТ сравнивает уровень доходов населения с розничным товарооборотом, то есть, то что показывает официальные торговые сети количеством купленного товара, плюс, вспомним магазины, где нельзя рассчитаться карточкой и там просят исключительно наличные, сразу понимаем, что уровень теневой экономики гораздо больше.

И инициативы должны быть четко сложены в единый комплекс – что при помощи общего декларирования мы хотим решить. И каким образом это должно повлиять на общую ставку налогообложения и перераспределения ВВП через бюджет, то есть, через налоги. И как это повлияет на систему социальной защиты.

Просто ввести разовое декларирование без четкого понимания, как это потом скажется на налогообложении и описанных вещах, это будет акция "для галочки" и мы просто скажем, что молодцы, что это провели, и у нас получилось лучше всех? Тогда будут возникать вопросы – зачем это делается. И не начнет ли налоговая по результатам декларирования или на основании этих деклараций предъявлять какие-то протоколы.

Поэтому не исключаю, что если шаги будут реализованы, а разъяснений не будет, то народ не покажет и близко то состояние, которое есть у него на руках. А фактически он мог бы это сделать, понимая, что инициатива в будущем снизит его базу налогообложения. Например, государство предложит все накопления на сегодняшний день не облагать налогами, а просто признают, что это создалось за предыдущие годы. Но с сегодняшнего дня и далее мы вводим жесткую систему декларирования, где все без исключения граждане показывают свои крупные покупки и доходы. И таким образом наиболее строгие дисбалансы будут работать.

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И тогда возникает последний вопрос - у нас, если я не ошибаюсь, до миллиона людей показали свои декларации. Мы знаем, что большинство из них не проверялись. А те, что проверялись, миллионные суммы разночтений между расходами и доходами, не привели к конкретному уголовному или финансовому наказанию в виде необходимости уплаты налогов задним числом. Соответственно, если эта система не может работать в отношении миллиона чиновников и публичных лиц, то готовы ли мы распространить это на население, которого мы тоже не знаем точное количество.

Мне кажется, что для начала должна пройти не инвентаризация доходов, а людей. У нас до сих пор нет полных баз данных. Поэтому перепись населения 2020-го года – это первоочередная задача, которая стоит перед администрацией нового президента.

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Владимир Зеленский декларирование декларация о доходах Андрей Блинов
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