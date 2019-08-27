Поматросили и бросили: как Запад поиздевался над Путиным

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

27 августа 2019, 06:59

Россия воспринимается Западом, как чуждое образование, которому доверять нельзя.

большая семерка, G7, Трамп
Трамп открестился от идеи вернуть РФ в Большую семерку/ Reuters

Трамп все же провокатор! Устроил балаган, который завершился щелчком по российскому самолюбию. Пообещал, что Путин, "скорее всего", будет приглашен в Нью Йорк на саммит "Семерки" в 2020.

Макрон идею поддержал, тем самым поучаствовав в балагане. Принимая у себя Путина, Макрон создал впечатление, что Европа жить не может без России. Сейчас же будем заключать в объятия "глубоко европейскую" страну!

Но "Семерка" в Биаррице заявила, что Путина видеть не готова. Ведь причины, заявила "Семерка", по которым Россия была исключена из клуба - аннексия Крыма и война в Донбассе- не устранены. Макрон, продемонстрировав французскую гибкость, назвал предложение вернуть Россию "стратегической ошибкой". Да и Трамп не стал настаивать, заметив, что "скорее всего мы оставим все, как есть". Словом, вроде обещали и приглашали. А потом захлопнули двери.

Читайте такжеПять причин не истерить по поводу возвращения России в G7Ирония в том, что Кремль, не дождавшись решения "Семерки" поспешил заявить, что "рассмотрит" приглашение. МИД начал требовать приглашения "на равных". А наши пикейные жилеты уже который день обсуждают: возвращаться или нет? А если возвращаться, то какую цену заломить за наш возврат? Оказалось, зря тратили энергию."Семерка" в Биаррице закрыла тему. Хотя непонятно, как в голове Трампа укладывается предложение вернуть Россию в G7 с выходом США из РСМД, его требованием Германии снизить зависимость от российского газа и новым американским санкционным пакетом против России? Как стремление Макрона обнять Россию сочетается с его призывом дать отпор российской кампании по дезинформации? Смахивает на когнитивный диссонанс!

Впрочем, нормализация отношений Запада с Россией остается на повестке дня. Не стоит, однако, обольщаться по поводу западных мотиваций. Запад ищет пути нейтрализации России, чтобы подготовиться к серьезной глобальной игре. Западные круги надеются, что обещания символического присутствия на авансцене заставят Москву вести себя прилично и не мешать готовиться к новым вызовам. Ключевым из них является Китай. 

Кремлю придется осознать неприятную истину: "фактор России" для либерального сообщества стал инструментальным. Короче, средством для достижения более важных для него стратегических целей. Для этого Россию нужно либо изолировать, либо умиротворить, чтобы не мешала. Превращение России в союзника либеральной цивилизации, содействие ее модернизации и движению к демократии сняты с западной повестки дня.

Россия больше не цель. Россия - головная боль. Россия воспринимается, как чуждое образование, которому доверять нельзя.

Около 66% западных респондентов смотрят на Россию негативно. А 77% относятся с недоверием к Путину. Такие настроения быстро не рассасываются.

Непонятен задор российскимх обозревателей, которые западные приглашения к танго считают российской победой ( "О России заговорили"!). Тогда как они оценивают то, что приглашения оказались пустышкой?

Читайте такжеЗапад сделал лучший подарок Украине на День НезависимостиНепонятен ход мыслей тех, кто говорит: РФ не нужно в западный клуб (а кто ее туда реально звал?) ибо это будет ограничивать свободу маневра. Зачем тогда Москва так стремилась возвратиться в ПАСЕ и посадить туда Толстого со Слуцким? Чтобы вызвать у евродепутатов язву? Нужно нацеливаться на временные комбинации, упорствуют пикейные жилеты: сегодня с одним, завтра с другим. Но тогда и политика остальных игроков в отношении России будет аналогичной - никаких обязательств! Сегодня с РФ, а завтра против нее. Как долго Россия может выдержать эту жизнь в Jurassic Park?

Еще более непонятен оптимизм тех, кто полагает, что у Москвы есть перспектива стать весомым членом Большой Евразии будет лидировать Китай. Но где гарантия, что Китай позволит России взбрыкивать? И почему быть инструментом осуществления китайской повестки для России предпочтительнее? То, как с Россией заигрывают и то, как она отвечает на заигрывания, вряд ли повод для державной гордыни. И уж точно не повод для самоуважения.

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Россия Дональд Трамп Владимир Путин Эммануэль Макрон Большая cемерка Лилия Шевцова
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