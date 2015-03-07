Вся полнота страсти, или Почему новый президент Федерации футбола обречен на успех?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
7 марта 2015, 13:30

После резкого спада рост, очевидно, неизбежен, причем при любом главе Федерации.

"Человека, работающего тренером киевского "Динамо", обсуждают больше, чем президента страны", – сказал как-то в свою бытность главным тренером первой команды родного клуба легендарный динамовец Алексей Михайличенко. Рациональное зерно в этих словах есть, но позволю себе небольшую ремарку: это утверждение справедливо в мирное время. Однако есть в украинском футболе и другая должность, труд на которой подвергается массивным нападкам, иногда заказной критике, порой молчаливому одобрению, но в любом случае мало кого оставляет равнодушным. Эта штатная единица – президент Федерации футбола.

Главы футбольного ведомства бывают трех типов: бывшие футболисты или известные тренеры (иногда два в одном), олигархи-бизнесмены и государственные мужи. Порой эти ипостаси совпадают или, если хотите, тесно переплетаются. В Украине футболом руководили экс-футболисты (Виктор Банников, Анатолий Коньков), госчиновник (Валерий Пустовойтенко), бизнесмен (Григорий Суркис). Излишне, вероятно, говорить, чье управление было самым эффективным. Выборы нового президента футбольной Федерации представляли собой именно спор представителей этих трех прослоек. Кто из них кто – решайте сами. Победа в итоге досталась главе бюджетного комитета Верховной Рады, представителю Блока Петра Порошенко Андрею Павелко. О множестве нитей, связывающих отечественную политику и отечественный же футбол, можно говорить долго, но оставим это на потом. Сейчас же достаточно будет сказать, что в процедуре выборов украинского главы "игры миллионов" (во всех смыслах этого определения) принимало участие немало бывших и настоящих народных депутатов разных уровней.

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Как оценить победу Павелко? Полагаю, что он находится в выгодной стартовой позиции. "Ворох проблем, оставленных предыдущим главой Федерации, – это выгодная стартовая позиция?" – усомнитесь вы. Развею ваши сомнения. Суркис приглашением в Украину Евро-2012 (по сути, это самый действенный шаг на пути евроинтеграции нашей страны), созданием конкурентного поля в украинском футболе (именно в каденцию Суркиса "Шахтер" стал обладателем Кубка УЕФА, при этом в памятном сезоне-2008/09 на победу в еврокубке реально претендовали сразу три украинских клуба, обыгравшие в итоге в евротурнире друг друга) задал очень высокую планку. Коньков же не прилагал особых усилий, чтобы ее поддержать. Ладно поддержать: порой складывалось впечатление, что борьба против "Динамо" и "Днепра" являлась едва ли не основной задачей продонецкой ФФУ.

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Безраздельное властвование "Шахтера" на внутренней арене (при этом о выигрыше еврокубка при Конькове-президенте речи вообще не было, не скажу, что это вина легендарного защитника 1970-х, но все-таки…), обусловленное не только хорошей игрой "горняков" и плодотворной работой селекционной службы и тренерского штаба, но и абсолютным игнорированием Фемидой нарушений в штрафной оранжево-черных (что такое пенальти в ворота "Шахтера", болельщики за время каденции Конькова позабыли), неконкурентными донбасскими дерби (а с оппонентами "горняков" представители Крайнего Востока бились, не щадя живота своего), странными кубковыми жеребьевками (не поленитесь заглянуть в статистические талмуды и сравните путь к прошлогоднему финалу Кубка Украины "Динамо" и "Шахтера"). Запомнились и уход в небытие ряда заметных на футбольной карте Украины клубов (почему-то сия печальная участь постигала победителей "Шахтера" в матчах чемпионата страны), аховая ситуация с популярной игрой в ряде областных центров, не говоря уже о совсем глубинке (2-я лига в нынешнем сезоне – это пародия на саму себя времен Суркиса). Продолжать, увы, можно до бесконечности. После столь резкого спада рост, очевидно, неизбежен, причем при любом главе Федерации. Поэтому и считаю, что при Павелко футбольное хозяйство Украины ждет оживление.

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А сложности? Они общеизвестны. Никто не заступал в должность главы Федерации футбола нашей страны в условиях войны. Футбол ныне явно не входит в число государственных приоритетов, и с этим необходимо считаться. Задача вернуть ему былое значение, очевидно, коррелирует с наведением порядка на Донбассе, возвращением региона на мирный путь развития, отбытия восвояси оккупантов. Определенной проблемой может стать и равнодушие к футболу высших должностных лиц страны. Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович футбол искренне любили и любят поныне, часто посещают матчи (не все из них, правда, теперь могут делать это на родине). Нередко их можно было видеть сидящих рядом в ВИП-ложе НСК "Олимпийский".

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Нынешний президент Украины когда-то сказал: о себе в третьем лице: "Ну, не любит Петр Порошенко футбол". Способно ли равнодушие (назовем все-таки это так) главы государства к популярной игре усложнить задачу главы Федерации футбола Украины по популяризации и выводу нашего футбола на новый конкурентный и инфраструктурный уровень? Верить в это, конечно, не хотелось бы, но пожелать успеха Андрею Павелко в деле заражения Петра Порошенко футбольным вирусом мы можем вполне искренне. Футбол – это страсть, и только познав всю ее полноту, можно сделать для этой игры что-то полезное!

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Вероятно, информационные залпы людей, трудившихся на благо "Шахтера", а ныне позиционирующих себя представителями "русского мира" (экс-инфогуру горняков Руслан Мармазов в качестве трибуны для обличения недонецких методов работы ФФУ выбрал московскую газету с показательным названием "Советский спорт"),  будут продолжаться. Однако это ли не доказательство правильности выбора, сделанного украинской футбольной общественностью? Верю, что с новым раскладом сил в нашем футболе канут в Лету антикампании (помните надписи на каждом заборе "Г. Суркиса – в отставку"?). Имитация народного мнения (когда имитаторы обильно ссужают "народу", не разборчивому в методах заработка, помятые сотни за кривоватую графику) – действенная мера в тоталитарных условиях ("мы, ткачихи Донбасса, выступаем против узурпации власти в украинском футболе"), но смешная потуга в условиях открытости и прозрачности деятельности ФФУ. Последнего я ей искренне и желаю.

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А еще очень хочу, чтобы футбол снова вернулся на первые страницы общеполитических газет (благодаря победам наших клубов в Европе, участию сборной страны в финальных стадиях крупнейших футбольных форумов, номинированию украинских звезд на "Золотой мяч" и, конечно, окончанию войны). Хочу, чтобы мальчишки оторвались от компьютерных игр и вернулись на футбольные площадки (для этого таковые должны наличествовать во множестве дворов), чтобы, по крайней мере, не уничтожались под застройку элитной (а другую сейчас, видимо, и не строят) недвижимостью, а в идеале возводились новые, пусть небольшие, но функциональные стадионы, чтобы проблема лишнего билетика была актуальной для большинства матчей команд мастеров. А, главное, чтобы, высказывая такие пожелания, я не выглядел бы идеалистом. В добрый путь, новый президент! 

Алексей Рыжков

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