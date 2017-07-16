Именной камень преткновения: почему хотят нарушить законы Украины при проведении футбольных матчей?

Противостояние неформальной молодежи и полиции старо, как мир. В бывшем СССР оно всегда оканчивалось в пользу правоохранительных органов как из-за юридической безграмотности молодняка, так и из-за пренебрежения законом людьми, призванными его соблюдать (или не столько соблюдать, сколько стоять на страже интересов руководящей партии). Противоборство лишенных права на нормальную информацию сторон напоминало разговор людей на разных языках. Сейчас же с обеих сторон наличествуют попытки оправдать свои действия патриотизмом и заботой о благе страны. Юридический аспект? В нем также нынешнее общество стало более продвинутым. Правда, соблюдения законов неформалами (среди которых хватает людей, отстаивающих территориальную целостность Украины с оружием в руках) и их надзирателями (и в этой категории есть люди, воюющие за Украину) это все равно не гарантирует.

Сбор и обработка персональных данных? По законам Украины, на это необходимо согласие человека, чьи данные собираются "препарировать". Видимо, организаторы матча на Суперкубок Украины между "Шахтером" и киевским "Динамо" к законам Украины относятся без должного пиетета: вход на трибуны — по предъявлению документов.

Ультрас "Динамо" выступили с резким заявлением по этому поводу, подчеркивая, что они отказываются предъявлять документы при входе на стадион. Мотивировка? Во-первых, это противоречит действующему законодательству Украины. Во-вторых, "никто не может гарантировать, что созданная база данных не попадет в руки преступников, и уже были подобные прецеденты". В-третьих, такие нововведения создают серьезные неудобства для зрителей и негативно повлияют на посещаемость футбольных матчей.

Закон Украины "О защите персональных данных", худо-бедно соблюдающийся в нашей стране, почему-то хотят презреть во время проведения футбольных матчей. Покупатели билетов на футбол вправе не соглашаться на обработку своих персональных данных. Собственно, если нет письменного или электронного согласия на это, то сбор такой информации незаконен. Знают ли об этом жаждущие фанатской персоналки?

Особо стоит сказать о втором пункте. В свое время доблестные служители власти Януковича насобирали персональных данных ультрас "Шахтера" вдоволь. Потом, во время зарождения военного конфликта на Донбассе эти данные всплыли на пабликах Антимайдана. Так антиукраинская свора получила свободный доступ к адресам проукраинских донецких и луганских парней. Следствием этого стало пленение пророссийскими террористами некоторых активных фанатов. Ребят из этого списка не пускали в соседнюю страну на матч Беларусь — Украина. Очевидно, их персональные данные попали к россиянам. Жить в условиях засилья российских агентов во время войны мы уже привыкли. Отпускать захваченных в плен кадровых российских военных и прочих агентов влияния Москвы стало трендом. Тьма-тьмущая генетических "совков" с погонами украинской армии щедро делится секретной военной информацией с "запоребриковыми ихтамнетами". Следствие этого — смерти многих настоящих патриотов Украины.

Продать или отдать адептам кремлевской веры персональные данные украинских ультрас (а среди них немало людей, воевавших и воюющих ныне на востоке Украины) — сознательно способствовать укреплению врага. А соблазн пополнить свой рублевый счет у обделенных моралью обладателей такой базы будет велик. К чему это приведет, страшно даже предположить. Мало терактов с явным российским почерком совершено в Украине и непосредственно в Киеве?

По сравнению со вторым пунктом третий — о снижении посещаемости футбольных матчей — выглядит менее важным. Он бы стоял во главе угла в мирное время. Тем не менее, в нем есть рациональное зерно. Интерес к футболу в Украине в последние годы неуклонно падает. Ограничительными мерами его, очевидно, хотят довести до минимума. Зачем это делать?

Борьба с беспорядками? Продумать систему безопасности во время проведения футбольных матчей и организовать все без сучка и задоринки, видимо, намного труднее, чем собрать досье на украинских патриотов и передать его в "надежные руки". Подкупить стюардов на стадионе и пронести файер — проще простого. Ну, падок наш народ на деньги, чего уж скрывать: кто за гречку продает свой голос на выборах, кто пополняет ряды "титушек", кто за "стольник" стоит на митингах с плакатом, текста которого зачастую не знает. Умиляет, что такие люди еще имеют совесть рассуждать о системной проблеме Украины — коррупции, гневно ее осуждая. Начать с себя им как-то сложновато. А за организацию беспорядков на трибунах нужно привлекать к ответственности конкретных людей, установить которых при современной напичканности арен камерами наблюдения не так уж и трудно. Или?..

Харьковский матч отбора к российскому мундиалю-2018 Украина — Турция также ознаменуется именным проходом на трибуны. Похоже, что в Харькове мы имеем дело со своеобразным пилотным проектом нарушения законов Украины во время проведения футбольных матчей. Как на него отреагирует общество в целом и сообщество футбольных болельщиков в частности? Проглотит или возмутится? Пока что есть только официальная реакция ультрас киевского "Динамо", а также их призыв к фанатам и болельщикам других команд поддержать эту позицию. Продолжение следует?