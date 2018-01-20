Итоги недели. Диалектика реинтеграции, кульбит Лаврова и миллиарды Януковича

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

20 января 2018, 23:31

Главным событием недели стало принятие "закона о реинтеграции Донбасса".

Депутаты проголосовали за закон по Донбассу

После продолжительного рассмотрения Верховная Рада 280 голосами проголосовала за закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". Министр иностранных дел РФ дал очередной мастер-класс по перекладыванию с больной головы на здоровую. Юрий Луценко рассказал о спецконфискации средств Януковича парламентскому комитету по вопросам безопасности  и обороны. Валерия Гонтарева готова официально покинуть свой пост.

Хотя последняя пленарная  неделя осенней сессии парламента, традиционно предшествующая зимним каникулам законодателей, не всегда бывает эффективной, на этот раз слуги народа смогли показать нормальное качество работы. Обсуждение законопроекта о реинтеграции Донбасса было густо пропитано политической целесообразностью, однако финальный вариант – 280 голосов "за" - оказался достаточно впечатляющим. Поддерживать закон показательно отказался "Оппозиционный блок", без лишнего шума – депутатская группа партии "Возрождение", уклонились от голосования Юлия Тимошенко и Надежда Савченко, как и многие нардепы с боевым прошлым и настоящим.

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Пожалуй, самое главное положение закона – признание части Донбасса "временно оккупированной территорией Украины. К нему следует присовокупить переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору российской агрессии", ответственность за осуществление которых ляжет на плечи Вооруженных Сил. В России после его принятия прошло заседание Совета безопасности под председательством Владимира Путина, западные партнеры Украины призвали официальный Киев подчеркнуть, что закон не означает отказа от Минских договоренностей, которые в тексте документа не упоминаются.

В свете принятого закона новое звучание приобрело и заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, утверждавшего, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, поскольку не угрожала Украине применением ядерного оружия. Более того, Лавров заявил о существовании некоего заявления, которым украинское руководство якобы обещало не допускать распространения антироссийских, ксенофобских и неонацистских тенденций. Жаль, что шеф российской дипломатии плохо знает текст документа, поскольку в Будапештском меморандуме его подписанты обязались уважать территориальную целостность Украины и не использовать любую угрозу силой в ее отношении.

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Петр Порошенко приветствовал принятие закона, а во время традиционного приема для аккредитованных в Украине дипломатов провел немало аналогий между поведением России 100-летней давности и нынешними действиями Кремля, подчеркнув, что украинские военные защищают мир и стабильность в Европе. Глава государства особо остановился на необходимости принятия закона об Антикоррупционном суде, на котором все более громко настаивают западные партнеры Украины.

Юрий Луценко отчитался о спецконфискации средств Януковича на заседании парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны. Генеральный прокурор отметил, что "миллиарды Януковича" были арестованы еще в 2014 году, и пошли во многом на потребности Вооруженных Сил, правоохранителей и пограничников.  Признав самой большой ошибкой 2017 года публичное противостояние Генеральной прокуратуры, СБУ и НАБУ, Луценко выразил уверенность, что ЕСПЧ не поможет Януковичу отсудить у Украины свои средства.

После продолжительной паузы в общении с прессой Валерия Гонтарева выразила готовность официально покинуть свой пост. Президент официально внес кандидатуру нынешнего первого заместителя главы правления НБУ Якова Смолия на пост главного банкира страны, но голосование пройдет не раньше февраля – 19 января Андрей Парубий распустил коллег на каникулы. 

Евгений Магда, директор Института мировой политики

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Янукович Порошенко Луценко Евгений Магда закон о реинтеграции Донбасса
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