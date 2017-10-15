Хорватский виварий: почему не сдюжили на футбольном поле?

Футбольная сборная Украины бесславно завершила отборочную кампанию к Мундиалю-2018, уступив на своем поле хорватам. Из двух финалов, о которых говорил в преддверии матчей против Косово и Хорватии наставник сборной Украины Андрей Шевченко, выигран только один. Хорваты же, сложилось такое впечатление, поставили эксперимент: сколько времени может выдержать Украины в сопоставимом темпе? Итог — часок, не больше, а мы почувствовали себя подопытными кроликами в хорватском виварии.

После матча Украина — Хорватия множество комментаторов высказало свое мнение. Футбольные обозреватели напирали на неопытность Шевченко-тренера и плохую физическую форму сборников, околофутбольные (смотрящие футбол по большущим праздникам) указывали на фактор Марлоса и отсутствие патриотизма у ряда игроков сборной (ну, патриотизма в понимании пишущих), наиболее продвинутые попытались связать воедино эти факторы: мол, вызов в сборную Марлоса обязал Андрея Шевченко искать ему место на поле, как следствие, Андрей Ярмоленко ушел с облюбованного им фланга в центр нападения, где выглядел не столь эффективно.

Еще причины: слабый чемпионат (вроде у исландцев и хорватов, оказавшихся выше нас, он сильный), плохо развитая инфраструктура (а в этом плане исландцы, хорваты, финны и косовары могут вообще стыдливо помолчать, там приличных стадионов днем с огнем не сыщешь; по этому фактору нас превосходят, пожалуй, только турки, где в последние годы появилось немало современных арен), общеэкономическая ситуация. Ну, о последнем любят у нас посудачить, а иногда патетически произнести: что же вы хотите, если экономика не развивается, то почему футбол должен быть белой вороной! О неразвитии экономики, как правило, вещают те, кто сам не работает в реальном секторе, а кормится не всегда адекватными теленовостями. Просто рост числа реально работающих предприятий и самозанятых граждан далеко не всегда обусловливает пропорциональное увеличение числа собранных налогов. Ну, не хотим мы платить дань государству, ментальность такая! Не буду сравнивать количество и качество машин, к примеру, в Киеве и Загребе (тот, кто бывал в Хорватии, меня поймет и без произнесения очевидных вещей), вспомню о недавнем исландском кризисе (мощнейший удар по экономике маленькой страны!), об экономике Косово внятного ничего не могу сказать, но сомневаюсь, что она развивается семимильными шагами. Война? Да, это серьезный тормоз на пути развития всего, в том числе и футбола. Кремлевским вампирам все мало украинской крови, и конца-краю военным действиям на востоке нашей страны пока что, увы, не видать. Но ведь и Хорватия в воистину лихих 1990-х воевала, однако даже в первые послевоенные годы собирала класснейшую сборную.

Экс-украинец Сергей Юран (выходец из Луганска, кстати) в свое время подчеркивал, что разделяет идеи Народного Руха Украины, а потом стал неороссиянином, защищая цвета московского "Спартака" и тамошней сборной. Помнится, в одном из интервью даже сказал: "За то, что я не с вами, благодарите Банникова". Виктор Банников возглавлял Федерацию футбола Украины на заре независимости. Интересный, конечно, пассаж: обвинять чиновника, то есть другого человека в отсутствии патриотизма и чувства Родины у обвиняющего. Теперь уже Юран-россиянин высказал идею, что сборная Украины, мол, специально не квалифицировалась на российский Мундиаль. Юран еще добавил: "Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. В общем, с одной стороны, жалко, а с другой — хорошо".

Кто бы убрал российских "нефутбольных людей" из Украины, в частности из Донбасса и Крыма! То, чем они занимаются, даже провокациями (хотя и ответственных за провокации на ставке у Кремля наверняка хватает!) назвать нельзя (это военные преступления!). Однако об этом наши бывшие соотечественники, обзаведшиеся паспортами с двуглавыми орлами, как-то стыдливо умалчивают.

Крокодильи слезы по поводу неучастия украинцев в ЧМ-2018 пролил и еще один известный футбольный деятель России — многолетний глава футбольного ведомства Вячеслав Колосков. "Было бы хорошо, если Украина приехала. Вместе с ней приехали бы и украинские болельщики, которые смогли бы воочию увидеть, насколько тепло и радушно к ним относится российский болельщик. В политическом плане это тоже было бы неплохо — попытка наладить контакт. Провокации? Люди приедут сюда играть, а не провоцировать. А были бы провокации, то пресекались бы в соответствии с законом. Но я убежден, что никаких провокаций бы не было", — заявил Колосков.

Ну, о "теплоте и радушии" россиян по отношению к украинцам можно судить хотя бы по числу участников боевых действий на востоке Украины с российскими паспортами и по ежедневной грязи, выливаемой на украинскую нацию на российских политических ток-шоу и в новостях. "Провоцировать" люди из Украины не приедут. Провокации — это фирменный знак россиян как на фронте, так и в тылу (аресты и задержания украинских журналистов, пограничников, деятелей культуры, крымских татар, не приемлющих политику оккупантов). Пассаж о том, что провокации "пресекались бы в соответствии с законом", оставлю на совести многоопытного аппаратчика. Когда россияне произносят это словосочетание, мне становится и смешно, и грустно. Их цинизму не перестаешь удивляться!

Я склонен видеть причину поражения сборной Украины в отсутствии профессионализма. Именно так! Причем у всех: у Федерации футбола Украины, у тренерского штаба, у игроков. ФФУ возит сборную по городам и весям, минимизируя часы на подготовку (остро необходима база для сборной Украины вблизи столицы и международного аэропорта Борисполь, надеюсь, что в ближайшее время она появится), нагнетает обстановку во внутреннем чемпионате, идя на поводу у клуба-беженца. Тренерский штаб не может обеспечить готовность игроков к двум матчам в течение трех дней, да и спорными тактическим решениями снижает наши шансы. Футболисты в матче против хорватов проявили абсолютное безволие, проигрывая большинство единоборств, не применяя высокий прессинг, даже проигрывая в счете, и фактически сложили оружие во втором тайме.

Антураж матча с Хорватией? Ну, конечно, почти полный стадион (несмотря на не самые дешевые билеты — вдвое, а то и больше раз дороже, чем на матчи "Динамо" в Лиге Европы; и никто не поднимал по этому поводу вой, как в свое время в Донецке во время стыка Украина — Греция) не может не нравиться. Вход по паспортам? Являюсь противником этого. Потенциальные хулиганы хорошо известны компетентным органам, видеосистемы на стадионе позволяют идентифицировать каждого зрителя. А вот база данных может быть в дальнейшем использована и не по назначению. Отмечу, что те фанаты, которые громко говорили о бойкоте матча, заявились все-таки на стадион и развернули протестные баннеры. Интересный, кстати, бойкот. Лично видел одного из заметных динамовских ультрас минут за 40 до стартового свистка штурмующим кассы НСК "Олимпийский" в жаждущей билетов толпе. Отмечу, кстати, профессионализм тех, кто проверял билеты на входе: все было быстро, без проволочек и максимально корректно.

Зрители? Ну, видимо, части из них очень тяжело было встать во время исполнения хорватского гимна. Проявление неуважения к стране, имеющей много общего с Украиной, выглядит как-то странно. С детских лет посещаю разнообразные международные соревнования. И будь то гимн ГДР на матчевой легкоатлетической встрече в Киеве в начале 1980-х или гимн США во время Игр доброй воли в Москве в середине 1980-х, всегда весь народ, присутствовавший на трибунах, поднимался, проявляя уважение к государственному символу любой страны. Сейчас мы, видимо, вывели новую породу хамов (отрицательная селекция!), пренебрежительно относящихся к чужим государствам. Эти сидельцы во время исполнения гимна Хорватии, думается, при возможности не отказались бы от отдыха на побережье Адриатического моря на известных хорватских курортах. А вот проявить уважение к действительно братской стране — сложно, не так ли? После того, как хорваты забили второй гол, народ потянулся к выходу, в том числе и "Вірні збірній". Интересная у них верность получается! Общий уровень поддержки? Конечно, волны, световое шоу (масса зажженных фонариков по всему стадиону), массовое исполнение национального гимна, постоянное скандирование славящих Украину и поносящих лидера страны-агрессора слоганов смотрелись (и слушались!) эффектно. Однако, положа руку на сердце, подчеркну: почти заполненный до отказа стадион отметился какой-то нефутбольной поддержкой. В те моменты, когда необходимо было создать давление на соперника (этим особенно отличаются английские трибуны), народ был занят пусканием волн и исполнением проклятий в адрес кремлевского неадеквата. Хотелось бы в зрительской поддержке, собственно, больше футбольной составляющей.

Что дальше? Вероятность перемен (особенно косметических) на тренерском мостике сборной Украины, конечно, есть. Однако будем пока исходить из наличествующего тренерского штаба. Очевидно, этот отбор принес опыт начинающему тренеру. Надеюсь, что в квалификации к следующему Euro он им сможет эффективно распорядиться!