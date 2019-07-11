Ему нужно всех "изнасиловать": почему Путин не пойдет на диалог с Зеленским

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

11 июля 2019, 06:56

Попытки Зеленского забрасывать Кремль мирными предложениями, демонстрируя всему мировому сообществу тот факт, что именно Кремль является противником мирного урегулирования – рациональны.

Зеленский и Путин
Эйдман объяснил, почему Путин не согласится расширить круг участников переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к своему российскому коллеге, предложил встретиться, чтобы обсудить "чей Крым и кого там нет на Донбассе", в следующей компании: он сам, президент РФ Владимир Путин, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом Зеленский подчеркнул, что такой расширенный формат переговоров вовсе не означает, что Украина отказывается от других, которые уже существуют.

Однако на вопрос о том, как отреагирует Кремль на это предложение Владимира Зеленского, есть простой и очевидный ответ: конечно же, Путин на это не пойдет.

Владимир Путин сознательно пытается "изнасиловать" своих партнеров по переговорам относительно урегулирования российско-украинского конфликта, чтобы те приняли его позицию и его условия игры. "Хозяин Кремля" не заинтересован в мире – он заинтересован в продолжении конфликта. Ведь продолжение конфликта необходимо Путину как для нагнетания предмобилизационной ситуации в России, так и для решения своих задач вовне страны – он так и не оставил надежды уничтожить независимость Украины. Для этого он пытается использовать "пиратские республики" "ЛНР" и "ДНР", то есть оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Путин использует их в качестве "мины замедленного действия", заложенной под суверенитет Украины.

Потому никакого согласия Москвы на предложение Зеленского о проведении переговоров в расширенном формате, естественно, не будет. Наоборот, накануне парламентских выборов в Украине Кремль продолжит попытки подорвать украинский суверенитет и украинскую власть, используя внутренний конфликт в украинском обществе и политикуме. Ведь путинисты всячески разжигают внутренние противоречия и споры в Украине. Чем ближе выборы Верховной Рады, тем более активными и интенсивными будут становиться все эти действия.

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Зеленский пытается призывать Путина к миру. Но никакого мира он не получит – он получит только продолжение войны. И так будет продолжаться до тех пор, пока у власти в России остается Путин.

А пока что "хозяин Кремля" будет выдвигать условия и требования к Украине, выполнение которых якобы необходим для начала диалога между ним и Зеленским в каком бы то ни было формате. Прежде всего, Путин будет требовать участия в переговорах его марионеток из Донецка и Луганска в качестве равноправной стороны. В этом можно даже не сомневаться.

К слову, о тех "представителях ДНР и ЛНР", которые участвовали в подписании первых Минских соглашений – как писал Пушкин, "иных уж нет, а те далече", то есть часть из них уже убили, скорее всего, сами же кремлевские агенты, другая часть прячется в России.

Но, тем не менее, Кремль опять достает своих агентов из "ЛДНР" и пытается усадить их за стол переговоров с Украиной и Европой.

В любом случае, попытки Зеленского забрасывать Кремль мирными предложениями, демонстрируя всему мировому сообществу тот факт, что именно Кремль является противником мирного урегулирования – рациональны. Посмотрите: Украина делает некую мирную подачу, а Россия ее не принимает. Кремлю невыгодно выставлять себя противником мира, но придется проявить себя именно в таком качестве. Возможно, по этой причине пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова, комментируя предложение Зеленского, выглядел несколько растерянным и неуверенным.

Что касается возможной реакции лидеров США и стран Евросоюза… С одной стороны, на Западе подобное предложение Владимира Зеленского будет воспринято позитивно. С другой – европейцы заинтересованы в том, чтобы продолжались минские переговоры с участием России. Поэтому они будут вынуждены настаивать на сохранении уже существующего формата. Ведь они понимают, что ни на какой другой формат, кроме минского, Путин не согласится. А переговорный процесс, с точки зрения Европы, нужен в любом случае.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда

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