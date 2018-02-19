Регионалы возвращаются

Иван Примаченко

сооснователь образовательных курсов Prometheus

19 февраля 2018, 11:27

Украинцы и не заметили, как свыклись с идеей, что регионалы неизбежно вернутся к власти.

Регионалы возвращаются

За считанные дни до четвертой годовщины расстрелов участников Революции Достоинства суд отказался арестовывать одного из лидеров Партии регионов, а ныне мэра Одессы, Геннадия Труханова. На поруки его взял депутат Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов. А недовольного этим активиста при бездействии полиции прямо в здании суда избили титушки, которые пришли на процесс вместе с Трухановым.

И знаете, что здесь самое страшное? То, что никого это уже не шокирует. Запись активиста о том, как его "били по голове, туловищу, спине, ногам. Били всем, чем могли, особенно себя не сдерживая" буднично набирает несколько сотен репостов и быстро забывается. Никто не призывает выходить на акции протеста, Фейсбук не заполнен сокрушительной критикой защитников регионалов из рядов власти, аналитики не ожидают исключения депутата-предателя из партии. Нас так постепенно готовили к этому, каждый раз немного повышая ставки, мы и не заметили, как почти свыклись с идеей, что регионалы возвращаются. И все, что мы можем делать, так это немного поругаться в социальных сетях. Да и то недолго, а то назовут зрадофилом.

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А регионалы возвращаются. Кто-то физически. Как одиозный министр экологии Януковиче Злочевский, который на днях спокойно въехал в Украину. Кто-то юридически. Как карикатурный регионал-ректор Мельник, которого суд недавно признал ни в чем невиновным. А кто-то никуда и не убегал, как Кернес или Добкин. Демонстративно безнаказанными остается обслуга регионалов – как вот убийца майдановцев Крысин, которого спокойно отпускают на свободу в зале суда. И это пробивание дна стало уже настолько регулярным, что на него все больше стараются не обращать внимания, беречь психику.

Да что там говорить, если даже по одному из крупнейших коррупционных скандалов времен Януковича - "вышкам Бойко" - по словам генпрокурора Луценко, нет доказательств, что нынешний глава Оппозиционного блока Бойко причастен к этой сделке. А депутат "Народного фронта" Татьяна Черновол поторопилась отбелить репутацию лидера регионалов, заявив, что "название вышки Бойко на самом деле является некорректным названием этой операции. Правильное название - "вышки Януковича". И никто не призывал к их отставке. Только между собой обсудили: "Слышал, что очередного регионала отмазали?" - "Да слышал уже".

Отсутствие приговоров лидерам Партии Регионов за четыре года, конечно, можно было бы списать на слабость правоохранительной системы. Вот только в случае Саакашвили за неправильно указанные в анкете данные выбросить его из страны сил хватило. А вот к тому же Труханову, по которому есть веские свидетельства наличия российского гражданства, ни у кого даже претензий нет. Потенциально контролируемый ФСБ мэр крупнейшего украинского города на юге спокойно толерируется властью - не какой-то антикоррупционер проклятый, все же.

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Между тем, социологические опросы показывают, что если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то "Оппозиционный блок" и "За жизнь" совокупно уверенно взяли бы большинство голосов избирателей. И почему нас это должно удивлять? Приговоров по их лидерам нет и не предвидится. Денег даже после отстранения от власти им, удивительным образом, вполне хватает на политическую агитацию. Организационные структуры в регионах как были, так и остались. Они спокойно ждут и усиливаются, ожидая, что уже через полтора года станут крупнейшей фракцией в парламенте и вернутся к власти. Отмазывают же их от уголовных дел и, не скрываясь, берут на поруки - почему бы и в коалицию не пригласить? Остатки регионалов больше не неприкасаемые изгнанники, а часть политикума.

Но вот знаете, я внимательно читаю все новости о реанимации регионалов от политической смерти. И каждый раз, как читаю, физически чувствую гнев, который сложно сдержать. А потом внимательно запоминаю, кто отмазывает людей, через которых тысячи украинцев погибли на улицах Киева и на фронте. И почему-то уверен, что я далеко не один такой - нас очень и очень много. И наступит время, когда отвечать за свои действия будут не только регионалы, но и те, кто осмелился их возвращать в политическую жизнь ради своих мелких тактических интересов. Мельницы истории медленно размалывают, но неумолимо.

Иван Примаченкосооснователь образовательных курсов Prometheus

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