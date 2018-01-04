Евроинтеграция без иллюзий

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

4 января 2018, 12:24

Украине надо делать ставку на собственные преимущества и избавиться от ощущения, будто нас все воспринимают как барьер на пути агрессивной России.

Буквально первые дни нового года показали, что Украине не стоит питать иллюзий относительно стремительной евроинтеграции. Однако это вовсе не означает, что наша страна должна менять вектор своих внешнеполитических усилий, просто необходимо четко оценивать ситуацию и распределять усилия.

Участию в решении конфликта на Донбассе – самого масштабного на континенте за 20 последних лет и представляющего собой реальную угрозу стабильности ЕС – не нашлось места в дюжине приоритетов Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини. Понятно, что она не забыла о происходящем на востоке Украины, однако консолидированная позиция еврочиновников сегодня заключается в том, чтобы не обнадеживать официальный Киев чем-либо. К тому же по многим проблемным вопросам в Брюсселе предпочитают не делать резких движений, стремясь купировать ситуацию. Поэтому порой предпочитают промолчать в ситуации, когда было бы достаточно даже намека.

Правда, это не отрицает того факта, что два политических лидера Европейского Союза – Германия и Франция – остаются задействованными в поисках попыток урегулирования конфликта на Донбассе. Визит в Украину с посещением  зоны АТО министра иностранных дел Зигмара Габриэля подарит шефу немецкого внешнеполитического ведомства возможность получить впечатления без посредников. Украине на руку возможное формирование широкой коалиции в Германии, поскольку противоречий по украинскому вопросу между ХДС/ХСС и социал-демократами не наблюдается. В условиях, когда в Берлине и Париже готовятся продвигать инициативы по реформированию ЕС, урегулирование конфликта на Донбассе может стать одним из компонентов жизнеспособности и эффективности дуэта Меркель – Макрон. К тому же столпы Старого Света вряд ли захотят спокойно наблюдать за активизацией участия Вашингтона в поисках путей урегулирования конфликта на Донбассе.

Читайте также: Не високосный, но непростой. Каким будет для Украины 2018 год

Если общий климат внутри Европейского Союза для Украины выглядит достаточно благоприятным, то отношения с соседями остаются непростыми и достаточно напряженными. Местные выборы в Польше, имеющие стратегическое значение для "Права и справедливости", равно как и парламентская кампания в Венгрии будут стимулировать выпады в адрес Украины.

Обещание официального Будапешта блокировать интеграционные усилия нашей страны не выглядят пустым звуком при всей надуманности повода для недружественных действий. И Варшава в данном случае не станет играть роль адвоката Украины по простой причине: Венгрия и Польша стали непослушными для Евросоюза, и любые окрики из Брюсселя будут компенсировать для поддержания авторитета власти среди граждан через выпады против Украины.

Куда больше тревоги вызывает совместное заявление премьеров Венгрии и Польши Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого, сделанное 3 декабря в Будапеште во время первого зарубежного вояжа польского политика. Они подчеркнули, что Вышеградская четверка расширяться не будет, чтобы не поставить под угрозу эффективность ее нынешнего функционирования. Это означает, что Украине необходимо искать асимметричные способы говорить о своей центральноевропейской идентичности. Проблема, как представляется, в том, что сегодня центральноевропейские страны с их трендом евроскепсиса и консерватизма фактически превращаются в препятствие на пути восприятия Украины как "государства масштабных возможностей". Безусловно, не единственное, но заметное.

Стереотипные оценки внешнеполитической ситуации уже заставили бить в колокола по поводу председательства Болгарии в Совете ЕС. Дескать, пророссийский президент Румен Радев и его сторонники способны воплотить в жизнь обещания отменить санкции против России. Это не совсем так, поскольку в Болгарии есть не только пророссийские силы, но и вполне проевропейские, и в стране дорожат членством в ЕС ничуть ни меньше, чем дружбой с Россией.

Если говорить в комплексе, то Украине необходимо избавиться от иллюзий относительно евроинтеграционного блица, выполнять взятые на себя обязательства, осуществлять преобразования и понимать, что изменения по европейскому образцу нужны не евробюрократам, а нам самим.  Делать ставку на собственные преимущества и избавиться от ощущения, будто Украину все воспринимают как барьер на пути агрессивной России.  Это восприятие куда шире и требует постоянного подтверждения конкретными шагами по формированию привлекательного имиджа. 

Евгений Магда, Институт мировой политики

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евросоюз Евгений Магда евроинтеграция Габриэль
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять