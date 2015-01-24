Код Гарринчи: почему Луческу устраивает цирковые представления во время футбола?

Колесящий по Бразилии "Шахтер" не позволяет болельщику впасть в зимнюю спячку. "Горняки", в составе которых немало представителей родины пентакампеонов, открывают для Украины футбольную Бразилию. Открывают с переменным успехом. Поражений пока больше, чем побед. Но, конечно, на этой стадии подготовки к возобновлению сезона для тренеров и игроков важен не столько результат, сколько обретение игровой практики, налаживание взаимодействия, шлифовка командной игры.

Всеобщее внимание и широкий резонанс вызвало поведение тренера "горняков" Мирчи Луческу. Во время поединка против "Атлетику Минейру" экспрессивный румынский коуч позволил себе из ряда вон выходящую выходку. Возмущенный неназначением пенальти в ворота бразильского клуба, наставник оранжево-черных решил объяснить арбитру его неправоту прямо на футбольном поле во время матча. (Как показали многочисленные телеповторы, фола на Веллингтоне Неме не было, "горняк" скорее сам заслуживал желтой карточки за симуляцию, впрочем, признать отсутствие контакта бразильского защитника с игроком любимой команды для телекомментаторов – выходцев из Донбасса – чрезвычайно сложно.) Бразильский клуб пошел в атаку, но Луческу это не смутило, он выбежал на поле и решительным шагом направился к рефери. "Атлетику Минейру" все-таки смог завершить атаку неточным ударом по воротам. А затем зрители, собравшиеся на трибунах и у экранов телевизоров, наблюдали сцену, которая совершено не красит тренера украинской команды. Думаю, слог монолога Мирчи был далек от литературного языка. Подопечные Луческу – Фернанду и Фред тщетно пытались успокоить наставника. Арбитр же был невозмутим и в итоге вполне предсказуемо удалил экспрессивного европейца не только с поля, но и из технической зоны.

Конечно, для Мирчи не впервой эмоционально реагировать на решения Фемиды. Кто не помнит легендарное швыряние оземь зимней шапочки и возгласа "Браво, Федерация!" (видео на 6:00) во время одного из украинских "классико"! Тогдашний наставник киевских динамовцев Анатолий Демьяненко, помнится, еще подчеркнул на послематчевой пресс-конференции: "У господина Луческу всегда виноваты судьи!"

Действительно, тема арбитража в речах румынского коуча всплывает постоянно. Но не думаю, что это лишь эмоции. Во многих случаях Луческу, опытный психолог, таким образом оказывает мощное давление и на весь судейский корпус, и на игроков соперника, в то же время, поддерживая своих подопечных. Да что говорить: после игры против "Атлетику Минейру" он прямо сказал: мол, своим поступком хотел встряхнуть команду. И, что самое интересное, ведь получилось! "Шахтер", до того момента безнадежно проигрывавший со счетом 0:4, после изгнания неистового Мирчи преобразился, забил два гола и вполне мог рассчитывать на большее. Добавлю, что один из мячей горняки провели с пенальти: театр одного актера все-таки подействовал и на рефери!

Тренерское лицедейство в современном футболе стало неотъемлемой частью игрового спектакля. Пресс-конференций иных наставников ждут порой с большим нетерпением, чем игр с участием их команд. Как метко (и едко) замечают газетчики, на такие мероприятия стоит продавать билеты. Колоссальный опыт помогает тренерам-актерам вовремя нажать на необходимые для достижения результата рычаги. Перед важным матчем можно провести арт-подготовку, ничтоже сумняшеся заявив, что у соперника – все козыри, а у нас – куча травмированных, дисквалифицированных и неподготовленных игроков. Где нужно – можно тонко потроллить Фемиду и футбольные верхи, не забыть покритиковать мальчиков, подающих мячи (с Луческу такое бывало неоднократно), сказать пару нелестных слов в адрес агрономов, плохо подготовивших футбольные поля, высказать недовольство закрытой игрой соперника (в таких случаях сгодится фраза "в футбол сегодня играла одна команда").

Этого недостаточно? Тогда вполне можно отказаться от рукопожатия с тренером победившей твоих подопечных команды (помните прошлосезонную пикировку Луческу с тогдашним "алленаторе" львовских "Карпат" Александром Севидовым?).

Главное – не допустить публичной критики в адрес своих игроков. Особенно ранимы бразильские легионеры, которые, словно легендарный партнер Пеле по золотой команде 50/60-х годов прошлого века Гарринча в ответ на критику замыкаются в себе и предаются хандре и тоске по родным пляжам и карнавалам. Этот "код Гарринчи" Луческу давно разгадал и умело использует свое знание для обретения подопечными психологической устойчивости. Можно слегка покритиковать лишь украинцев: куда они денутся с подводной лодки! А вот за закрытой дверью раздевалки, не сомневаюсь, идет профессиональный разбор полетов, и получают по шапке от Мирчи абсолютно все, кто того заслуживает.

Конечно, такие способы достижения результата порицаемы в идеалистической фан-среде, но юридически, за исключением совсем уж вопиющих случаев, ненаказуемы. Зато отвлекают внимание от игровых проблем, и пресса, собравшаяся было покритиковать подопечных Луческу за плохую игру, охотно заглатывает наживку в виде поведения тренера и говорит об этом всю неделю. Игроки же "Шахтера", огражденные от критики, как правило, серьезно работают на тренировках и следующий матч проводят хорошо. Да вот, пожалуйста, свежайший пример моей правоты: после провального матча с "Атлетику Минейру" (об игровом вакууме, кошмарных действиях в обороне в СМИ говорили мало, все больше о Луческу) последовал хорошо проведенный и выигранный горняками (пусть минимально, но убедительно) поединок против "Интернасьоналя".

Безнаказанность футболистов и тренеров "Шахтера", к которой они привыкли за время доминирующего политического влияния в стране представителей их региона, порой играет с ними злую шутку и в новых исторических условиях, и вдали от Украины. Думается, этот синдром вседозволенности, безраздельной власти излечить весьма непросто, и будет он выливаться в обилие желтых и красных карточек: даже в отлично проведенной "Шахтером" игре против "Интернасьоналя" их число зашкаливало.

Нынче полным ходом идет подготовка к возобновлению украинского футбольного сезона. Готовятся не только футболисты, но и чиновники, арбитры, болельщики. Тренеры, помимо, собственно, тренировочного процесса, обкатывают и психологические трюки. Иногда получается удачно, чего уж там!