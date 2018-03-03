Скоро будет жарко. Бряцанье Путина ракетами – не пустая угроза

Заявление Миллера о разрыве договоров "Газпрома" с "Нафтогазом" - не просто начало новой газовой войны между Украиной и Россией, не просто повторение истории января 2009 года. Очевидно, что в Кремле сменилась внешнеполитическая парадигма.

Там поняли, что время играет против России. Что тактика медленного удушения действительно работает. Что распаковка углеводородных запасов США (решение, принятое еще при Обаме, и воплощаемое Трампом), танцы с бубном вокруг Северного потока-2 и ненадежность транзита через Украину в перспективе 5-6 лет могут привести к потере "Газпромом" европейского рынка газа. Не просто к снижению его доли на рынке, а к полному вытеснению его американским СПГ. Дебаты на эту тему кончились – победили реалисты.

И сколь бы ни был велик оптимизм российских технократов в отношении меняющейся структуры экономики России, очевидно, что "газовая камера", в которую Штаты и Европа могут затолкать Москву – это настоящая, неподдельная угроза российскому режиму и существованию России в целом. По моему глубокому убеждению, 3/4 современной внешней политики крупнейших государств в своей основе имеют одну составляющую - углеводороды. Мир все еще плотно сидит на продуктах анаэробного разложения веществ, а Россия - плотнее других.

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Решение Стокгольмского арбитража послужило лишь спусковым крючком, переполнившим чашу терпения, жесткое послание Путина Федеральному собранию – фоном, но настоящие причины смены внешнеполитической парадигмы Кремля вполне конкретны и что самое главное – осязаемы во временном потоке. Это уже не иллюзорная угроза, где-то там далеко – она может быть реализована уже в течение новой каденции Путина у власти.

А потому бряцанье новыми ракетами – не пустая угроза. Хотя бы потому что это бряцанье не столько от силы, сколько от слабости. Через два-три года аргумент "мы не будем поставлять Украине газ" может уже не сработать. Все это время Москву будут мурыжить "окончательным решением вопроса" по Северному потоку, душить санкциями, не пускать спортсменов на Олимпиаду, отбирать "мельдониевые" медали и прочее. Пока не пришло осознание, что существует реальная угроза потерять власть и страну – в условной ситуационной комнате Путина побеждали пацифисты. Но сегодня игры кончились.

Думаю, день 2 марта, как тот день Бородина, запомнят надолго. Он станет поворотной точкой. В ближайшие месяцы и годы мир будет сильно раскаляться, и одной из самых красных точек на карте, к сожалению, станет территория Украины и России.

Глеб Простаков, журналист