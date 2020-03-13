УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Грустный праздник: как Путина "прокатили" на 9 мая

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

13 марта 2020, 10:01

Международный вес празднования 75-летия Дня победы резко уменьшился.

Путин
Путин - мутный политик/ Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планировал поездку в Москву на празднование 75-летия Дня Победы – посмотреть в глаза Путину, пошутить, поговорить по душам и заодно, поднять пошатнувшийся рейтинг среди жителей Юго-Востока Украины. Но Ермак, его местный "дипломатический гений" отговорил президента: рано ехать Москву, еще не время. Он умело пугает Зеленского: Москва не Оман - всякое может случится. Например, пользуясь удобным случаем, Кремль может заставить президента Зеленского подписать "Московское соглашение" по Донбассу вместо "Минского", что тогда делать Киеву.

Президент США Трамп, узнав, что президент Украины Зеленский не едет на парад 9 мая в Москву, тоже отказался от приглашения Путина. Это резко уменьшает международный вес празднования 75-летия Дня победы, где по замыслу Кремля должны были присутствовать все лидеры стран антигитлеровской коалиции и побежденной Германии. А в эпицентре этого события – герой праздника Дня Победы – президент России Путин.

Читайте такжеПутин собрался на тот свет и потянет за собой всех россиянТеперь в тяжелом дипломатическом положении оказалась канцлер Германии Меркель, у которой 75-летие Дня Победы в Москве - это последний большой международный праздник с участием страны, проигравшей Вторую мировую войну, но выигравшею послевоенный мир в Европе и ставшей самой сильной державой Евросоюза. Сколько лет Меркель и Путин с 2007 года успешно интриговали в Европе. В результате Путин, используя надежды и пассивность Меркель, аннексировал Крым и Донбасс, а "Кенигсберг- 1000-летняя гордость германской славы и истории", так и не достался Германии. "Кинул" коварный Путин наивную Меркель, но проблема Кенигсберга - Калининграда осталась будущим поколениям политиков.

Тяжелые геополитические расклады остаются в Европе после многолетнего сотрудничества Меркель и Путина. В конечном счете, Евросоюз оказался без Великобритании и Украины. Еще долго следующему поколению политикам и дипломатам Европы придется разбираться в этом геополитическом хаосе.

В списке гостей на 9 мая в Москву остался президент Франции Макрон, которому нечего терять. Он готов на все, лишь бы не возобновились на май- месяц 2020 года ожесточенные уличные бои в Париже или исламские террористы не взрывали бомбы.

Но Путин такой мутный политик. У него странное чувство юмора или зависти. Он легко может совместить беспорядки в Париже и порядок 9 мая в Москве, ведь "русская душа-потемки". Особенно для европейцев, который плохо знают историю России.

9 мая Виктор Небоженко Владимир Путин Владимир Зеленский Ангела Меркель Эммануэль Макрон Дональд Трамп
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:01
Письмо смельчакам, которые не боятся коронавируса
10:53
Из-за коронавируса Словакия закрыла границы, Румыния – ввела ограничения, Украина – пока что думает
10:51
Почему пятница, 13 марта – страшный день и что делать знакам Зодиака Видео
10:50
Карантин в Киеве: у Кличко пригрозили закрытием города
10:46
Психологический эффект: гривна "по привычке" падает следом за рублем мнение
10:20
В Италии Pornhub стал бесплатным до конца карантина из-за коронавируса
10:18
Паниковать бессмысленно: врач оценил шансы заразиться коронавирусом
10:01
Грустный праздник: как Путина "прокатили" на 9 мая мнение
09:55
"Киев притрусит снегом": синоптик предупредил о возвращении зимы
09:48
"Обосрался, прям на сцене": Little Big отметились новым курьезом Видео
09:30
Накануне допроса в ГБР Порошенко выехал из Украины - СМИ
09:20
Вакарчук объяснил, почему покинул пост главы Голоса
09:05
Названа страна, с которой начнется мировой финансовый кризис
08:45
Тяжелая пятница, 13: кого гороскоп на сегодня предупредил об ударах
08:43
Украинцам нужно срочно готовиться к кризису мнение
08:39
Ученые бьют тревогу: коронавирус вышел из-под контроля
08:00
Коронавирус в Украине: появились новые подробности о зараженных
07:35
В Китае намекнули, кто виноват в появлении коронавируса
07:15
Little Big Uno - Россия с опозданием представила песню на Евровидение Видео
06:58
Стали известны результаты тестов на коронавирус у пассажиров рейса Милан-Киев
06:55
Все плохо, но еще не катастрофа: почему валится гривна, и чего ждать дальше мнение
06:31
Весенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле модерна: фото Фото
06:06
Адский замес трех планет: астролог предрекла коренной перелом для одного знака Зодиака
05:34
День сна 2020 – прикольные открытки и интересные короткие факты о сне Видео
05:06
"Валюты не будет": экс-министр дал мрачный прогноз насчет падения гривны
04:29
Разврат для двоих: топ-3 лучших секс-игрушек для пары
03:53
Как сделать антисептик в домашних условиях своими руками – рецепт ВОЗ Видео
03:10
Ривердейл 5 сезон: съемки прекратились из-за больного коронавирусом актера
03:01
Кредитный "пузырь" лопнет: аналитик предрек миру новый финансовый крах
02:43
"Паспорт съела собака": блогерше из РФ запретили въезд в Украину на 10 лет Видео
02:39
Disney перенес премьеры сразу трех фильмов на неизвестное время
02:12
Все равно обречена: в Италии семью на сутки закрыли в доме с коронавирусным трупом Видео
00:55
Кошмар матери: женщине прислали домашнее порно с ее дочерью-школьницей
00:18
13 марта – какой сегодня праздник: Всемирный день сна и пятница, 13 Видео
12 марта, четверг
23:56
Экономисты в шоке: обвал фондовых рынков США зашкаливает
23:18
"Запихивали в самолет": киевлянин поведал, как обдуривают карантин в Борисполе
22:36
"Украинцам не спастись от коронавируса": советы доктора Комаровского
22:12
Пандемия коронавируса: МИД обратился к украинцам с важной просьбой
21:30
Новые случаи коронавируса в Украине: первые подробности
21:21
Невесты: объявили актерский состав сериала про Дракулу
21:13
Сивохо рассказал, кто за стоит за атакой радикалов на него
21:04
Ученые бьют тревогу: изменился инкубационный период коронавируса
20:43
Первый президент: у главы большой страны положительный анализ на коронавирус - СМИ
20:22
Жуткий коронавирус "добрался" до премьера Канады, отменены все встречи
20:12
Страна господствующего нуля мнение
20:10
Карантин в Киеве: люди сметают лекарства, а в аптеках задирают цены
20:05
Диетолог сказала, какой суп полезный Видео
19:51
Журналистам бой: в Раде ввели экстренные меры из-за коронавируса
19:37
Не фиг шастать: украинцев предупредили о мокром снеге Видео
19:22
Сдался без боя: в Голосе назвали плюсы отставки Вакарчука
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять