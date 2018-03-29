Что ждет Россию после Путина

После освобождения от диктатуры коммунистической партии, российское общество, измученное двумя геронторатиями - сталинской и брежневской - попыталась избежать этого в дальнейшем, ограничив в Конституции президентскую власть двумя сроками. Попытка, однако, с треском провалилась: Россию снова ждет геронтология, - на этот раз в виде пожизненного правления Путина . От судьбы не уйти!

Путину сейчас 65, он избран на, 4-ый, говорят, последний 6-летний срок. Но что дальше? В 2024 году при современном состоянии медицины и умеренном образе жизни, 71-летний Владимир Владимирович совсем не захочет уходить из власти. Да разве 70 лет это возраст в наше время!? Трампу 71 и он уже заявил, что готов идти на второй срок через 3 года! Лучшему другу Путина Берлускони вообще 81(!) и он снова рвется в премьеры, а женщины у него все моложе и моложе.

Нет сомнений, что Путин будет править Россией и после 2024 года. И проблема не в том, что Путин вряд ли захочет уходить из власти. Проблема в том, что он не может уйти. В России, во все времена, экономика и политика были полностью переплетены, неотделимы друг от друга и всегда завязаны на конкретную личность, которая единственная и способна разрешать возникающие внутри этого сложного симбиоза противоречия. Когда экономика и политика - это суть одно и тоже, то в такой системе никакие демократические институты работать не могут и все решения вынужден принимать один человек. Сейчас это Путин. Под него кое-как выстроена и балансирует сложнейшая система персонального делегирования льгот, рент, полномочий, мест кормлений, вотчин, целых регионов, отраслей и т.д., где сотни тысяч людей, сидящих на своих краниках, руководствуются не законами, а командами сверху и персональными договоренностями лично с Путиным или его доверенными лицами. Путин лично гасит всплески недовольства , которые возникают между плебсом и помещиками, когда конфликты заходят слишком далеко. Уход Путина из такой системы означает ее потрясение, вплоть до развала. Риски, связанные с его уходом, столь высоки, что система будет держать Путина до его физического износа, т.е. пока он не умрет, либо не сойдет с ума.

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Но как сохранить власть Путина после 2024 года? Есть несколько вариантов, которые лучшие умы России уже стали разрабатывать.

1. Отменить в Конституции ограничение в два срока президентства.

2. Переписать Конституцию и передать всю власть премьеру, сделав им, разумеется,Путина

3. Переход к варианту политбюро, когда лучшие люди из регионов будут выбирать лидера страны сколь угодно много раз.

Последний вариант напоминает китайскую модель и всезнающий Жириновский уже протестировал общественное мнение на этот счет, сообщив, "по секрету", что такой вариант готовится.

Какой вариант будет выбран не так важно. Важно то, что Путин останется пожизненным лидером России и не позднее, чем через год, всем россиянам мягко намекнут, что не надо переживать за 2024-й.

При такой персональной, по сути азитиатской, моделе власти, как в России, кризис всегда наступает, когда лидер находиться у власти более 20 лет и он преклонного возраста, т.е. когда верховный правитель уже потерял драйв и он чисто физически не в состоянии выполнять свои функции в такой сложной системе, как Россия. Поэтому есть основания считать , что через 5-7 лет Россию будет ждать сильнейший кризис управления, связанный с физическим угасанием Путина и его окружения. Если к этому времени Россия не выйдет из своего длительного экономического спада, то она имеет все шансы получить свою новую смуту. У меня нет сомнений, что Запад , начиная новую холодную войну с Россией, делает ставку на подобный сценарий.

Андрей Головачев, политический эксперт