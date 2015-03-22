Рекордный код "Динамо" и "Днепра", или Почему важна футбольная евроинтеграция?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
22 марта 2015, 17:52

Украинские клубы подарили своим болельщикам много положительных эмоций, но впереди - новые сражения.

Прошедшая футбольная евронеделя подарила украинским болельщикам массу положительных эмоций.

Днепропетровским "Днепром" и киевским "Динамо" были обыграны именитые европейские клубы, обыграны по делу, в жесткой неуступчивой борьбе. Причем поверженные оппоненты ранее уже выигрывали у представителей Украины, потому в определенной степени нынешние украинские виктории – это своего рода вендетта: "Аяксу" – за "Динамо" (именно амстердамцы когда-то не пустили в Лигу чемпионов газзаевское "Динамо"), "Эвертону" – за "Металлист" (харьковский клуб, возглавляемый Мироном Маркевичем, только торил себе путь на европейских перекрестках и уступил ливерпульцам достойно, но без вариантов).

В минувший четверг произошло много знаковых событий, связанных с зеленым прямоугольником футбольного поля. Стараниями киевлян Англия распрощалась с нынешним евросезоном. Впервые за два десятка лет Туманный Альбион не делегировал в четвертьфиналы еврокубков ни одного своего представителя! А ведь бытует мнение, что именно английская премьер-лига – сильнейшая в мире. Динамовцы впервые забили английскому клубу пять мячей в одном матче! Помнится, из советских команд лишь московский "Спартак" мог похвастать подобным достижением в еврокубках: были времена, когда красно-белые отгружали пять мячей в ворота "Арсенала" в ответ на два в свои, причем дело было в Лондоне на старом-добром "Хайбери". Примечательно и то, что пять голов в составе "Динамо" забили пять разных футболистов с различными игровыми амплуа. Это ли не классический тотальный футбол в действии!

Андрей Ярмоленко

 

Украшение любого матча – голы (а их, кстати, в нынешней Лиге Европы динамовцы пока что забили больше, чем кто-либо другой из ее оставшихся участников). Красотой динамовских голов можно наслаждаться бесконечно. Маленькие чуда (так окрестил взятие ворот в свое время легендарный тренер Виктор Маслов, и определение, творчески развитое телекомментатором Владимиром Маслаченко, прижилось) в исполнении Андрея Ярмоленко (22-миллионный самый дорогой игрок "Динамо" не только горазд забивать, он уверенно лидирует в Лиге Европы по числу голевых передач – 6) и Виторину Антунеша (португалец, похоже, обрел новую специализацию – его голы-шедевры являются строго пятыми динамовскими в матчах) не только радовали глаз, но и стали определяющими в борьбе за путевку в четвертьфинал.

Гол Ярмоленко

Гол Антунеша

Под стать им и мяч Евгения Коноплянки "Аяксу". Отмечу, что все три героя эпизодов забили голы, которые стали их фирменным почерком, если хотите, визитными карточками!

Гол Коноплянки

Примечательным событием стало присутствие на игре Петра Порошенко. Президент пригласил в ВИП-ложу раненых участников АТО. Рядом чинно восседали Леонид Кравчук и Леонид Кучма, болел за "Динамо" министр обороны Степан Полторак, а из народных депутатов, посетивших игру, можно было создать вполне объемную фракцию. Словом, бомонд снова полюбил футбол.

Петр Порошенко

 

И не только бомонд: официальная цифра в 67 533 зрителя, озвученная на НСК "Олимпийский", стала рекордной за всю историю Лиги Европы ("Манчестер Юнайтед" и "Аякс", чей поединок на "Олд Траффорд" в феврале 2012 года посетило 67 328 зрителей, нервно курят в сторонке). Нигде больше не было такого интереса к матчам этого турнира, как в столице Украины! И это при том, что на один из секторов было наложено наказание, и он был закрыт! Ложкой дегтя (куда без нее!) станет очередное дисциплинарное дело, начатое УЕФА по факту якобы проявлений расизма на НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" – "Эвертон" (плюс к этому в вину "Динамо" и его болельщикам вменяется использование пиротехники и недостаточная организация матча – блокирование лестничных маршей). Доподлинно не знаю, в чем усмотрели бдительные антирасисты эти проявления (большущая динамовская футболка с цитатой из "Битлз" – знаменитых земляков "Эвертона" – All you need is love – вряд ли потянет на нарушение), но, складывается такое впечатление, что они изо всех сил пытаются оправдать необходимость своего существования и, как говорят в кризисные времена, хватаются за любую работу. А вот смерть одного из лидеров ультрас "Наполи" в Москве после столкновений фанов тамошнего "Динамо" и итальянских гостей, очевидно, будет спущена на тормозах. Это же не расизм, так, баловство.

Виторину Антунеш

"Днепр", ослабленный отсутствием дисквалифицированных Артема Федецкого, Руслана Ротаня, Романа Зозули (эти ребята словно задались целью побить все рекорды по дисквалификациям в текущем евросезоне) и занемогшего Мирона Маркевича, проявил характер и в вязкой борьбе сумел заставить "Аякс" капитулировать. Для этого, правда, пришлось отыграть овертайм. Без помарок и нервов не обошлось, но характером сине-бело-голубые обладают исключительным, что и доказали в Амстердаме. На следующей стадии Лиги Европы "Днепр" снова сыграет домашний матч на НСК "Олимпийский". Сетования на малое количество народу, заявляющееся на игры сине-бело-голубых в Златоверхом, правомерны (на "Аякс" пришло всего-то чуть больше десятка тысяч любителей футбола), но ведь "Олимпийский" стал в текущем сезоне фартовым (используя риторику Олега Блохина) для "Днепра" в Европе.

Евгений Коноплянка в борьбе с голландским вундеркиндом

Так стоит ли искать от добра добра? В наше тяжелое время поводов для радости не так уж и много. Победы на футбольных полях не только сшивают Украину, способствуя ее единству (а за "Динамо" и "Днепр" горячо болели даже в Крыму: все фан-бары в центре Симферополя были переполнены!), поднимают боевой дух нашим парням на передовой, но и утверждают европейскость Украины. Интеграция в европейскую футбольную элиту бросается в глаза сразу и почитаема как простым людом, так и завсегдатаями ВИП-лож. Больше матчей – больше фан-туристов, больше потраченных ими денег, больше рекламы Украины не как поля боя, а как страны, которой есть, что показать миролюбивым иностранцам (не путинским закамуфлированным "туристам-отпускникам"), развеивая российские мифы.  

Дальше – больше.

"Фиорентина" (недавний победитель "Ювентуса" в Кубке Италии) и "Брюгге" (обладатель лучшей разницы забитых и пропущенных мячей среди всех участников Лиги Европы, а меньше "Брюгге" в среднем за матч в нынешней Лиге Европы пропускал лишь "Наполи"), которых определил жребий в соперники соответственно "Динамо" и "Днепру", также неоднократно стояли на пути у наших клубов. Воспоминания от этих игр у наших соотечественников остались в основном не самые радужные ("Фиорентина" – камень  преткновения для украинцев, у "фиалок" мы не выигрывали ни разу, а вот "Брюгге" именно днепропетровцы уже побеждали, "Шахтер" играл с переменным успехом, киевские же армейцы вчистую проигрывали). На прошлом этапе неприятную традицию сломали. Как-то будет на следующем?

видео: ТСН

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