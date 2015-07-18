Как заявлялась "Сталь", или Почему назревает очередной конфликт интересов?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
18 июля 2015, 18:58

Как днепродзержинская "Сталь" оказалась в Премьер-лиге и почему были голоса "против".

Жаркие споры вокруг 14-й команды Премьер-лиги переросли в очередную пиар-кампанию. Увы, профессиональный футбол покинул донецкий "Металлург", и в условиях жесточайшего цейтнота ему необходимо было искать замену.

Конечно, прецедент в истории мирового футбола найти сложно. Вдумайтесь: за неделю до старта турнира не был официально обнародован состав его участников! Но, так или иначе, возникла дилемма: оставить в Премьер-лиге вылетевший было "Ильичевец", или поднять наверх занявшую 2-е место в Первой лиге днепродзержинскую "Сталь".

Не буду повторять банальности вроде того, что оба варианта хуже или, если хотите, оба варианта лучше: вариаций на эту тему в последнее время придумано немало. Самым справедливым разрешением данной ситуации, полагаю, был бы дополнительный матч между соискателями места в элите, но жесткие временные рамки не позволяли его провести. В итоге, премьер-лигового счастливчика решено было определить с помощью голосования. Исполком ФФУ большинством голосов поддержал "Сталь".

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин так прокомментировал это решение в социальных сетях: "Исполком ФФУ решил, что место донецкого "Металлурга" в Премьер-лиге займет "Сталь" (Днепродзержинск). И это, несмотря на то, что Дирекция Премьер-лиги рекомендовала принять "Ильичевец" (Мариуполь). С таким же успехом можно было принять любую любительскую команду в высший дивизион и мотивировать это тем, что Исполком так решил. Почему до этого сезона предпочтение остаться в Премьер-лиге всегда отдавалось команде Премьер-лиги, а не команде из Первой лиги (так, "Металлург" из Запорожья остался в высшей лиге в сезоне 2003/2004 г., "Говерла" и запорожский "Металлург" продолжили играть в сезоне 2013/2014, "Металлург" из Запорожья продолжил выступать в сезоне 2014/2015), а теперь вдруг все стало наоборот? Украинский футбол стал свидетелем очередного скандала. Исполком ФФУ, грубо нарушая регламентные нормы, демонстративно проигнорировал спортивный принцип, принял решение о допуске команды "Сталь" в Премьер-лигу. Печально то, что в последнее время ФФУ становится субъектом, генерирующим негатив и удивительно стабильно принимающим решения, которые не выдерживают критики. При этом деятельность футбольных функционеров явно осуществляется в интересах узкой группы лиц и клубов. Я уже свыкся с тем, что Исполком ФФУ наплевательски относится к Регламенту соревнований и мнению Премьер-лиги, но я не могу понять, как можно неуважительно относится к "Ильичевцу", президент которого В. С. Бойко отдал всего себя на развитие футбола и клуба в своем городе. Многие лично знали Владимира Семеновича и уверен, не посмели бы принять такое решение, будь он сегодня с нами... Ни моральные, ни этические, ни спортивные принципы не останавливают людей, которые принимают решения в украинском футболе. Ни чести, ни совести. Им нужно задуматься, потому что с таким отношением они развалят наш футбол окончательно".

"Сталь" перед дебютом в Премьер-лиге

Обличающая лексика, столь характерная для донецкой стороны, налицо. Регламентные нормы не регулируют четко разбиравшийся вопрос (хотя юристам, вероятно, стоило бы предусмотреть подобное развитие событий, к сожалению, вероятность того, что такая картина будет повторяться в нашем футболе, есть, и немалая). Прецедентное право? Да, в истории нашего футбола преимущество, как правило, отдавалось команде, по спортивному принципу вылетевшей из элитного дивизиона. Другое дело, что толпы перволиговцев, желающих пополнить элиту, у нас, к сожалению, никогда не наблюдалось. Но, как правило, принимая футбольные решения, мы руководствовались не гипотетическими регламентными нормами (их тоже каждый может трактовать на свой манер), а эмоциональной составляющей.

Полагаю, что эмоции взяли верх и сейчас. При этом, рискуя быть обвиненным в правовом нигилизме, не считаю, что это неправильно. Лидер, пусть даже первой лиги, полагаю, в большей степени заслужил место под солнцем, чем аутсайдер, пусть даже Премьер-лиги. Эмоциональный фактор единства страны, о котором патетически вещают продонецкие каналы, по-моему, в этом контексте преувеличен.

Почему игра команды из Мариуполя в Премьер-лиге (да и то очень сомнительно, что в родном городе, обилия желающих играть там официальные матчи, увы, не наблюдается) послужит единству страны, а выступление в Премьер-лиге а команды из прифронтовой Днепропетровской области не справится с этой высокой миссией? Понятно беспокойство "Шахтера": вылетел из элитного дивизиона клуб, в котором горняки, не попадающие в основу, регулярно проходили арендную обкатку, да и с точки зрения пополнения очкового багажа поединки оранжево-черных с мариупольцами всегда выглядели весьма перспективно (мягко говоря) для действующих обладателей Суперкубка Украины.

Понятно, что оппонентам горняков именно по этой причине больше по душе выход в элиту "Стали". К слову, представители мариупольского клуба не были столь красноречивы в борьбе за место в элите, а, казалось бы, заинтересованная сторона! Что же это: продолжающийся конфликт интересов или хороший повод в очередной раз поупражняться в словесных пикировках? Это, словно разминка перед стартом сезона. То ли еще будет! Ведь цена чемпионства – прямое попадание в Лигу чемпионов – по-прежнему высока! "Конфликт интересов поддерживает интерес к конфликту, а, значит, и к украинскому футболу", – признался мне как-то в разговоре за рюмкой чая известный украинский тренер. С одной стороны, он прав, с другой…

Украинский чемпионат станет другим в стартующем сезоне. Хуже? Давайте не будем торопиться с выводами. Как бы то ни было, наш футбольный дом стал более хрупким, и давайте не будем его расшатывать!

Фото: fcstal.com.ua

 

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Рыжков Алексей Рыжков статья авторская статья Шахтер Ильичевец Металлург Палкин Сталь
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