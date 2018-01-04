Не високосный, но непростой. Каким будет для Украины 2018 год

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

4 января 2018, 20:18

В 2018 году Украине предстоит отстаивать собственные интересы ничуть ни с меньшим энтузиазмом и эффективностью, чем в прошлом. Мир не становится проще, все еще остается турбулентным, и в нем достаточно вызовов для нашей страны.

Украине не стоит расслабляться в 2018 году

Времени на раскачку у украинской дипломатии не будет, ведь уже 12 января в Чехии пройдут президентские выборы, на которых неплохие шансы сохранить рабочий кабинет в Пражском Граде имеет действующий глава государства Милош Земан, известный своими неприкрытыми симпатиями к России. Его альянс с премьер-министром и лидером партии ANO Андреем Бабишем может стать неприятным сюрпризом и для ЕС, и для Украины. В апреле пройдут парламентские выборы в Венгрии, где правящая партия FIDES во главе с премьером Виктором Орбаном постарается сохранить и упрочить свои позиции, используя при этом риторические упражнения на тему защиты интересов зарубежных венгров.

В Польше в 2018-м пройдут местные выборы, и партия "Право и справедливость" намерена на них продемонстрировать свой доминирующий характер. Не знаю, насколько успешными будут попытки нового премьера Матеуша Моравецкого доказать ЕС правоту польской власти в части судебной реформы, но "ПиС", похоже, всерьез рассматривает перспективу возвращения в большую польскую политику Дональда Туска и готовит давнему оппоненту прием без признаков радушия. Особенность ситуации заключается в том, что ближайшие соседи Украины из числа стран ЕС, продемонстрировавшие позитивную трансформацию, сегодня  демонстрируют образцово-показательный евроскепсис.

Читайте также: Итоги-2017. Европейский прорыв, осенний нежданчик, качели Порошенко и таран Михо

Что касается стран G-7, то председательство Канады дает основание полагать: "Большая семерка" не пойдет на уступки России, и разговоры о ее возвращении вести не станет. В клубе мировых политических и экономических лидеров, впрочем, хватает внутренних проблем, и если коалициада в Германии вряд ли представляет собой угрозу немецко-украинским отношениям, то досрочные парламентские выборы в Италии могут вернуть в высшую лигу тамошней политики дорогого друга Владимира Путина – Сильвио Берлускони. Ветеран итальянской политики способен влиять на политику если не в континентальном масштабе, то на юге Европы определенно.

Кстати, не только избирательные кампании будут иметь влияние на восприятие ситуации в Украине и роли России в конфликте на Донбассе. В январе 2018-го пройдет "последний и решительный бой" за возвращение российской делегации в ПАСЕ, в котором заинтересованы немало влиятельных политических игроков Старого Света. Кремль не жалеет ресурсов для дестабилизации ПАСЕ, стремясь показать перед перевыборами Путина очередной внешнеполитический "успех".

Ожидать потепления в российско-украинских отношениях может только безудержный оптимист, скорее, Россия попытается подтянуть к себе "на короткий поводок" членов ОДКБ и Евразийского союза, сокращая их пространство для маневра. Сумеет ли Украина ответить эффективной реанимацией ГУАМ – вопрос остается открытым, как и предположения о том, сменит ли осенью 2018-го Ильхама Алиева на посту президента Азербайджана его супруга Мехрибан, в 2017 году ставшая первым вице-президентом республики. Результаты выборов в России мало изменят постсоветское пространство, ведь амбиции Путина хорошо известны.

Процесс урегулирования конфликта на Донбассе не обещает быть простым, и сосредоточится вокруг возможного введения туда миротворцев ООН. Стремление России решить этот вопрос по собственному сценарию может разбиться о нарастающие российско-американские противоречия, которые уже в феврале 2018-го могут получить новый импульс после обнародования Вашингтоном новых санкционных списков. Следует понимать, что даже при благоприятном сценарии дискуссия вокруг "голубых касок" на Донбассе будет напряженной и продолжительной.

Что в следующем году должна делать Украина на внешнеполитической арене? Прежде всего, не терять голову от решения США поставлять Javelin-ы, внимательно следить за внутриполитическими тенденциями, осознавая прямую и реальную угрозу информационных ударов по собственным позициям, не позволять предвыборной горячке торпедировать достижения и формировать национальные интересы хотя бы на тактическом уровне. 

Евгений Магда, директор Института мировой политики

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евгений Магда прогноз 2018 год
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять