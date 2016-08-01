"Тува" в Крыму, или Почему Путин опустил Автономную Республику до статуса заштатной губернии

Еще в начале марта 2014 года, за две недели до "референдума", который "легализировал" аннексию Крыма Россией, я писал материал "Неправильное завтра для Крыма: какой сценарий поглощения изберет Путин?", где утверждал, что полуостров ждет "тувынизация". У Крыма заберут все ритуальные символы "автономии" и сведут к обычной российской губернии, претензии которой на особое отношения будут быстро подавляться. Так оно и случилось. Путин ликвидировал Крымский федеральный округ и присоединил полуостров к Южному федеральному округу с административным центром в Ростове-на-Дону. В состав округа входят также две республики: Адыгея и Калмыкия, три области (Астраханская, Волгоградская и Ростовская) и Краснодарский край.

Нынешний российский федерализм и его договорная часть представляют собой отнюдь не транспарентные отношения центр — регион. Россия давно отказалась от принципа ельциновского федерализма: "Бери столько суверенитета, сколько вынесешь". Путин фактически завершил реформу федеративных отношений путем пересмотра договоров между федеральным центром и субъектами РФ.

В 2010 году состоялись референдумы о приведении республиканского (как, впрочем, и регионального) законодательства субъектов РФ в соответствие с федеральными нормами и конституцией России. В части регионов (особенно в тех, где существует этнонациональные проблемы) договора стали не отменять, а корректировать, внося в них изменения, как это было, например, сделано с Договором о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия).

Самым ярким шагом Путина в реформе федерализма, знаменовавшим собой усиление территориальной, а не этнической составляющей, стало создание семи федеральных округов с семью полномочными представителями президента.

Несмотря на определенную расплывчатость сформулированных в этом указе функций представителей президента, очевидным было, что их главная задача заключалась в контроле за губернаторами и президентами национальных республик.

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Теперь "парада суверенитетов" в национальных окраинах нет, все под контролем федерального центра, а местные элиты время от времени получают качественную взбучку, чтобы помнили, где столица.

Поэтому Кремль со старта оккупации и не давал щедрых авансов Аксенову и Константинову, их использовали и сразу выбросили. Так и нужно делать с ненужной вещью.

Второй причиной нового сокращения "привилегий" Крыма стала необходимость обеспечения правильного результата в регионе во время предстоящих выборов в Госдуму. Заигрались местные ребята в демократию. Российский Крым — это вам не Украина и терпеть отсебятину местных бузотеров в Кремле не намерены. А если что-то пойдет не так, сюда быстро отправят чеченский ОМОН и объяснят кое-кому, как нужно себя вести жителям обычной российской провинции. Теперь Крым ничем не отличается в правах от Тульской или Рязанской областей. Да и центр федерального округа отныне находится не в Симферополе, а в Ростове.

От крымской "государственности" не осталось даже символического остатка.

В свое время классическим примером такого поглощения Россией суверенного государства в недалеком прошлом стала судьба Республики Тува, которая имела собственную признанную государственность.

С 1918 по 1944 год существовало независимое государство Тувинская Народная Республика. В 1930 году там состоялся переворот, в результате которого к власти пришли 5 выпускников Коммунистического университета трудящихся Востока, назначенных чрезвычайными комиссарами Тувы.

Они арестовали премьера Дондук Куулара, провели чистку правящей партии от почти трети её членов, а также коллективизацию сельского хозяйства страны.

17 августа 1944 года VII сессия Малого Хурала Тувинской Народной Республики приняла декларацию о вхождении ТНР в состав Союза Советских Социалистических Республик и обратилась с ходатайством в Верховный Совет СССР принять Туву в состав СССР на правах автономной области РСФСР.

12 декабря 1991 года в Тувинской АССР была принята Декларация о государственном суверенитете Советской Республики Тува. Около 10 лет Тува имела широкие полномочия как автономия в составе РФ. Но 12 апреля 2010 года был проведён референдум по приведению конституции Тувы в соответствии с конституцией России.

Теперь автономия имеется только в названии субъекта, но на практике исполнительная власть в регионе находится под полным контролем федерального центра, а сами тувинцы жалуются на притеснения их культуры, преследование религиозных деятелей и сегрегацию при приеме на работу и вузы.

Массовое преследование национальных обществ, закрытие газет и интернет-ресурсов, давление на активистов, религиозная цензура — все это реалии жизни национальных окраин современной России. Похожая ситуация сейчас и в Крыму.

Да и сами российские эксперты откровенно говорят, что если крымские татары не будут проявлять лояльность к Москве, их ждут печальные последствия.

Например, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Яна Амелина откровенно пишет, что "в противном случае историческая судьба крымских татар надолго останется печальным примером политической близорукости и неумения предвидеть ближайшие последствия своих практических шагов".

А эти последствия вполне прогнозируемы: выдавливание крымских татар и этнических украинцев, нелояльных к Кремлю русскоязычных в добровольную депортацию из Крыма.

Теперь в Крыму "полная тува"…