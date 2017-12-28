Новая игра Луценко

Юрий Луценко дал итоговую пресс-конференцию для основных телеканалов в формате личной беседы. Такой способ общаться со СМИ обычно использовали украинские президенты, что сразу создало определенную интригу. Собственно Луценко и не скрывал, что рассматривает себя как политического игрока, амбиции которого выходят за пределы функций генерального прокурора Украины. Однако не менее важным, чем форма подачи является сущностные моменты пресс-конференции Луценко.

Во-первых, Луценко подтвердил готовность уйти снова в политику, как только возникнет такая возможность. Он не скрывает, что его амбиции не ограничиваются ни ГПУ, ни Кабмином или парламентом. Все чаще Юрий Витальевич выступает как игрок. Если подтвердятся слухи о том, что он перестал ходить на "стратегическую семерку" на Банковою, то возврат его в "большую игру" – это вопрос недалекой перспективы.

Во-вторых, Луценко действительно изменил кадровую традицию и практики работы прокуратуры. Это не дифирамбы и не комплимент. Луценко просто не мог работать в шокинской парадигме. И оставшиеся кадровые прокуроры ему это не простили. Для иллюстрации внутреннего фрондирования можно вспомнить демонстративное ношение мундира во время корпоратива. Систему Луценко не сломал, но "шороху", что называется, навел. В прокуратуре зачистили наиболее одиозных персонажей. Улучшило ли это качество работы, исчезло ли "обилечивание" "клиентов"? Думаю, нет. Чтобы преодолеть карательную традицию в ГПУ нужно полноценное создание ДБР. Пока в новом органе работает все три человека, которые даже офис себе выбить не могут.

В-третьих, войны силовиков уйдут в кулуары. Луценко заявил о договоренности с главой НАБУ Артемом Сытником о том, что публичное сведение счетов было ошибкой. Причем последствия этой ошибки на себе уже ощутили и в НАБУ, рейтинг поддержки которого существенно снизился, так и Генпрокуратура, которой в Вашингтоне и Брюсселе прозрачно намекнули о потере политического доверия. ГПУ ведет в счете по количеству посадок коррупционеров (1500 против 50 у НАБУ), но этот успех не очевиден для Запада. Как сказал мне один американский дипломат, еще одна дрязга на ТВ-камеры или взаимный арест агентов и фигуранты могут забыть номер вашингтонского обкома на всегда.

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В-четвертых, о Саакашвили на Банковой не забудут. Юрий Витальевич ранее уже заявлял, что не он советовал Петру Алексеевичу давать и потом приостанавливать гражданство Украины Саакашвили. В этом ему можно поверить, потому как основной негатив в истории с Михо выгреб именно он. Генпрокурор оказался в роли "ацкого зла", отставки которого теперь требуют михомарши. Однако, Луценко собирается довести до какого-то логичного окончания всю эту историю с деньгами Курченко для Михо. По мнению Луценко, для применения меры пресечения в виде домашнего ареста для Саакашвили больше, чем достаточно.

В то же время, глава ГПУ признал, что аудиозаписи, которые транслировались в Верховной Раде "были нарезкой некоторых эпизодов". Но при этом подчеркнул, что разговор Саакашвили и Курченко – целостный. Он записан с одного устройства. Сейчас проводится техническая государственная экспертиза целостности записей. После этого будет произведена фоноскопическая экспертиза о принадлежности голосов. Генрокурор заверил, что к оценке готовы допустить западных специалистов. Надеемся, что так и будет, и "пленки Курченко" не повторят судьбу "пленок Мельниченко".

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В-пятых, Луценко намекнул, что некоторых олигархов предупредили о возможных последствиях за поддержку оппозиционных сил в их попытке расшатать политическую ситуацию в столице.

В-шестых, Януковича ждет не только обвинительный приговор о госизмене, что не может не радовать, но и очередная спецконфискация в 5 млрд. А если правительство не захочет брать эти деньги, то ГПУ откроет ряд уголовных производств за халатность тех, кто взял деньги и не смог их донести до людей.

Юрий Витальевич сделал заявку на участие в формировании повестки дня нового политического сезона. Генпрокуратура будет играть ведущую роль в выстраивание платформы для выборов 2019. В этой игре Луценко хочет получить дополнительную стоимость как для себя лично, так, возможно, и для своего будущего политпроекта.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества