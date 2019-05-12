Введут ли украинцам всеобщее декларирование доходов и что это изменит

Представители команды Владимира Зеленского предлагают ввести всеобщее декларирование доходов всех граждан.

Разговоры о том, что декларации помимо чиновников должны заполнять олигархи, не имеют смысла. Мы увидим, что это касается одной сотой доходов всех граждан, а не общей картины в стране. Более того, как показывает практика, лучше всего работают правила тогда, когда в них нет исключений, либо есть минимальное количество.

Эти процессы, как показывает опыт многих стран, неоднозначны. И в нашем случае безусловно необходимо провести разовое декларирование. Оно фактически уже произошло для части людей, которые их заполнили. Это публичные люди и госслужащие. Они уже показали, что владеют земельными участками, золотом, денежные накопления и так далее.

Вопрос заключается в том, какую цель преследует это деяние. Я слышал о всеобщем декларировании от представителей команды нового президента, но пока нельзя этому серьезно верить. Потому что не ясен статус людей, которые это заявляют. И не ясно - действительно ли это будет оформлено в какую-то инициативу или от лица чиновников, включая новоизбранного президента.

Дело в том, что существует два варианта разового декларирования. Это просто уведомление о том, что у человека есть такие средства. И далее налоговая администрация фактически внимательно с помощью косвенных методов следит за тем, что у человека было и как меняется его благосостояние. И если его уровень необлагаемых доходов не отвечает его стилю жизни с учетом предыдущих накоплений, то тогда могут быть приняты законодательные нормы, чтобы каким-то образом подвергают налогообложению вот эти возникающие доходы.

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Есть другой подход, не фискальный. И я его слышал в заявлениях некоторых политиков. Не знаю, имеют они отношение к президенту или нет. Это призыв – всем сделать свою заявку, а им поставят ставку в 5-10 процентов от этого имущества. Здесь цель – разово собрать деньги, которые на год-другой покроют многие дефициты в бюджете и создадут некую иллюзию резкого улучшения состояния государственных финансов.

Это также может быть шагом, если будет объявлена цель всем обществом сократить внешний и внутренний долги, и расходы на их обслуживание. Они сегодня являются очень большими - мы сегодня уже приближаемся к одной шестой расходов на процентное обслуживание нашего долга из бюджета, что является очень высоким показателем. Мы действительно тратим очень много денег. И в целом у нас сегодня ежегодные выплаты по внешнему долгу составляют около трети расходной части бюджета. То есть, треть расходов идет на погашение этих статей.

Другую составляющую необходимо связывать с системой социальной защиты, ее изменениями, и пенсионной реформой. Мы понимаем, что одним из важных элементов является уплата единого социального взноса и вообще реализация идеи о трехуровневой пенсионной реформы.

В очень многих странах, по крайней мере бывшего соцлагеря, если принималось решение о таком разовом декларировании и регулярном контроле за этим показателем, то это всегда привязывалось к пенсионной реформе. Пока не очень понятно, будет ли это связано со вторым, накопительным уровнем, или это будет связано с реформой первого уровня солидарной системы. Также сейчас вновь обострилась дискуссия о том, что снижение ставки единого социального взноса до 22% было неправильным.

Сегодня действительно большие дисбалансы в пенсионной системе, высокий уровень теневой экономики. Если посмотреть отчет Министерства экономического развития и торговли, то уровень теневой экономики – 32 процента.

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Но по трем компонентам, таким как монетарный и электрически, и которые имеют отношение объективным факторам, этот уровень 22-27%. Но как только МЭРТ сравнивает уровень доходов населения с розничным товарооборотом, то есть, то что показывает официальные торговые сети количеством купленного товара, плюс, вспомним магазины, где нельзя рассчитаться карточкой и там просят исключительно наличные, сразу понимаем, что уровень теневой экономики гораздо больше.

И инициативы должны быть четко сложены в единый комплекс – что при помощи общего декларирования мы хотим решить. И каким образом это должно повлиять на общую ставку налогообложения и перераспределения ВВП через бюджет, то есть, через налоги. И как это повлияет на систему социальной защиты.

Просто ввести разовое декларирование без четкого понимания, как это потом скажется на налогообложении и описанных вещах, это будет акция "для галочки" и мы просто скажем, что молодцы, что это провели, и у нас получилось лучше всех? Тогда будут возникать вопросы – зачем это делается. И не начнет ли налоговая по результатам декларирования или на основании этих деклараций предъявлять какие-то протоколы.

Поэтому не исключаю, что если шаги будут реализованы, а разъяснений не будет, то народ не покажет и близко то состояние, которое есть у него на руках. А фактически он мог бы это сделать, понимая, что инициатива в будущем снизит его базу налогообложения. Например, государство предложит все накопления на сегодняшний день не облагать налогами, а просто признают, что это создалось за предыдущие годы. Но с сегодняшнего дня и далее мы вводим жесткую систему декларирования, где все без исключения граждане показывают свои крупные покупки и доходы. И таким образом наиболее строгие дисбалансы будут работать.

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И тогда возникает последний вопрос - у нас, если я не ошибаюсь, до миллиона людей показали свои декларации. Мы знаем, что большинство из них не проверялись. А те, что проверялись, миллионные суммы разночтений между расходами и доходами, не привели к конкретному уголовному или финансовому наказанию в виде необходимости уплаты налогов задним числом. Соответственно, если эта система не может работать в отношении миллиона чиновников и публичных лиц, то готовы ли мы распространить это на население, которого мы тоже не знаем точное количество.

Мне кажется, что для начала должна пройти не инвентаризация доходов, а людей. У нас до сих пор нет полных баз данных. Поэтому перепись населения 2020-го года – это первоочередная задача, которая стоит перед администрацией нового президента.