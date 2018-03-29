Почему Украине категорически нельзя переходить на латиницу

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

29 марта 2018, 11:43

Стоит украинцам последовать примеру Казахстана, как позиции русского моментально укрепятся, он рванёт вперёд.

Вывеска в Узбекистане. Иллюстрация

26 октября 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому казахский алфавит к 2025 году полностью перейдёт с кириллицы на латиницу. В Украине у этого проекта появились сторонники, пока немного и в соцсетях. Главная причина: Казахстан делает свой шаг в формате "геть від Москви!". А значит, Украине тоже пора сделать что-то, что визуально отличит нас от России. Нашлись даже отдельные деятели культуры, которые напоминают: sms ведь пишутся в основном латиницей, ничего страшного. Значит, привыкнем и к большим текстам. Зато эти самые тексты после этого точно не перепутаешь с русскими.

Шутки шутками, но недавно в процесс неформально включился глава МИД Украины Павел Климкин. На своей странице в Facebook господин министр намекнул: судьбу Украины и её место в Центральной Европе решит полное очищение от всего советского и постсоветского. Далее рассказывает о неофициальном предложении польского историка и журналиста Земовита Щерека внедрить в Украине латинский алфавит параллельно с привычной нам кириллицей. После чего предлагает украинцам начать дискуссию в соцсетях по этому поводу. 

Главное преимущество латиницы, по мнению Климкина и единомышленников, которые наверняка есть – украинский алфавит, как и украинский язык, таким образом, избавятся от российского влияния. А сам наш государственный язык станет более современным. Сегодня латиница минимально употребляется параллельно с кириллицей в случаях, когда мы заполняем документы для получения загранпаспорта. Там наши имена и фамилии значатся в транслитерации. Кроме того, вот уже не один десяток лет транслитерация используется, когда мы пишем адреса для отправки почты за границу, в страны Европы, США, Австралию, в общем – кругом, кроме России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы. Но более широкого применения латиница в Украине не получает.

Учитывая специфику пользователей украинского сегмента соцсетей, до конца недели, максимум – до конца апреля десяток активистов примет соответствующую резолюцию. И станет требовать от Верховной Рады проголосовать за законопроект по латинице, президента – подписать его. Ведь слова Павла Климкина эти сограждане уже приняли за официальную позицию нашей власти. Далее в Facebook стартонёт флешмоб "За латиницу!", и наберёт несколько перепостов. Активисты непременно сошлются на положительную инициативу Казахстана. Но при этом в упор не захотят замечать основной проблемы гипотетической смены букв украинского алфавита: последующего за этим языкового хаоса и коллапса.

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Хочу ошибаться, но в Казахстане казахский язык употребляется чаще, чем украинский в Украине. Да, там, как и везде на постсоветском пространстве, русский понимают. Именно потому многие наши сограждане несколько лет назад открыли для себя Казахстан как перспективное место работы, где практически нет языкового барьера. И всё равно казахский язык именно не принадлежит к славянской языковой группе. Это один из тюркских языков, который основан на кириллическом алфавите, хотя в середине прошлого века была попытка его латинизировать. Тем не менее, написанное и сказанное по-казахски никак не похоже на русский, даже звучит иначе. И от перемены букв алфавита значение слова не поменяется. То есть, казахи всё равно будут общаться на родном языке, он же – государственный.

Что имеем в Украине? Не смотря на многолетние протесты активистов и долгожданную отмену закона Колесниченко-Кивалова, предусматривающего фактическое двуязычие, украинизировать украинское пространство не удаётся. И, увы, в ближайшей перспективе прогресса не предвидится. На украинском сегодня издаётся намного больше книг, чем раньше. Но информационное пространство, прежде всего – телевидение, вещают на двух языках. А сериалы вообще выходят на русском, хоть и сделаны теперь в Украине. Наконец, русский язык как язык книг, медиа, ресторанных меню и наружной рекламы не запрещён и не зачищен. Представьте себе: если Украина вдруг официально перейдёт на латиницу, то в большинстве меню напишут "kofe", а не "kava". Вы закажете не "mluntsi z surom", а "blinu s tvorogom". Согласен, несколько утрировано. Однако корень проблемы, думаю, вы увидели.

Допустим – снова только допустим! – что на латиницу переведут только украиноязычных украинцев, привыкших работать с многострадальным государственным языком. Это значит, русский язык, очень широко распространённый в Украине и являющийся для миллионов рабочим, останется на кириллице. Как вы думаете, у какого алфавита будет большей аудитория? Ответ очевиден. Пока в Украине параллельно ходит два понятных для чтения языка, есть шанс постепенно сделать украинский более конкурентным. И внедрить в обиход шире, чем сейчас. Ведь сейчас всё равно больше, чем раньше.  Но стоит для подчёркнутого отличия от русского перейти на латиницу, позиции русского моментально укрепятся, он рванёт вперёд. А вся декларируемая украинизация тоже пойдёт – но коту под хвост. Кстати, это мнение поддерживают известные сторонники украинизации.

Возможно, Facebook-инициатива Павла Климкина – лёгкая провокация. Или, как вариант, попытка подтвердить собственную патриотическую позицию и готовность к положительным радикальным изменениям. Только эксперименты со сменой алфавита возможны и даже приемлемы только там, где с предыдущим алфавитом всё хорошо. Пока украинцы в тех же соцсетях наперегонки изобретают новые слова или изыскивают устаревшие, предлагая применять их вместо уже существующих. Напоминая, что украинский язык почти сто лет назад насильно привели к принятым в русском нормам. Мы не можем договориться, какой именно вариант украинского сегодня правильный. Вот договоримся, затем – начнём писать только на нём. И только потом обсудим смену алфавита.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель для "Главреда"

 

 

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