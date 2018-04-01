Холодницкий и Сытник: смерть сиамских близнецов

С момента своего образования НАБУ и САП сразу же стали жить и работать как сиамские близнецы. То есть объединили свои биологические инстинкты в едином организме, вместо того чтобы находиться в определенном антагонизме, напряжении, выстраивая свои отношения исключительно и строго на правовой основе.

Имея единую систему кровообращения, сиамские близнецы должны обязательно договориться о координации своих действий, чтобы прожить долго и счастливо. Например, если один из близнецов будет злоупотреблять алкоголем,то второй вынужден будет также стать алкоголиком по неволе, как бы он не старался вести здоровый образ жизни. Эта проблема, кстати, отравила жизнь знаменитых сиамских близнецов Чанга и Энга Бункер: на почве неразделенной любви к вину они постоянно дрались друг с другом.