Эфемерная безопасность, или Почему я против, чтобы "Динамо" и "Карпаты" играли в Мариуполе

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
24 июля 2017, 07:20

Если каждый матч в Мариуполе будет сопровождаться сбором металлодетекторов с блокпостов, то — вопрос: стоит ли игра свеч?

Чемпионат Украины стартовал. Среди прочих прошла игра и в Мариуполе, где померялись силами местный футбольный клуб "Мариуполь" и "Верес", представляющий Ровно – областной центр на Западной Украине. Вроде бы все прошло без сучка и задоринки. 8500 зрителей горячо поддерживали футболистов (естественно, большая их часть — местных), каких-то антиукраинских провокаций не наблюдалось. Это дало повод медиа, особенно связанным с донецким бизнесом, поговорить о том, что визит в прифронтовой город "Динамо" и "Карпат" абсолютно безопасен. Так ли это на самом деле?

Послушаем главного полицейского Донецкой области Вячеслава Аброськина: "Стоял вопрос запретить проведение футбола, так как они (имеется в виду ФК "Мариуполь, — Авт.) не выполнили тех обязанностей, которые были с нами оговорены для обеспечения безопасности. Но, как всегда, мы выскочили на сотрудниках полиции и СБУ, которым сели на шею, загнали на три дня на улицы города, посадили на цепь, как собак сторожевых, возле стадиона и три дня и три ночи охраняли этот стадион. И те металлодетекторы, которые мне руководство посольства США в количестве более 70 штук передало для работы на блокпостах, мы должны были забрать из всей области и отдать для обеспечения одного матча в Мариуполе! Потому что не готов был клуб к этой истории. Мы надеемся, что футбольное руководство клуба "Мариуполь" уже сейчас нас услышит, и подразделения полиции и СБУ не будут в таком большом количестве охранять футбольный матч — там, где безопасность обязаны обеспечивать стюарды, служба безопасности клуба, которая должна обеспечивать порядок на стадионе, куда полиция в премьер-лиге не имеет права заходить".

Не буду подробно говорить о личности самого Аброськина, перебравшегося на Донбасс из Крыма, где он, по свидетельствам тамошних журналистов, имел весьма противоречивую репутацию. Судя по всему, сейчас он пользуется поддержкой руководства МВД и достаточно добросовестно выполняет свою работу. Помнится, этот человек говорил о личных гарантиях безопасности для представителей клубов "Динамо" и "Карпаты" и их болельщиков, известных своими проукраинскими взглядами. Не противоречит ли он теперь сам себе, жалуясь на невыполнение ФК "Мариуполь" неких обязательств по безопасности? "Сели на шею сотрудникам полиции и СБУ"? А что, в данной ситуации возможен какой-то другой вариант? Гарантии давал в том числе и он, Аброськин! Так к чему эти сетования? Само же понятие "гарантии" хорошо потроллил в своем романе — призрачной хронике мистических поисков "Благослови Тебя Боже, Черный Генсек!" Алексей Жупанский: "И пусть это не Бог весть какие гарантии, но… это все равно гарантии, поскольку такой порядок, и без этого невозможно достигнуть взаимопонимания… Без гарантий любой документ — обычная бумажка, а подкрепленная гарантиями такая бумажка превращается в очень мощный инструмент социального взаимодействия… Все в этом мире должно быть подкреплено гарантиями, поскольку без этого здесь никак".

Если же каждый матч в Мариуполе (а особенно игры мариупольцев против киевлян и львовян) будет сопровождаться сбором металлодетекторов с блокпостов, то возникает вопрос: стоит ли игра свеч? Понимаю желание жителей Мариуполя жить мирной жизнью, неотъемлемой частью которой является футбол, лично знаю нескольких мариупольцев, жертвующих деньги на помощь раненым и поддержку украинской армии, но… Не послужат ли дни проведения матчей в столице Приазовья поводом для массового провоза оружия на контролируемую Украиной территорию?

Кто лучше обеспечит безопасность во время футбольного матча — полиция и СБУ — или стюарды? А не стоит спешить с ответом на этот вроде бы очевидный вопрос. Фанаты ответят: стюарды. Обыватель, скорее, отдаст свой голос за полицию. А руководители региона не прочь будут привлечь к процессу и СБУ, как говорится, во избежание. Столь массированное отвлечение сил правопорядка от своих непосредственных обязанностей в прифронтовом регионе все-таки чревато…

А из уютных киевских студий очень удобно рассуждать об абсолютной безопасности и скептически ухмыляться: мол, "Динамо" боится потерять очки с командой, которая с ними будет биться и за себя, и за тех парней (ну, тех, в оранжево-черной форме). Вовремя перебрался из столицы Донбасса в Златоверхий, и жизнь, считай, удалась!

Очки очками, но прямая угроза участникам матчей в Мариуполе существует. "Орки", публично расписывающиеся в ненависти ко всему украинскому, непредсказуемы и обладают ракетами, способными поразить множество целей в Мариуполе. Поэтому по-прежнему настаиваю на том, что по две игры "Мариуполя" против "Динамо" и "Карпат" (а при необходимости — и по четыре) стоит провести на нейтральных полях вдали от военных действий. При этом ни одна из команд не будет иметь преимущества своего поля (спортивный принцип равных условий соблюден), вероятность провокаций будет сведена к минимуму (принцип безопасности) и не будет масштабного отвлечения от напряженной работы (а ее хватает!) полиции и СБУ Донецкой области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Динамо футбол СБУ Аброськин Мариуполь Алексей Рыжков матч полиция авторская колонка &quot;Карпаты&quot; блокпосты металлодетекторы прифронтовые города
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять