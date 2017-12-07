Геббельсовская пропаганда, или Как власть одурачивает украинцев повышением "минималки"

Володимир Лановий
Президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України
7 декабря 2017, 06:43

Повышение зарплат без пересмотра пенсий и других выплат населению лишь усугубит социальный раскол в украинском обществе.

Заявление о повышении минималки в 2018 году - популизм

Президент Петр Порошенко заявил, что со следующего года планирует поднять минимальную заработную плату до 4100 гривен. Это значит, что в Украине зарплата повышается для работающего населения, но при этом любой рост доходов притормаживается или останавливается для всех остальных категорий (социальных групп) граждан.

В Украине лишь 12 миллионов людей работают на государственных должностях, в производственной и других сферах. А 30 миллионов граждан при этом либо занимаются предпринимательской деятельностью, либо предоставляют какие-то индивидуальные услуги, либо находятся на содержании, либо получают пенсии по возрасту или по болезни. При повышении заработных плат, о котором заявил Порошенко, по сути, доходы всех этих 30 миллионов граждан останутся на нищенском уровне — 1400 гривен, а у ряда работающих людей минимальная зарплата возрастет.

Такие действия приводят к социальному противостоянию. Так создается дисгармония. В итоге, потребление одних украинцев будет нормальным, других — плохим.

Такая ситуация для общества не является нормальной, поскольку минимальные возможности должны быть равными для всех граждан государства. А средняя величина доходов и зарплат должны быть соотносимыми между собой. Во всяком случае, если повышают зарплаты одним, то нужно параллельно повышать и уровень доходов других категорий граждан. Ведь одностороннее повышение минимальной заработной платы не приведет к росту потребления в целом, а, значит, спрос на продукцию не будет возрастать. Так, даже в тех же магазинах и супермаркетах с продуктами питания будет меньше людей, их и сейчас там намного меньше, чем раньше.

Все это усугубляет социальный раскол, поскольку происходит несправедливое распределение доходов. Таким образом, политики часть избирателей перетягивают на свою сторону, кому-то добавляя субсидию, кому-то пенсию, кому-то зарплату.

Однако на деле, кроме бюджетных организаций, практически больше нигде повышения зарплаты не будет. Ведь в условиях нынешнего кризиса и сокращения потребления, бизнес не может создавать рабочие места, не может расширяться. А, значит, не складываются нормальные условия для развития страны — экономического роста и выхода из кризиса.

Также следует отметить, что предприятия никакого "выделения средств" из бюджета не имеют, а потому им будет крайне сложно профинансировать повышение минимальной зарплаты. Соответственно, чтобы повышать зарплаты, они будут вынуждены сокращать количество работающих. То есть еще больших масштабов достигнет проблема безработицы.

В таком случае, для чего президент Порошенко делает заявление о грядущем повышении минимальной зарплаты? На мой взгляд, это чистой воды популизм. При этом власть не торопится объяснить населению, что средние доходы падают, а средняя зарплата растет — это разные вещи! И чтобы украинцы не понимали этой разницы, им в уши льется предвыборная демагогия и популизм, и прочий предвыборный "мусор". Порошенко заговорил о том, что нужно поднять минимальную зарплату, потому, что власть поняла: такая демагогия срабатывает — часть людей остается довольна. И всегда можно взять картинку с тысячей довольных человек и сказать: "Посмотрите, мы повысили зарплаты и пенсии!". А то, что при этом миллионы остались с прежними мизерными доходами, об этом власть предпочитает умолчать.

Так что все это — пустая геббельсовская пропаганда.

Владимир Лановой, директор Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

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