Что изменила образцово-показательная депортация Саакашвили

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

13 февраля 2018, 11:35

Оппоненты власти могут воспользоваться подогретыми Саакашвили протестными настроениями.

Оппоненты власти попытаются воспользоваться подогретыми Саакашвили протестными настроениями

Образцово-показательная депортация Саакашвили в Польшу, откуда он прибыл в сентябре нарушив польско-украинскую границу, вряд ли уменьшит активность лидера "Руха новых сил", но изменит политический ландшафт Украины.

Политическая активность человека без гражданства для Европы на самом деле нонсенс, однако в Украине на это не особо обращали внимание. При этом власть выдержала процедуру в судах, которые последовательно отказали Михеилу Саакашвили в статусе беженца. Кстати, полученное им разрешение на временное пребывание в Украине истекало 1 марта 2018 года.

Представители власти тактически грамотно переиграли Саакашвили, поднявшего тревогу в минувшую пятницу и объявившего сбор у гостиницы Fairmont. Однако никакой попытки силового захвата не последовало, тогда как уже в понедельник спецназ ГПСУ сработал профессионально не только в части захвата. Информационное и логистическое сопровождение также оказалось на высоком уровне: помешать депортации опытного политика сторонники Саакашвили не смогли.  Пограничники по сути взяли реванш за сентябрьское унижение, а Арсен Аваков, которому подчиняется ГПСУ, продемонстрировал навыки кризисного менеджера.

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Могла ли Украина выдать утратившего гражданство человека его исторической Родине? Тем более, в контексте существующего с января приговора грузинского суда? Вероятно, да, но против этого в медиа высказывались и Петр Порошенко, и Юрий Луценко. Причина проста: после скандала 2012 года с насилием в грузинских тюрьмах против заключенных, ставшего причиной поражения партии "Единое национальное движение" на парламентских выборах, для Саакашвили может небезопасно оказаться в грузинских местах лишения свободы. Да и политические перспективы в Грузии у него не блестящи: оппонентам из "Грузинской мечты" принадлежит конституционное большинство в ставшей парламентской республике стране. Тамошняя прокуратура намерена обратиться к Польше с просьбой об экстрадиции Саакашвили, и этот вопрос будут решать уже в правовом поле, без эмоций.

В период между утратой украинского гражданства и принудительным возвращением в Польшу Михеил Саакашвили сделал немало заявлений о том, что ряд европейских государств готов предоставить ему свое гражданство. Теперь он сможет проверить действенность их обещаний, ведь, по словам генерального прокурора Украины, злополучный украинский паспорт Саакашвили был найден во время обыска у Севериона Дангадзе. Для передвижения по ЕС Михеилу Николозовичу понадобится документ, но это уже проблема МВД Польши или государств, руководство которых симпатизирует Саакашвили.

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Понятно стремление Саакашвили в Варшаве в ходе пресс-конференции всех разоблачить и обрушиться с критикой на Петра Порошенко. Очевидно, эти заявления будут услышаны в Украине не только сторонниками лидера "Руха новых сил". Но ему нужны не только эмоции, но и способность постоянно присутствовать в информационной повестке дня Польши. Интересно, как в руководстве "Права и справедливости" сегодня оценивают осенние обещания Саакашвили собрать многотысячные митинги в свою поддержку? И какую поддержку готовы оказать ему в контексте ухудшения отношений с Украиной?

Отношение украинских оппозиционеров к Саакащвили хорошо показал "пламенный призыв" Юлии Тимошенко к Петру Порошенко, прозвучавший уже после того, как самолет с лидером "Руха новых сил" взял курс на Варшаву. Яркий и не обремененный грузом ответственности союзник заметно мешал и Тимошенко, и условному "единому кандидату-оппозиционеру", ведь привлекал к себе внимание без законной возможности конвертировать его в электоральную поддержку. Не исключено, что оппоненты власти попытаются воспользоваться подогретыми Саакашвили протестными настроениями, но им не лишним будет напомнить, что харизма по скайпу не передается.

Евгений Магда, директор института мировой политики для "Главреда"

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Порошенко Евгений Магда Тимошенко депортация Саакашвили
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