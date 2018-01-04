Евроинтеграция без иллюзий

Буквально первые дни нового года показали, что Украине не стоит питать иллюзий относительно стремительной евроинтеграции. Однако это вовсе не означает, что наша страна должна менять вектор своих внешнеполитических усилий, просто необходимо четко оценивать ситуацию и распределять усилия.

Участию в решении конфликта на Донбассе – самого масштабного на континенте за 20 последних лет и представляющего собой реальную угрозу стабильности ЕС – не нашлось места в дюжине приоритетов Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини. Понятно, что она не забыла о происходящем на востоке Украины, однако консолидированная позиция еврочиновников сегодня заключается в том, чтобы не обнадеживать официальный Киев чем-либо. К тому же по многим проблемным вопросам в Брюсселе предпочитают не делать резких движений, стремясь купировать ситуацию. Поэтому порой предпочитают промолчать в ситуации, когда было бы достаточно даже намека.

Правда, это не отрицает того факта, что два политических лидера Европейского Союза – Германия и Франция – остаются задействованными в поисках попыток урегулирования конфликта на Донбассе. Визит в Украину с посещением зоны АТО министра иностранных дел Зигмара Габриэля подарит шефу немецкого внешнеполитического ведомства возможность получить впечатления без посредников. Украине на руку возможное формирование широкой коалиции в Германии, поскольку противоречий по украинскому вопросу между ХДС/ХСС и социал-демократами не наблюдается. В условиях, когда в Берлине и Париже готовятся продвигать инициативы по реформированию ЕС, урегулирование конфликта на Донбассе может стать одним из компонентов жизнеспособности и эффективности дуэта Меркель – Макрон. К тому же столпы Старого Света вряд ли захотят спокойно наблюдать за активизацией участия Вашингтона в поисках путей урегулирования конфликта на Донбассе.

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Если общий климат внутри Европейского Союза для Украины выглядит достаточно благоприятным, то отношения с соседями остаются непростыми и достаточно напряженными. Местные выборы в Польше, имеющие стратегическое значение для "Права и справедливости", равно как и парламентская кампания в Венгрии будут стимулировать выпады в адрес Украины.

Обещание официального Будапешта блокировать интеграционные усилия нашей страны не выглядят пустым звуком при всей надуманности повода для недружественных действий. И Варшава в данном случае не станет играть роль адвоката Украины по простой причине: Венгрия и Польша стали непослушными для Евросоюза, и любые окрики из Брюсселя будут компенсировать для поддержания авторитета власти среди граждан через выпады против Украины.

Куда больше тревоги вызывает совместное заявление премьеров Венгрии и Польши Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого, сделанное 3 декабря в Будапеште во время первого зарубежного вояжа польского политика. Они подчеркнули, что Вышеградская четверка расширяться не будет, чтобы не поставить под угрозу эффективность ее нынешнего функционирования. Это означает, что Украине необходимо искать асимметричные способы говорить о своей центральноевропейской идентичности. Проблема, как представляется, в том, что сегодня центральноевропейские страны с их трендом евроскепсиса и консерватизма фактически превращаются в препятствие на пути восприятия Украины как "государства масштабных возможностей". Безусловно, не единственное, но заметное.

Стереотипные оценки внешнеполитической ситуации уже заставили бить в колокола по поводу председательства Болгарии в Совете ЕС. Дескать, пророссийский президент Румен Радев и его сторонники способны воплотить в жизнь обещания отменить санкции против России. Это не совсем так, поскольку в Болгарии есть не только пророссийские силы, но и вполне проевропейские, и в стране дорожат членством в ЕС ничуть ни меньше, чем дружбой с Россией.

Если говорить в комплексе, то Украине необходимо избавиться от иллюзий относительно евроинтеграционного блица, выполнять взятые на себя обязательства, осуществлять преобразования и понимать, что изменения по европейскому образцу нужны не евробюрократам, а нам самим. Делать ставку на собственные преимущества и избавиться от ощущения, будто Украину все воспринимают как барьер на пути агрессивной России. Это восприятие куда шире и требует постоянного подтверждения конкретными шагами по формированию привлекательного имиджа.

Евгений Магда, Институт мировой политики