Что ждет Россию после Путина

Андрей Головачев

политический эксперт

29 марта 2018, 13:04

Через 5-7 лет Россию будет ждать сильнейший кризис управления, связанный с физическим угасанием Путина и его окружения.

Путин будет править Россией и после 2024 года

После освобождения от диктатуры коммунистической партии, российское общество, измученное двумя геронторатиями - сталинской и брежневской - попыталась избежать этого в дальнейшем, ограничив в Конституции президентскую власть двумя сроками. Попытка, однако, с треском провалилась: Россию снова ждет геронтология, - на этот раз в виде пожизненного правления Путина . От судьбы не уйти!

Путину сейчас 65, он избран на, 4-ый, говорят, последний 6-летний срок. Но что дальше? В 2024 году при современном состоянии медицины и умеренном образе жизни, 71-летний Владимир Владимирович совсем не захочет уходить из власти. Да разве 70 лет это возраст в наше время!? Трампу 71 и он уже заявил, что готов идти на второй срок через 3 года! Лучшему другу Путина Берлускони вообще 81(!) и он снова рвется в премьеры, а женщины у него все моложе и моложе.

Нет сомнений, что Путин будет править Россией и после 2024 года. И проблема не в том, что Путин вряд ли захочет уходить из власти. Проблема в том, что он не может уйти. В России, во все времена, экономика и политика были полностью переплетены, неотделимы друг от друга и всегда завязаны на конкретную личность, которая единственная и способна разрешать возникающие внутри этого сложного симбиоза противоречия. Когда экономика и политика - это суть одно и тоже, то в такой системе никакие демократические институты работать не могут и все решения вынужден принимать один человек. Сейчас это Путин. Под него кое-как выстроена и балансирует сложнейшая система персонального делегирования льгот, рент, полномочий, мест кормлений, вотчин, целых регионов, отраслей и т.д., где сотни тысяч людей, сидящих на своих краниках, руководствуются не законами, а командами сверху и персональными договоренностями лично с Путиным или его доверенными лицами. Путин лично гасит всплески недовольства , которые возникают между плебсом и помещиками, когда конфликты заходят слишком далеко. Уход Путина из такой системы означает ее потрясение, вплоть до развала. Риски, связанные с его уходом, столь высоки, что система будет держать Путина до его физического износа, т.е. пока он не умрет, либо не сойдет с ума.

Читайте также: Путин готов решить проблему Донбасса, но не уступит Крым — Time

Но как сохранить власть Путина после 2024 года? Есть несколько вариантов, которые лучшие умы России уже стали разрабатывать.

1. Отменить в Конституции ограничение в два срока президентства.

2. Переписать Конституцию и передать всю власть премьеру, сделав им, разумеется,Путина

3. Переход к варианту политбюро, когда лучшие люди из регионов будут выбирать лидера страны сколь угодно много раз.

Последний вариант напоминает китайскую модель и всезнающий Жириновский уже протестировал общественное мнение на этот счет, сообщив, "по секрету", что такой вариант готовится.

Какой вариант будет выбран не так важно. Важно то, что Путин останется пожизненным лидером России и не позднее, чем через год, всем россиянам мягко намекнут, что не надо переживать за 2024-й.

При такой персональной, по сути азитиатской, моделе власти, как в России, кризис всегда наступает, когда лидер находиться у власти более 20 лет и он преклонного возраста, т.е. когда верховный правитель уже потерял драйв и он чисто физически не в состоянии выполнять свои функции в такой сложной системе, как Россия. Поэтому есть основания считать , что через 5-7 лет Россию будет ждать сильнейший кризис управления, связанный с физическим угасанием Путина и его окружения. Если к этому времени Россия не выйдет из своего длительного экономического спада, то она имеет все шансы получить свою новую смуту. У меня нет сомнений, что Запад , начиная новую холодную войну с Россией, делает ставку на подобный сценарий.

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Владимир Путин Андрей Головачев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять