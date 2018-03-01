Кремлевские истерички

Самые сильные санкции, как оказалось, были не секторальные ограничения, и даже не персональные. Самой сильной санкцией оказался арест кокаина. Потому что теперь им реально сорвало крышу. И "Газпром" и Кремль начали истерить. Что поделать, ломка.

"Газпром" проиграл "Нафтогазу". Проиграл на 2.6 млрд долларов. И судя по всему очень неожиданно для себя. И теперь Остапа понесло. Сначала они сказали, что решение несправедливое. И они будут его оспаривать. Но решение Стокгольма можно оспорить только в Стокгольме. Поэтому, вперед и с песней. Пусть оспаривают. И они это, наверное, понимают. И тут ребята решили нагадить, по-мелкому.

"Нафтогаз" отправил в "Газпром" деньги за газ. Предоплату, как и подобает по решению арбитража. "Газпром" должен был выставить нам газ. А дальше уже объяснить ситуацию можно только в контексте кокаина и его нехватки. Вот что ответили "оттуда".

"Газпром" действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню", – сказал Медведев.

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Как говорится, немая пауза. Понять такое без дозы невозможно. Хотя в целом все понятно. Проиграли суд и гадят. При этом несут чушь. Но Украине сейчас нужен импорт. Они это понимают. Мартовские морозы вместо весны. И потребность в газе выше, чем способности поднять из хранилищ. А на хабе пик цен, ведь в Европу нежданно-нагадано пришли морозы. И "Газпром" решил воспользоваться - отключил по привычке газ. Горбатого могила исправит.

Конечно, теперь они нам так могут только настроение испортить. Может в этом и была идея, чтоб отвлечь руководство "Нафтогаза" от празднования. В любом случае, это истерика слабака. Это как мужчина, которого уволили с работы, бьющий свою жену. Это судьба неудачника. Истерички.

Хорошо, что весна. Хорошо, что мы уже знаем, с кем имеем дело. И теперь главное этого никогда не забывать. И теперь главное переждать морозы, перетерпеть и показать Европе, с какой истеричкой они имеют дело. А там может чья-то истерика поможет в борьбе с Северным потоком.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital