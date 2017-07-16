Прага: русская речь и следы Мухи

Этот город может влюблять и разочаровывать. Впрочем, как и другие старые европейские столицы. Но в Праге есть что-то особенное, что заставляет вернуться в град над Влтавой, как перечитать Гашека или Кафку. Под настроение.

По городу пешком

Мы забронировали просторные апартаменты на холме по ту сторону старого города. С ним нас разделили несколько десятков железнодорожных путей. На последнем этаже пятиэтажного нового дома за прозрачной балконной стенкой нас уже ждала молодая женщина. Она сидела на плетеном стуле, вытянув ноги на другой. Консьерж, встретивший на первом этаже, на весь двор прокричал имя. Девушка поднялась, помахала рукой и сделала знак, что спускается.

Тем временем мы уже прокручивали в голове, как будем общаться с русскоговорящей Евгенией, ведь накануне написав ей на английском, получили ответ по-русски. В Праге, как известно, буйствует и расцветает рассадник "русского мира". Да и не только — проукраинские активисты обнаружили как минимум два центра, поддерживающих террористическую организацию "ДНР"…

К счастью, уже через пару минут поток мыслей о русских и террористах останавливается. Оказывается, Евгения приехала из Киева и живет в Праге пять лет. Мы плавно переходим на украинский язык.

Я расспрашиваю об условиях проживания и ближайшей дороге в центр. Женя говорит, что можно сеть на автобус у самого дома, проехать несколько остановок до метро, пересесть и уже через несколько минут быть на Вацлавском намести. Я с удивлением смотрю на карту, а потом в окно, в которое видно башни старого города. Женя понимает, что маршрут стоит упростить: предлагает спуститься к трамвайным путям 200 метров и проехать несколько остановок. Я выдыхаю, а она добавляет: "Или просто следовать по ним и через десять минут вы в центре".

Так в наш первый день пребывания в Праге мы и ходили. По трамвайным путям. И не зря. В городе улицы не расположены четко перпендикулярно, и можно легко сбиться с пути.

Машину оставили в подземном паркинге. У центральной части Праги и автомобилей — взаимная антипатия. В городе узкие улицы, множество трамваев и ограниченные места для парковок. Прага создана для того, чтобы ее изучать пешком, прикасаясь к каждому камешку старой брусчатой дороги.

На мосту

Карлов мост, открытый в 1380 году — символ Праги. Я столько раз видела его на фотографиях с разных ракурсов и в разные времена года, что казалось, размах и простор должны быть огромными.

И вот я впервые стою на одном конце моста со стороны старого города и чувствую, что Прага зажимает меня и мое воображение — домами, соборами, холмами. И даже рекой. Карлов мост мне кажется узким, Влтава не глубокой, а холмы по ту сторону реки приземленными.

На следующий день я уже привыкаю к этому месту и готова удивляться, впервые иду по мосту. Чуть более 500 метров. Вспоминаю одну фотографию из фотоальбома, где Карлов мост пустынный, покрытый легкой осенней дымкой. На ней все тридцать фигур святых, установленных на мосту, как будто открывались по очереди по мере приближения… Мои размышления то и дело прерывают крики гидов с зонтиками, выступления уличных музыкантов, просьбы туристов сфотографировать их, потирающих святого Яна Непомуцкого.

Кажется, им не интересен мост с семисотлетней историей, им нужна одна легенда — об исполнении желаний.

Например, прикоснуться к бронзовой статуе Непомуцкого с пятью звездами вокруг головы. Для этого надо лишь загадать желание, дотронувшись одной рукой к святому на рельефе справа, другой — к собачке на рельефе слева. После этого следует верить, что желание исполнится в течение года.

На мосту отмечено и место, где Ян Непомуцкий бросился в воду или его сбросили. С этого же места в феврале 1911 года хотел спрыгнуть во Влтаву Ярослав Гашек. Всерьез или в шутку — история умалчивает. Известно, что Гашека остановил какой-то парикмахер и сдал в полицию.

На месте язычников

Каменный мост — часть некогда "королевской дороги". Он ведет в Пражский град. Это комплекс зданий, соборов и фортификационных сооружений. В месте, где раньше обитали чешские короли, ныне — президентская резиденция. Она считается самой большой в мире.

Дорога к ней пролегает по старым улочкам и упирается в крутую замковую лестницу. Но крутой она кажется на первый взгляд. Все ступеньки, а их 121, с легкостью преодолевает самостоятельно даже мой двухлетний малыш.

Сверху открывается чудесный вид на старую Прагу с ее оранжевыми крышами и старыми шпилями.

Чтобы подойти к президентскому дому, придется выстоять огромную очередь и пройти рамки металлоконтроля. Под палящим июньским солнцем люди ждут не так долго — очередь движется довольно быстро.

За нами — две женщины: Мария и Анна. Обе средних лет, заробитчанки из Украины, в Праге всего несколько месяцев. "Сегодня первый полноценный выходной, — говорит одна. — Вот вышли хоть Прагу посмотреть". Женщины терпеливо стоят в очереди и интересуются, сколько им придется заплатить.

Вход на территорию комплекса бесплатный. От заходящих лишь требуется не иметь при себе запрещенных предметов. Мария и Анна показывают свои сумки, благодарят нас за компанию, желают удачи и растворяются в небольшой толпе туристов.

Дворик. Арка. И все оказываются перед входом в Центральный собор Святого Вита. На его строительство ушло чуть менее 600 лет.

Из подслушанного у экскурсоводов могу сказать, что на месте храма некогда стоял языческий бог Святовит. К нему приходили люди отовсюду и приносили в жертву калачи и вино. После был построен первый христианский храм. Но говорят, что еще недавно в день Святого Вита горожане шли в храм с подобными угощениями.

Собор — огромное готическое сооружение, которое легче рассматривать издалека, нежели стоя у подножья. Но вовнутрь тоже зайти необходимо. Становимся снова в очередь. Хотя и ненадолго.

Первое, на чем останавливается взгляд, — витражи.

Они созданы из стекол всевозможных цветов и оттенков. Основная тема — история Чехии и жизнь местных святых. Известен, например, витраж Альфонса Мухи "Аллегория славянской нации", выполненный в начале ХХ века. На нем — вся история крещения. Еще одно знаменитое стеклянное панно — "Страшный суд".

Рассматривать стеклянные панно можно долго. Особенно, когда понимаешь, что по ту сторону собора стоит невыносимая летняя жара, а время как раз перешло за полдень.

От солнца можно укрыться в тени президентского дворца. И порассматривать собор снаружи.

Жара и пиво

Но мы вернемся в старый город. К обеду в нем туристов — тьма. Большинство организованных, следующих огромными группами по заранее проложенному маршруту. Кто-то спешит на Староместскую площадь, где в начале каждого часа просыпается еще один символ Праги.

Пражские куранты расположены на южной стене башни городской ратуши. Сейчас это самые старые работающие часы в мире. Они показывают как время — старочешское, вавилонское и современное, так и звездное, время восхода и захода Солнца, положение Солнца и Луны среди созвездий, входящих в зодиакальный круг. С помощью другого циферблата можно определить день, месяц года, день недели и праздники в календаре.

Туристы же наблюдают, как каждый час двигает рукой фигурка в виде человеческого скелета, над которой в двух окошках появляются 12 апостолов.

Тем временем становилось все жарче. На брусчатке уже можно, наверное, поджарить яичницу. И в этот момент вдруг как-то очень захотелось покинуть старый город и заглянуть в уютное кафе или бар. Обеденное время уже позволяет выпить несколько глотков прохладного чешского пива. Тем более, я читала, что бокал традиционного напитка стоит дешевле, чем чашка кофе или чая. Поэтому, кроме почитателей старины, в Прагу приезжают и любители алкоголя. Вечерами улицами старого города сложно пройти, не наткнувшись на шумную компанию или парочки навеселе.

Я, конечно, не большой любитель и, тем более, дегустатор пива. Но побывать в Праге, не попробовав этот напиток, все равно, что в Италии не есть домашнего мороженого.

О пиве скажу коротко и просто. То, что понравилось, мы нашли на второй день. Это был уютный бар вдалеке от старого города. В нем продавали несколько сортов пива одного, не известного в Украине производителя. Самое яркое по вкусу оказалось пшеничное. Цена бокала — 35 крон (примерно 35 гривен). В то же время за бокал обыкновенного светлого пива "Старопрамен" в центре пришлось заплатить 65 крон. Еще одно доказательство, что Прага уж очень туристический город. И он на этих туристах весьма хорошо зарабатывает.

От вьетнамцев до русских

Но больше всего здесь, кажется, путешественников из Азии. Они фотографируют на свои гаджеты каждый угол старых зданий. Не меньше их тут и живет. В один день мой малыш закатил мне на улице истерику, когда я везла его в коляске по узкой улочке с какими-то магазинами одежды, фруктов, напитков. И из каждой двери выходили, выглядывали продавцы-вьетнамцы: кто-то улыбался, кто-то недовольно поглядывал на кричащего ребенка.

Много в Праге и русских. Их нашествие особо наблюдается в местах скопления детей, например, в зоопарке. Они традиционно пытаются сказать что-то по-русски и возмущаются, когда их не понимают. Кажется, что эти люди вообще не считают нужным выучить язык страны, в которой живут, хоть и временно.

Русские приходят в чужой монастырь со своим уставом. На одном из форумов я прочла заголовок статьи: "Русские в Чехии: "Все в Чехии хорошо, только чехи тут лишние, мешают жить". Этому способствует и разрешенное несколько лет назад двойное гражданство — после пяти лет ПМЖ это может сделать каждый. В местных русских газетах они все время жалуются, что права их ущемляются — то учитель в школе что-то сказал русскоговорящему ребенку, то предпринимателя ущемили в правах. Я бы на месте местных задумалась в свете большого желания Путина защищать русскоговорящих…

Местные по-русски не говорят. Хотя люди старшего возраста его понимают, но чаще делают вид, что не знают. Те, кто помнит советские танки в Праге, вообще могут что-то кричать вдогонку или ворчать, стоя в общественном транспорте рядом. Официанты в ресторанах или продавцы в магазинах, чтобы услужить, иногда переходят на русский, который когда-то давно изучали в школе. Правда, лучше бы говорили на английском — он им больше идет.

Открытка домой

Одна из наших традиций — отправлять открытку из нового города домой. В Праге мы решили это сделать с главпочтамта на улице Индрижской.

Главная почта Праги — внешне не очень живописное здание, в отличие от внутреннего убранства. Но вот фотографий красот не будет. В зале строгий охранник запретил фотографировать и даже потребовал стереть сделанные снимки. Но ее показать внутри стоит — возьму картинку из интернета.

Под огромной стеклянной крышей спрятано здание внутри здания. Покрытие здесь появилось лишь сто лет назад, до того это был обыкновенный двор, где останавливались почтовые кареты.

На стенах высотой в три этажа — рисунки в стиле арт-нуво по мотивам рисунков Альфонса Мухи. На них славянские дивы и растительные мотивы. Пространство в главном зале наполнено светом и прозрачностью. Можно просто приходить, как в музей, садиться на лавочках, установленных в центре зала и рассматривать рисунки.

Видео: Татьяна Катриченко