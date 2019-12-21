Почему в Украине начался бюджетный кризис и чем он грозит

Кабмин / УНИАН

Буквально несколько дней назад на заседании Кабинета министров рассматривался вопрос о росте дефицита Пенсионного фонда и нехватке средств на выплаты пенсий. Кабмин принял решение дополнительно выделить ещё полтора миллиарда гривен на выплату пенсий за счет госбюджета. При том что сумма утвержденного дефицита ПФ и так очень большая - если не ошибаюсь, 167,5 млрд гривен - этого всё равно не хватает. А еще раньше президент Зеленский обещал до конца года погасить задолженность по зарплатам работникам образования и здравоохранения, Кабмин изыскивал средства для погашения задолженности перед шахтерами, и т.д и т.п.

Есть все основания утверждать, что главной причиной бюджетного кризиса является ошибочная денежно-кредитная политика Нацбанка и Минфина, чрезмерно высокие ставки рефинансирования при низких темпах инфляции, угнетающие промышленный рост, чрезмерно высокие ставки заимствований по государственным ценным бумагам, вызывающие бурный приток в Украину спекулятивных капиталов со всего мира. И этот приток, в свою очередь, ведет к дальнейшей ревальвации гривны и усугубляет бюджетный кризис.

Час расплаты за такую политику наступит позже, скорее всего во второй половине 2020 года, когда может прекратиться приток спекулятивных капиталов при выросших обязательствах по обслуживанию внешних долгов, а внешние рынки для украинской продукции будут в большей мере утрачены. Тогда может произойти глубокая девальвация гривны, скачок цен, резкое падение реальных доходов населения. Бюджетный кризис и кризис социальной сферы могут перерасти в тяжелый социально-политический кризис.

Пока не поздно, украинская власть должна скорректировать денежно-кредитную политику НБУ и экономическую политику правительства в целом. Очевидно, что ориентироваться нужно на обеспечение ускоренного развития экономики, определение приоритетов, выработку промышленной политики, проведение политики разумного протекционизма, отказ от многих догм либеральной и неолиберальной экономической школы.

Если этого не сделать, то остается весьма ограниченный перечень мер в сфере социальной политики, нацеленный, прежде всего, на более эффективное перераспределение и использование бюджетных средств.

В сфере пенсионной политики главная ошибка была допущена ещё правительством Арсения Яценюка, когда была практически вдвое (с 41% до 22%) снижена ставка единого социального сбора. Огромная часть доходов Пенсионного фонда тогда была просто отнята у пенсионеров и подарена бизнесменам и владельцам бизнеса.

В итоге доходы Пенсионного фонда из-за этого резко обрушились, и бюджету пришлось постоянно выделять ежегодно возрастающие суммы на погашение этого дефицита. Поэтому реальных экономических возможностей для повышения пенсий и пенсионерам, и малообеспеченным нет. Поэтому и прибавка к минимальным пенсиям сейчас, в декабре 2019 года, составит всего 74 гривны. А в следующем году минимальные пенсии вырастут еще на 74 гривны и к концу года – еще на 57.

Точно так же невозможным стало и введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы (так называемого "второго уровня" пенсионной системы). Накапливать при огромном дефиците Пенсионного фонда просто нечего. ПФ при такой государственной политике обречен на перманентный кризис, а пенсионеры в подавляющем своем большинстве - на нищенские условия существования.

Что можно было сделать, чтобы улучшить пенсионное обеспечение?

В первую очередь, видимо, придется провести ряд мер с целью сбалансирования доходов и расходов Пенсионного фонда. Возможно, снова повысить ставку единого социального сбора.

Также надо было бы посмотреть, насколько обоснована в нашей стране большая дифференциация пенсий. Потому что есть минимальные пенсии, которые с 1 декабря 2019 года повышены до 1638 гривен. И есть максимальные, которые установлены в размере 16380 гривен, в 10 раз выше. Ради создания условий для выживания малообеспеченных пенсионеров рано или поздно придется пойти на уменьшение этой дифференциации и проводить более уравнительную политику в пенсионном обеспечении. Кроме того, есть пенсии, которая замаскированы под другие выплаты - например, называются пожизненным содержанием, как у судей, когда сумма выплат доходит до десятков и даже сотен тысяч гривен в месяц. Все это должно быть сведено к единым законодательным нормам.

Кроме того, совершенно недопустим для солидарной системы пенсионного обеспечения тот факт, что база начисления единого социального взноса в Украине ограничена 15 минимумами заработной платы. Получается, что с больших и очень больших зарплат руководителей бизнеса, менеджеров государственных монополий и высших чиновников, иногда исчисляемых сотнями тысяч и даже миллионами гривен в месяц, недоплачиваются огромные суммы в Пенсионный фонд. Это ограничение, конечно, должно быть отменено.

Поэтому в целом вся социальная политика государства, в частности пенсионная, вызывает достаточно много вопросов и не является чётко акцентированной, понятной и социально справедливой. Потому на что-то надеяться пенсионерам не приходится.

Что касается минимальных заработных плат, то здесь особый случай. И особенность его в том, что минимум заработной платы в Украине устанавливается законом, но платить эти зарплаты должен бизнес за свой счет. Бюджет оплачивает зарплаты в бюджетной сфере. При этом дополнительные расходы бюджета полностью покрываются возросшими платежами бизнеса бюджету по подоходному налогу и единому социальному сбору. Так что объективно повышение минимума заработной платы каждый раз оборачивается дополнительными налогами на бизнес. И здесь очень важно уметь объективно оценить возможность украинского бизнеса оплачивать повышение минимальных зарплат и налогов. С тем чтобы избыточным давлением на бизнес не загнать его в тень, когда прекращается официальное оформление работников и перестают уплачиваться налоги, либо не привести к полному свертыванию бизнеса и росту безработицы.

В сфере политики заработных плат и налогообложения личных доходов есть и другие проблемы. Важнейшей из них является использование так называемой "плоской шкалы" подоходного налога: 18% независимо от вида и величины дохода. Известно, что в развитых странах, в том числе в странах Евросоюза, обычно используется прогрессивная система налогообложения, когда ставка подоходного налога растет в зависимости от величины дохода. Кроме того, в этих странах по прогрессивной шкале облагается совокупный доход, т.е. сумма годового дохода во всех его видах.

Кроме того, Украина использует льготные условия налогообложения для собственников бизнеса, которые не являются лицами наемного труда и не получают заработной платы. Их основным видом доходов являются доходы от бизнеса в форме дивидендов на акции, которые облагаются по льготной ставке 5%. Соответственно, собственники бизнеса также освобождаются от уплаты единого социального взноса.

В целом акцент в сфере налогообложения личных доходов на сегодня перенесен на малообеспеченных: достаточно напомнить, что необлагаемый минимум заработной платы составляет ничтожные 17 гривен и много лет не повышался. Ясно, что повышение необлагаемого минимума хотя бы до уровня, близкого к минимуму заработной платы, могло бы значительно улучшить материальное положение малообеспеченных. Однако современная украинская власть против этого, опасаясь потерять значительную сумму доходов бюджета.

Вот и получается, что собственники бизнеса и олигархи пользуются налоговыми преференциями и меряются размерами и роскошью своих "маетков", длиной своих яхт и количеством "суперджетов", а подавляюшее большинство народа едва сводит (а то и не сводит!) концы с концами.

В этом смысле социальная политика в Украине несправедлива, антисоциальна и антинародна. Ясно, что доходы бюджета и Пенсионного фонда могли бы быть значительно увеличены при условии справедливого распределения и перераспределения национального дохода.