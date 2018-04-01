Холодницкий и Сытник: смерть сиамских близнецов

Андрей Головачев

политический эксперт

1 апреля 2018, 17:36

Первая волна антикоорупционеров с треском провалились. Провалится и вторая

Политический режим в стране после евромайдана остался неизменным.

С момента своего образования НАБУ и САП сразу же стали жить и работать как сиамские близнецы. То есть объединили свои биологические инстинкты в едином организме, вместо того чтобы находиться в определенном антагонизме, напряжении, выстраивая свои отношения исключительно и строго на правовой основе.

Имея единую систему кровообращения, сиамские близнецы должны обязательно договориться о координации своих действий, чтобы прожить долго и счастливо. Например, если один из близнецов будет злоупотреблять алкоголем,то второй вынужден будет также стать алкоголиком по неволе, как бы он не старался вести здоровый образ жизни. Эта проблема, кстати, отравила жизнь знаменитых сиамских близнецов Чанга и Энга Бункер: на почве неразделенной любви к вину они постоянно дрались друг с другом.

Сиамская жизнь НАБУ + САП не могла продолжатся счастливо долго, потому что из двоих близнецов, только с одного, а именно НАБУ, был спрос за состояние антикоррупцинной борьбы. Поэтому САП могло спокойно потягивать свой коррупционый виски с содовой, пока НАБУ отдувалось, пытаясь пояснить обществу и Западу почему доходы от борьбы с коррупцией в 10 раз меньше, чем затраты на содержание обоих ведомств.

Несправедливое распределение благ и ответственности между " братьями" привели их к конфликту. Начались драки на фоне увеличивающегося пьянства САП. В конце концов концов Каин убил Авеля: Сытник поставил жучка в кабинете Холодницкого и передал материалы записей в Квалификационную комиссии ГПУ. Холодницкий на этом закончился.

Однако, известно, что после смерти одного из сиамский близнецов, другой- в силу единой системы кровообращения- умирает не позднее нескольких часов. Поэтому вслед за Холодницким вскоре лишиться своего поста и сам Сытник. Хотя он, как всякий биологическим организм, которому присуща борьба до последнего за свое выживание, все же надеется что ему удастся выжить. Не удастся!

Первая волна антикоорупционеров - Сытник, Холодницкий, Корчак - все с треском провалились. Провалится и вторая . По другому и быть не может, если политический режим в стране после евромайдана остался неизменным. Чудес не бывает.

Андрей Головачев, политический эксперт

 
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Артем Сытник Андрей Головачев Назар Холодницкий
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