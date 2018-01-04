Не високосный, но непростой. Каким будет для Украины 2018 год

Времени на раскачку у украинской дипломатии не будет, ведь уже 12 января в Чехии пройдут президентские выборы, на которых неплохие шансы сохранить рабочий кабинет в Пражском Граде имеет действующий глава государства Милош Земан, известный своими неприкрытыми симпатиями к России. Его альянс с премьер-министром и лидером партии ANO Андреем Бабишем может стать неприятным сюрпризом и для ЕС, и для Украины. В апреле пройдут парламентские выборы в Венгрии, где правящая партия FIDES во главе с премьером Виктором Орбаном постарается сохранить и упрочить свои позиции, используя при этом риторические упражнения на тему защиты интересов зарубежных венгров.

В Польше в 2018-м пройдут местные выборы, и партия "Право и справедливость" намерена на них продемонстрировать свой доминирующий характер. Не знаю, насколько успешными будут попытки нового премьера Матеуша Моравецкого доказать ЕС правоту польской власти в части судебной реформы, но "ПиС", похоже, всерьез рассматривает перспективу возвращения в большую польскую политику Дональда Туска и готовит давнему оппоненту прием без признаков радушия. Особенность ситуации заключается в том, что ближайшие соседи Украины из числа стран ЕС, продемонстрировавшие позитивную трансформацию, сегодня демонстрируют образцово-показательный евроскепсис.

Читайте также: Итоги-2017. Европейский прорыв, осенний нежданчик, качели Порошенко и таран Михо

Что касается стран G-7, то председательство Канады дает основание полагать: "Большая семерка" не пойдет на уступки России, и разговоры о ее возвращении вести не станет. В клубе мировых политических и экономических лидеров, впрочем, хватает внутренних проблем, и если коалициада в Германии вряд ли представляет собой угрозу немецко-украинским отношениям, то досрочные парламентские выборы в Италии могут вернуть в высшую лигу тамошней политики дорогого друга Владимира Путина – Сильвио Берлускони. Ветеран итальянской политики способен влиять на политику если не в континентальном масштабе, то на юге Европы определенно.

Кстати, не только избирательные кампании будут иметь влияние на восприятие ситуации в Украине и роли России в конфликте на Донбассе. В январе 2018-го пройдет "последний и решительный бой" за возвращение российской делегации в ПАСЕ, в котором заинтересованы немало влиятельных политических игроков Старого Света. Кремль не жалеет ресурсов для дестабилизации ПАСЕ, стремясь показать перед перевыборами Путина очередной внешнеполитический "успех".

Ожидать потепления в российско-украинских отношениях может только безудержный оптимист, скорее, Россия попытается подтянуть к себе "на короткий поводок" членов ОДКБ и Евразийского союза, сокращая их пространство для маневра. Сумеет ли Украина ответить эффективной реанимацией ГУАМ – вопрос остается открытым, как и предположения о том, сменит ли осенью 2018-го Ильхама Алиева на посту президента Азербайджана его супруга Мехрибан, в 2017 году ставшая первым вице-президентом республики. Результаты выборов в России мало изменят постсоветское пространство, ведь амбиции Путина хорошо известны.

Процесс урегулирования конфликта на Донбассе не обещает быть простым, и сосредоточится вокруг возможного введения туда миротворцев ООН. Стремление России решить этот вопрос по собственному сценарию может разбиться о нарастающие российско-американские противоречия, которые уже в феврале 2018-го могут получить новый импульс после обнародования Вашингтоном новых санкционных списков. Следует понимать, что даже при благоприятном сценарии дискуссия вокруг "голубых касок" на Донбассе будет напряженной и продолжительной.

Что в следующем году должна делать Украина на внешнеполитической арене? Прежде всего, не терять голову от решения США поставлять Javelin-ы, внимательно следить за внутриполитическими тенденциями, осознавая прямую и реальную угрозу информационных ударов по собственным позициям, не позволять предвыборной горячке торпедировать достижения и формировать национальные интересы хотя бы на тактическом уровне.

Евгений Магда, директор Института мировой политики