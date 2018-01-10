Очередная полит-истерика власти

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил благодарность всем, кто нашел подозреваемого в убийстве адвоката-правозащитницы Ноздровской. Это хорошо и нормально. Но оказывается, что благодарность следователям Генпрокурора Луценко была не сколько за профессиональную деятельность работников Нацполиции и прокуратуры, сколько за то, что, как он считает, они работали в условиях политической истерии и общественного возмущения фактом чудовищного убийства. Именно это больше всего принесло им проблем, а не поиск преступника.

Это страшно цинично, даже из уст такого "молодого" Генпрокурора Украины как Луценко: работа "в условиях искусственно созданной политической истерии". Он, наверно, забыл, что еще недавно, сам разбрасывался страшными обвинениями и намеками, нагнетал обстановку вокруг Саакашвили или был инициатором шумной полит-истерики и обвинений НАБУ в проамериканской и непатриотичной деятельности в Украине. Кто-кто, но Луценко умеет нагнетать обстановку - опыт не пропьешь, а положение, роль и политическая жизнь подбрасывает различные поводы.



Кроме того, поражает примитивный "постсоветский авторитаризм" нашего Генпрокурора. Оказывается, общественность не должна интересоваться тем, что происходит в стране с гражданами Украины. Иначе это будет расцениваться, как нездоровый интерес и полит-истерика особо активных ангажированных граждан. Украинцы должны терпеливо ждать, когда им расскажут, что с ними делает или сделает власть, или преступники.

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А сами полит-истерики, нагнетание страстей, бесконечные фейки, угрозы, постоянная ложь остается "привилегией" власти, для того, чтобы манипулировать украинцами, удерживать народ от недовольства и протестов.

Зато теперь ясно, что устроит нам власть в 2018 году. Вместо мобилизации и объединения страны, вместо реформ и борьбы с коррупцией на украинцев обрушится мощная волна дезинформации, пропагандистские кампании порохоботов, веер фейков и ложных сообщений, пиар-аресты, серия полит-истерик по любому поводу. "Благо" на вершине украинской власти сидят жадные и циничные политики, которые плохо разбираются в своей стране, не любят и не жалеют ее граждан, зато хорошо поднаторели в политтехнологиях и пиар кампаниях. И пик всего этого пропагандистского и политтехнологического "мусора" придется, как раз на начало президентской кампании.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"