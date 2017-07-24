Эфемерная безопасность, или Почему я против, чтобы "Динамо" и "Карпаты" играли в Мариуполе

Чемпионат Украины стартовал. Среди прочих прошла игра и в Мариуполе, где померялись силами местный футбольный клуб "Мариуполь" и "Верес", представляющий Ровно – областной центр на Западной Украине. Вроде бы все прошло без сучка и задоринки. 8500 зрителей горячо поддерживали футболистов (естественно, большая их часть — местных), каких-то антиукраинских провокаций не наблюдалось. Это дало повод медиа, особенно связанным с донецким бизнесом, поговорить о том, что визит в прифронтовой город "Динамо" и "Карпат" абсолютно безопасен. Так ли это на самом деле?

Послушаем главного полицейского Донецкой области Вячеслава Аброськина: "Стоял вопрос запретить проведение футбола, так как они (имеется в виду ФК "Мариуполь, — Авт.) не выполнили тех обязанностей, которые были с нами оговорены для обеспечения безопасности. Но, как всегда, мы выскочили на сотрудниках полиции и СБУ, которым сели на шею, загнали на три дня на улицы города, посадили на цепь, как собак сторожевых, возле стадиона и три дня и три ночи охраняли этот стадион. И те металлодетекторы, которые мне руководство посольства США в количестве более 70 штук передало для работы на блокпостах, мы должны были забрать из всей области и отдать для обеспечения одного матча в Мариуполе! Потому что не готов был клуб к этой истории. Мы надеемся, что футбольное руководство клуба "Мариуполь" уже сейчас нас услышит, и подразделения полиции и СБУ не будут в таком большом количестве охранять футбольный матч — там, где безопасность обязаны обеспечивать стюарды, служба безопасности клуба, которая должна обеспечивать порядок на стадионе, куда полиция в премьер-лиге не имеет права заходить".

Не буду подробно говорить о личности самого Аброськина, перебравшегося на Донбасс из Крыма, где он, по свидетельствам тамошних журналистов, имел весьма противоречивую репутацию. Судя по всему, сейчас он пользуется поддержкой руководства МВД и достаточно добросовестно выполняет свою работу. Помнится, этот человек говорил о личных гарантиях безопасности для представителей клубов "Динамо" и "Карпаты" и их болельщиков, известных своими проукраинскими взглядами. Не противоречит ли он теперь сам себе, жалуясь на невыполнение ФК "Мариуполь" неких обязательств по безопасности? "Сели на шею сотрудникам полиции и СБУ"? А что, в данной ситуации возможен какой-то другой вариант? Гарантии давал в том числе и он, Аброськин! Так к чему эти сетования? Само же понятие "гарантии" хорошо потроллил в своем романе — призрачной хронике мистических поисков "Благослови Тебя Боже, Черный Генсек!" Алексей Жупанский: "И пусть это не Бог весть какие гарантии, но… это все равно гарантии, поскольку такой порядок, и без этого невозможно достигнуть взаимопонимания… Без гарантий любой документ — обычная бумажка, а подкрепленная гарантиями такая бумажка превращается в очень мощный инструмент социального взаимодействия… Все в этом мире должно быть подкреплено гарантиями, поскольку без этого здесь никак".

Если же каждый матч в Мариуполе (а особенно игры мариупольцев против киевлян и львовян) будет сопровождаться сбором металлодетекторов с блокпостов, то возникает вопрос: стоит ли игра свеч? Понимаю желание жителей Мариуполя жить мирной жизнью, неотъемлемой частью которой является футбол, лично знаю нескольких мариупольцев, жертвующих деньги на помощь раненым и поддержку украинской армии, но… Не послужат ли дни проведения матчей в столице Приазовья поводом для массового провоза оружия на контролируемую Украиной территорию?

Кто лучше обеспечит безопасность во время футбольного матча — полиция и СБУ — или стюарды? А не стоит спешить с ответом на этот вроде бы очевидный вопрос. Фанаты ответят: стюарды. Обыватель, скорее, отдаст свой голос за полицию. А руководители региона не прочь будут привлечь к процессу и СБУ, как говорится, во избежание. Столь массированное отвлечение сил правопорядка от своих непосредственных обязанностей в прифронтовом регионе все-таки чревато…

А из уютных киевских студий очень удобно рассуждать об абсолютной безопасности и скептически ухмыляться: мол, "Динамо" боится потерять очки с командой, которая с ними будет биться и за себя, и за тех парней (ну, тех, в оранжево-черной форме). Вовремя перебрался из столицы Донбасса в Златоверхий, и жизнь, считай, удалась!

Очки очками, но прямая угроза участникам матчей в Мариуполе существует. "Орки", публично расписывающиеся в ненависти ко всему украинскому, непредсказуемы и обладают ракетами, способными поразить множество целей в Мариуполе. Поэтому по-прежнему настаиваю на том, что по две игры "Мариуполя" против "Динамо" и "Карпат" (а при необходимости — и по четыре) стоит провести на нейтральных полях вдали от военных действий. При этом ни одна из команд не будет иметь преимущества своего поля (спортивный принцип равных условий соблюден), вероятность провокаций будет сведена к минимуму (принцип безопасности) и не будет масштабного отвлечения от напряженной работы (а ее хватает!) полиции и СБУ Донецкой области.