Как заявлялась "Сталь", или Почему назревает очередной конфликт интересов?

Жаркие споры вокруг 14-й команды Премьер-лиги переросли в очередную пиар-кампанию. Увы, профессиональный футбол покинул донецкий "Металлург", и в условиях жесточайшего цейтнота ему необходимо было искать замену.

Конечно, прецедент в истории мирового футбола найти сложно. Вдумайтесь: за неделю до старта турнира не был официально обнародован состав его участников! Но, так или иначе, возникла дилемма: оставить в Премьер-лиге вылетевший было "Ильичевец", или поднять наверх занявшую 2-е место в Первой лиге днепродзержинскую "Сталь".

Не буду повторять банальности вроде того, что оба варианта хуже или, если хотите, оба варианта лучше: вариаций на эту тему в последнее время придумано немало. Самым справедливым разрешением данной ситуации, полагаю, был бы дополнительный матч между соискателями места в элите, но жесткие временные рамки не позволяли его провести. В итоге, премьер-лигового счастливчика решено было определить с помощью голосования. Исполком ФФУ большинством голосов поддержал "Сталь".

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин так прокомментировал это решение в социальных сетях: "Исполком ФФУ решил, что место донецкого "Металлурга" в Премьер-лиге займет "Сталь" (Днепродзержинск). И это, несмотря на то, что Дирекция Премьер-лиги рекомендовала принять "Ильичевец" (Мариуполь). С таким же успехом можно было принять любую любительскую команду в высший дивизион и мотивировать это тем, что Исполком так решил. Почему до этого сезона предпочтение остаться в Премьер-лиге всегда отдавалось команде Премьер-лиги, а не команде из Первой лиги (так, "Металлург" из Запорожья остался в высшей лиге в сезоне 2003/2004 г., "Говерла" и запорожский "Металлург" продолжили играть в сезоне 2013/2014, "Металлург" из Запорожья продолжил выступать в сезоне 2014/2015), а теперь вдруг все стало наоборот? Украинский футбол стал свидетелем очередного скандала. Исполком ФФУ, грубо нарушая регламентные нормы, демонстративно проигнорировал спортивный принцип, принял решение о допуске команды "Сталь" в Премьер-лигу. Печально то, что в последнее время ФФУ становится субъектом, генерирующим негатив и удивительно стабильно принимающим решения, которые не выдерживают критики. При этом деятельность футбольных функционеров явно осуществляется в интересах узкой группы лиц и клубов. Я уже свыкся с тем, что Исполком ФФУ наплевательски относится к Регламенту соревнований и мнению Премьер-лиги, но я не могу понять, как можно неуважительно относится к "Ильичевцу", президент которого В. С. Бойко отдал всего себя на развитие футбола и клуба в своем городе. Многие лично знали Владимира Семеновича и уверен, не посмели бы принять такое решение, будь он сегодня с нами... Ни моральные, ни этические, ни спортивные принципы не останавливают людей, которые принимают решения в украинском футболе. Ни чести, ни совести. Им нужно задуматься, потому что с таким отношением они развалят наш футбол окончательно".

Обличающая лексика, столь характерная для донецкой стороны, налицо. Регламентные нормы не регулируют четко разбиравшийся вопрос (хотя юристам, вероятно, стоило бы предусмотреть подобное развитие событий, к сожалению, вероятность того, что такая картина будет повторяться в нашем футболе, есть, и немалая). Прецедентное право? Да, в истории нашего футбола преимущество, как правило, отдавалось команде, по спортивному принципу вылетевшей из элитного дивизиона. Другое дело, что толпы перволиговцев, желающих пополнить элиту, у нас, к сожалению, никогда не наблюдалось. Но, как правило, принимая футбольные решения, мы руководствовались не гипотетическими регламентными нормами (их тоже каждый может трактовать на свой манер), а эмоциональной составляющей.

Полагаю, что эмоции взяли верх и сейчас. При этом, рискуя быть обвиненным в правовом нигилизме, не считаю, что это неправильно. Лидер, пусть даже первой лиги, полагаю, в большей степени заслужил место под солнцем, чем аутсайдер, пусть даже Премьер-лиги. Эмоциональный фактор единства страны, о котором патетически вещают продонецкие каналы, по-моему, в этом контексте преувеличен.

Почему игра команды из Мариуполя в Премьер-лиге (да и то очень сомнительно, что в родном городе, обилия желающих играть там официальные матчи, увы, не наблюдается) послужит единству страны, а выступление в Премьер-лиге а команды из прифронтовой Днепропетровской области не справится с этой высокой миссией? Понятно беспокойство "Шахтера": вылетел из элитного дивизиона клуб, в котором горняки, не попадающие в основу, регулярно проходили арендную обкатку, да и с точки зрения пополнения очкового багажа поединки оранжево-черных с мариупольцами всегда выглядели весьма перспективно (мягко говоря) для действующих обладателей Суперкубка Украины.

Понятно, что оппонентам горняков именно по этой причине больше по душе выход в элиту "Стали". К слову, представители мариупольского клуба не были столь красноречивы в борьбе за место в элите, а, казалось бы, заинтересованная сторона! Что же это: продолжающийся конфликт интересов или хороший повод в очередной раз поупражняться в словесных пикировках? Это, словно разминка перед стартом сезона. То ли еще будет! Ведь цена чемпионства – прямое попадание в Лигу чемпионов – по-прежнему высока! "Конфликт интересов поддерживает интерес к конфликту, а, значит, и к украинскому футболу", – признался мне как-то в разговоре за рюмкой чая известный украинский тренер. С одной стороны, он прав, с другой…

Украинский чемпионат станет другим в стартующем сезоне. Хуже? Давайте не будем торопиться с выводами. Как бы то ни было, наш футбольный дом стал более хрупким, и давайте не будем его расшатывать!

Фото: fcstal.com.ua