Тайный план. Как Порошенко решил скопировать Путина

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

22 декабря 2017, 12:45

Украинцев ждут веселые и интересные выборы.

Порошенко решил повторить фокус Путина

Особенностью будущей президентской кампании вероятно будет участие, кроме молодых и старых политических сил, экзотических политиков (экзополитиков), типа певцов, артистов эстрады, проповедников, писателей, спортсменов и просто оригинальных личностей, рядом с которым выходки Ляшко покажутся невинными шалостями выпускника детского дома. Их будет много, но Центризбирком пропустит на избирательную кампанию, прежде всего, трех наиболее оригинальных и нужных персонажей. 

Это популярный среди молодежи украинский певец Вакарчук, которого сейчас активно раскручивают в качестве восходящей политической звезды, не имеющей ни опыта, но и никаких недостатков. Это будет экзополитик, который вырастет на наших глазах в стерильных условиях, благодаря опытным политехнологам и мощной поддержки власти. За этим политиком, почти не скрываясь стоит Пинчук-Порошенко.

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Вторым экзополитиком, кандидатом в президенты Украины будет известный украинский эстрадный актер, звезда и руководитель юмористической передачи "95 квартал" - Владимир Зеленский. Он прекрасно сыграл в фильме "Слуга народа" типичного украинского политика в типичных условиях. Теперь ему осталось попробывать себя в реальной политике. Помочь Зеленскому в этом деле может Игорь Коломойский.

Кроме того, политехнологи президента Порошенко усиленно ищут альтернативу Тимошенко на президентских выборах среди женщин. Это будет аналог проекта Кремля – "украинская Собчак". Сейчас идет конкурс на эту роль (Луценко, Геращенко, Богословская и т д). 

Но зачем власти и олигархам тратить усилия и огромные деньги на то чтобы "всучить" украинцам какого-нибудь оригинального экзополитика? Тут много причин. Таким образом власть пытается превратить избирательную кампанию в сплошной карнавал, политическое ток-шоу, что позволит избежать отчета перед народом, отказаться от серьезного разговора между недовольными избирателями и непопулярным президентом Порошенко. 

Кроме того, выдвижения этой тройки экзополитиков свидетельствует о том, что впервые в истории Украины украинские олигархи не имеют единой кандидатуры на выборах. Каждый будет двигать своего кандидата и при этом клясться президенту Порошенко в верности и поддержке на выборах. Никто не хочет повторять печальный опыт Ахметова, который уговорил всех олигархов поставить в 2010 году на судимого Януковича, а потом тратить столько сил на его свержение (Майдан).

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Никто не хочет повторять печальный опыт олигарха Фирташа, который уговорил всех олигархов поставить в 2014 году на олигарха – Порошенко, который тут же стал перераспределять олигархическую собственность и украинскую власть в свою пользу. А теперь они не знают, что с ним делать, ибо бояться, что уход Порошенко с политической арены может привести к свержению олигархического строя в Украине. Тем более, что каждый новый президент оказывается хуже и опаснее предыдущего. Правда, было время президента Ющенко, который мало интересовался реформами, "тюрьмами для бандитов", судьбой Украины и заботливо вырастил под свои крылом двух будущих президентов - Януковича и Порошенко. Его правление остались в памяти украинских олигархов как "золотое время", когда они разворовывали страну, не обращая внимания, ни на президента, ни на украинцев

Поэтому сейчас перед олигархами есть два пути. Либо перестроить политическую систему (изменения в Конституции) от парламентской-президентской к чисто парламентской, либо выбрать своими силами, не опираясь на политические предпочтения украинского электората, слабого президента типа Ющенко и править за его спиной. Вот для чего в избирательной кампании президента Украине Порошенко и олигархам нужна эта тройка популярных экзополитиков -Вакарчук, Зеленский и "укрсобчак".

Поэтому, чем ближе мы будем к выборам и чем меньше будет шансов Порошенко победить на выборах, тем чаще украинский политикум будет склонятся к тому, что в стране должен быть сильный премьер-министр и слабый президент. И в результате, к началу избирательной кампании, мы увидим в связку, например, популярного молодого экзополитика Вакарчука, как кандидата в президенты и кандидата на будущего премьер-министра …Порошенко, который будет опирается на свое парламентское большинство. Такой фокус уже проделывали в России, поменяв местами сильного премьер-министра Путина на слабого президента Медведева. Так что Кремль правильно поймет тайный план нынешнего, крайне непопулярного президента Порошенко лучше других. Кстати, точно такой маневр хотел провести в Грузии и Саакашвили, который после десяти лет правления поменял Конституцию и надеялся стать сильным премьер-министром, но не получилось. 

Так что нас ждут веселый и интересные времена. Печально, только то, что у Украины уже нет, ни сил для веселья, ни времени для очередных олигархических экспериментов. Нужна серьезная и честная перезагрузка всей политической машины, а не "эстетизация" политики.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" 

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Порошенко Тимошенко Зеленский Вакарчук Виктор Небоженко
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