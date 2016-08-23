Ошибка Обамы, или Почему для победы над ИГИЛ нужно остановить Путина

Западные политики все чаще говорят о необходимости сотрудничества с российским президентом Владимиром Путиным для решения ситуации в Сирии. Практически сразу же после начала вооруженной конфронтации между оппозицией и силами, верными диктатору Башару Асаду, с Путиным пытался найти общий язык Барак Обама. О необходимости сотрудничества с любой страной, которая готова бороться с международным терроризмом, говорит республиканский кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Позиция целого ряда европейских политиков также известна: можно упрекать Москву за ее разбойничью политику в Украине и даже сохранять санкции, но у Запада и России есть общий враг — "Исламское государство".

То, что "Исламское государство" является серьезной проблемой для цивилизованного мира, отрицать не станет никто. Но не стоит забывать, что эта террористическая организация усилилась именно благодаря той поддержке, которую Путин стал оказывать режиму Асада. При схожей ситуации в Ираке, когда режим Саддама Хусейна пытался бомбить занятые оппозиционерами города, Западу (даже без соответствующих решений ООН) удалось установить бесполетную зону и лишить диктатора возможности расправляться со своими согражданами. В Сирии ничего подобного не произошло — и это одна из самых больших ошибок уходящего президента США Барака Обамы. Эта ошибка, которая может стоить ему исторической репутации.

Пока Запад пытается остановить "Исламское государство", российская авиация и летчики Асада бомбят большую часть территории Сирии, контролируемую различными оппозиционными группами — от радикалов-исламистов до умеренных светских организаций. В результате количество погибших в войне в Сирии уже приближается к полумиллиону (вдумаемся только!) человек. И конца бомбардировкам — а значит, жертвам среди мирного населения — не видно. Путин и Асад всерьез вознамерились превратить крупнейший сирийский город Алеппо в новый Сталинград. О том, что российский правитель не остановится, свидетельствует история города в его собственной стране — Грозного. Российская авиация буквально стерла столицу Чечни с лица земли. Путин, как правило не считается с жертвами.

Почему тогда нужно удивляться, что сирийцы бегут из кошмара, в который превратилась их страна и это уже привело к крупнейшему в новейшей истории Европы миграционному кризису? И почему трудно увидеть, что этот кризис будет продолжаться, а позиции "Исламского государства" будут только усиливаться? Ведь радикализация общества — это вполне предсказуемый ответ на смерть.

Если бы президент Обама повел себя в Сирии так же, как его предшественники вели себя в Ираке, а перед этим в бывшей Югославии — никакого полумиллиона жертв попросту не было бы. Не было бы усиления позиций "Исламского государства". Не было бы миграционного кризиса. Не было бы волн террора в Европы. Да, и войны в Украине тоже не было бы — Путин полез в Крым только после того, как убедился в собственной безнаказанности и политической недальновидности Белого дома.

Президент Обама уже не сможет исправить свои ошибки — ему остается разве что признать их в будущих мемуарах. Но новой администрации в США придется — если, конечно же, она хотела бы преодолеть все новые вызовы — задуматься о серьезной ревизии американской внешней политики.

Тот, кто хочет одолеть "Исламское государство", не должен сотрудничать с Путиным. Он должен вначале остановить Путина.