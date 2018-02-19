Новое дно: к чему приведут игры поляков вокруг истории

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Мюнхене заявил, что евреи тоже ответственны за Холокост. В ответ президент Израиля Реувен Ривлин назвал слова польского премьера "новым дном". Однако данное заявление Моравецкого нельзя рассматривать отдельно от тех тенденций, которые в последнее время разворачиваются в польской политике. Речь идет не только о вопиющих спекуляциях вокруг истории, но и об апелляции к шовинизму и национализму как к инструменту ведения политики. И все это, безусловно, связано с определенными нотками авторитаризма в управлении.

Такое поведение поляков уже имеет негативные последствия для их страны. Так, например, Европейский Союз уже рассматривает вопрос введения санкций против Польши.

Что касается возмущения Израиля подобными заявлениями поляков, то следует отметить, что Израиль сам по себе для Польши не является крайне важным стратегическим партнером. А вот реакция Соединенных Штатов Америки, которые важны для Польши, может быть очень угрожающей, ведь в последнее время Польша шла на конфликт с Евросоюзом, считая это позволительным, поскольку у нее хорошие перспективы отношений с администрацией Дональда Трампа. Если поляки испортят хорошие отношения с американцами, Польшу ждет весьма непростое политическое будущее — она останется в окружении стран, которые ей не доверяют и не желают диалога с ней.

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Кроме того, следует отметить, что экономика Польши сегодня по сравнению с другими странами находится в хорошем состоянии. Но эти успехи обеспечиваются, в том числе, за счет европейских фондов и за счет инвестиций США. И, если последствием этих внешнеполитических недоразумений станут экономические ограничения и проблемы, это будет уж совсем плохо для Польши.

Почему же польские политики готовы рисковать нормальными отношениями с другими странами?

Дело в том, что между правящей партией Польши "Право и справедливость" и националистической партией "Кукиз" идет своего рода соревнование "кто является бо́льшим патриотом". Эти политические силы спекулируют на исторических вопросах и используют националистическую пропаганду для консолидации своего электората. Итогом этих соревнований часто становятся такие вот совершенно нехарактерные для польского государства недальновидные решения.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, специально для "Главреда"