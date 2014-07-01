Спасение полковника Путина

Почему федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Франсуа Олланд втянулись в переговорный процесс с Владимиром Путиным и пытаются умиротворить российского президента, да еще и за украинский счет?

Митинговые эксперты будут говорить о нежелании ФРГ и Франции ухудшать экономические отношения с Россией, о зависимости Меркель от настроений немецких промышленников и желании Олланда продать "Мистрали". Конспирологи вообще расскажут вам о том, что у Путина есть компромат на Меркель, похищенный дрезденским Штирлицем из архивов "штази", а Олланд, как левак - агент Москвы.

Чтобы не обсуждать весь этот абсурд, давайте зададимся вопросом: а что вообще должны, по нашему мнению, делать Меркель с Олландом? В Украине каждый школьник скажет вам что - вводить третий уровень санкций.

Есть, однако, следующий простой вопрос: а что случится на следующий день после этого третьего уровня? И есть не менее простой ответ на этот вопрос - а ничего. Ничего!

Я убежден в необходимости усиления санкций против путинского режима. У меня нет ни малейших сомнений в том, что в обозримой перспективе санкции приведут к снижению уровня российской агрессивности - так как Кремлю придется заниматься собственными экономическими и политическими проблемами, а не лезть в чужие страны. Более того, я считаю, что кумулятивный эффект санкций может привести не только к исчезновению путинского режима, но и к переформатированию самой российской государственности, что благотворно скажется на международной стабильности и безопасности Украины. Но для всего этого нужно время. Причем мы не знаем сколько. Эффект может проявиться через несколько месяцев, а может и через несколько лет - деградация российского правящего класса и общества так велика, что даже на краю пропасти могут осуществляться опасные для окружающих движения руками, танками, диверсантами, ракетами, газом, Первым каналом...

Что будет предпринимать Путин, чтобы продемонстрировать, что его не интересуют санкции Запада? Он будет мстить Меркель? Он будет мстить Олланду? Он будет мстить Обаме? Ничуть. Он будет засылать в Украину диверсантов, террористов, тяжелую технику, дестабилизировать ситуацию в захваченных районах и пытаться отхватить новые территории. Заблуждаются те, кто считает, что сразу же после третьего пакета санкций Путин остановится. Нет, он будет наступать активнее. Да, с каждым днем ему будет наступать все труднее. В конце концов, он проиграет. Но это будет кровопролитный конфликт не на его, а на нашей территории. Жертвами этого конфликта могут стать десятки тысяч людей. Экономика захваченных регионов после их освобождения будет лежать в руинах. Сотни тысяч украинцев покинут страну. Да, мы все восстановим, помянем павших, эмигранты вернутся, мы вступим в ЕС и даже в НАТО - посмотрите на Хорватию, которой пришлось выдержать натиск такого же безумца, как Путин. Но придется пройти через войну.

Что делают Меркель и Олланд в случае с Путиным? Они пытаются даже не умиротворить его, а втянуть в переговорный процесс. Собственно, они пытались это сделать с первого дня кризиса, во время оккупации Крыма, но тогда Путин решительно отказывался общаться с руководством Украины, рассказывая западным партнерам байки о "хунте" и "легитимном президенте" из Ростова. Сейчас Западу наконец-то удалось заставить Путина договариваться о решении украинского кризиса в регулярном режиме. И упустить открывающиеся шансы никто не хочет.

Читатель, конечно, скажет, что Путин всех хочет обмануть, и разговаривать с ним не о чем. Меркель и Олланд понимают это не хуже читателя - в отличие от него, они руководят огромными государствами и знают, что такое общение с недобросовестными партнерами, не понаслышке. Они прекрасно понимают, что в кармане у них нет ничего, кроме третьего уровня санкций, и не очень представляют, что предпринять после их возможного введения. И они могут надеяться, что сам переговорный процесс станет плотиной на пути путинского плана дестабилизации.

Почему? А потому, что любая политика сложнее, чем кажется. У трона авторитарного правителя идет борьба умеренных и "ястребов". В самого Путина верят самые различные группы - от шовинистов-бандитов в Славянске до олигархов-бандитов в Монте-Карло. И тем, и другим нужны гарантии на будущее. Переговорный процесс по определению маргинализирует "ястребов" и создает неуверенность в завтрашнем дне у диверсантов. Возрастает вероятность хотя бы временной передышки для нас и усиления внутреннего конфликта в стане противника.

Почему проиграл Янукович? Если посмотреть на ситуацию изнутри тогдашней власти, мы обнаружим то же, что у трона Путина - борьбу умеренных и "ястребов", интриги, замкнутость всех решений на одного человека. Мы увидим, что режим сильнее всего начинало "трясти" именно тогда, когда президент решался на переговоры - делалось все, чтобы их сорвать и перевести ситуацию в конфликтное русло просто потому, что переговоры разлагали "силовиков". И мы поймем, что последней каплей, точкой в истории режима стали именно переговоры с участием европейских министров, в ходе которых Янукович согласился на перенос сроков выборов главы государства. То, что для сотника "Самообороны" означало сговор с тираном, для полковника МВД означало, что Янукович дал слабину, потерял инициативу, не может дать гарантий безопасности и вообще не жилец. И Янукович потерял последнее, что сохраняло его власть - опору на силовые структуры.

Можно ли действовать схожим образом с Путиным? Да, но только на куда более серьезном и изощренном уровне. Путина необходимо втянуть в процесс, который оторвет его от "ястребов", дезориентирует наемников и создаст у шовинистически настроенного истеблишмента и электората ощущение упущенного шанса - что автоматически сделает этих людей врагами правителя и заставит его переключиться на борьбу с ними ради стабилизации собственного режима, на замену декорации на менее безумную и менее угрожающую окружающему миру.

И тогда Запад будет спасать полковника Путина, отбивающегося от им же взращенных неонацистов и теряющего инициативу. Это то, что позволит увести конфликт с территории Украины в московские коридоры власти и сохранит тысячи жизней. Нет никаких гарантий, что Запад выиграет эту сложную партию, но мы должны хотя бы понимать ее смысл и не желать поражения нашим союзникам.