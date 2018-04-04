Сюрприз с Бубенчиком для власти

Правоохранители задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика во Львове и привезли его в Киев. Сейчас он находится в Печерском суде в ожидании заседания по избранию ему меры пресечения. Бубенчику инкриминируют убийство двух сотрудников МВД, совершенное 20 февраля 2014 года на Майдане.

Сложность этой ситуации для украинской власти и общества заключается, прежде всего, в том, что мы живем в не совсем правовом государстве. Майдан ведь тоже был не правовым явлением. А тогдашняя революционная ситуация не привела к смене существовавшей власти, а просто сменила людей во власти.

Иван Бубенчик прямо заявлял о том, что во время Майдана он убил милиционеров. А такие действия, в любом случае, являются преступлением.

Однако в данном случае складывается даже не правовая, а гуманитарная коллизия: за убийство более сотни активистов Майдана — "Небесной сотни" — сидит, насколько я понимаю, всего один человек. Это ни хорошо, это ни плохо — такова реальность. Ведь ни один "беркутовец" не заявил, как это сделал Бубенчик: "Я убил". Ни один "беркутовец" не сказал ничего подобного в интервью. И сейчас все факты их преступлений приходится доказывать, ведь "беркутовцы" были безлики, без номеров… Всегда привожу пример 1972 года — Белфаст, когда английские солдаты стреляли в ирландцев: суд шел 20 лет, последние показания давались в конце 90-х. Расследование политических дел всегда длится долго.

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Дело Бубенчика может многое изменить. Оно вообще может получить неожиданное развитие, ведь мы же не знаем, что он скажет в суде — он может сказать, что пошутил, преувеличил и т.д. Знаю одного реального человека, который сказал, что он тоже убил нескольких, и это не какой-то бот, а реальный человек, глава организации.

Правовая оценка — это одно дело. Ведь если бы у нас посадили десяток "беркутовцев" за события на Майдане, в обществе бы говорили, что на самом деле их было 20-30, посадили бы 20-30 — сказали бы, что их было полсотни, и вообще, посадили не тех, а настоящие убийцы сбежали или откупились… В украинском обществе — колоссальное недоверие к правоохранительной системе.

Потому любые попытки посадить Бубенчика будут восприниматься как вызов украинскому обществу. То есть в ситуации с Бубенчиком получается "вилка": осуждать его за якобы убийство на Майдане двух "беркутовцев" у многих не получится, а поддерживать его в этом — значит, рушить легенду о мирном Майдане. То есть в определенной степени ломается картина.

Я тоже был на Майдане с первого до последнего дня. И в конце тех событий я начал понимать, что не может быть, чтобы в такой толпе людей не нашлось ни одного, кто не отвечает за происходящее, даже если это не провокатор, не кто-то подосланный…

Националисты и радикалы уже тогда не считали Майдан мирным. "Мирный Майдан" — это была политическая картинка. Мол, есть мирный протест, который жестоко разогнали "беркутовцы", убив активистов. Именно такая картинка укрепилась в сознании многих украинцев и представителей западного мира. России это не касается — россияне с первого дня верили, что "майдановцы убивали правоохранителей", "украинская оппозиция спровоцировала кровопролитие с помощью подосланных снайперов" и т.д.

Я очень надеюсь, что это дело закончится тем, что Бубенчик просто скажет, что он все придумал, или нечто подобное. Иначе это дело может стать реальной проблемой для власти и украинского общества в целом.

Не посадить Бубенчика вроде бы нельзя — все-таки это было убийство. Если человек заявляет о совершенном преступлении, а его не садят в тюрьму, то возникает серьезная коллизия…

А если посадят, то даже сложно представить, какие последствия будет иметь это событие. Тогда дела Бубенчика используют все оппозиционные политические силы, потому что в их глазах, как, в принципе, и в глазах общества, это будет выглядеть как наглядная картинка о том, что такое справедливость в понимании нынешней украинской власти: "беркутовцы" не сидят, а активист Майдана окажется за решеткой.

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Если бы власть в Украине была настолько единой, как это кажется нашей оппозиции, то она уже давно бы пересажала всех "беркутовцев" без разбору, дала бы всем "вышки", то есть пожизненное заключение. Но это — путь в никуда. Ведь такие методы используют не для того, чтобы посадить виновных, а для того, чтобы попиариться. Такие случаи просто встали бы на конвейер после первого же раза, и за эти четыре года уже пересажали бы массу людей, а в результате, если бы власть действовала так, не правовым путем, скорее всего, у нас бы вообще не было оппозиции, и мы бы тогда не приняли абсолютно гуманный Уголовный процессуальный кодекс.

Подобные политические дела не расследуются быстро. К тому же, в 2014 году мы требовали от совершенно непрофессиональной прокуратуры, которая тогда была абсолютно советской по своей сути, никогда не имевшей дела с подобными случаями, профессионального, быстрого и качественного расследования. Но даже западные спецслужбы, даже ФБР не могут действовать так быстро… Быстро наказать виновных в убийствах на Майдане можно было только незаконно — плюнуть на закон и принять решение, исходя из политической целесообразности. Но в таком случае через некоторое время все бы забыли о достижениях Революции Достоинства и просто бы говорили о беспределе власти. Ведь начали бы с "беркутовцев", а закончили — лидерами оппозиции. Это логично, если власть решает вопросы таким путем.

Мне не очень верится, что власть получает деньги от "беркутовцев", чтобы дела не расследовались и их не посадили за решетку. Поскольку эти нераскрытые преступления бьют по ее же репутации, власть первая заинтересована в том, чтобы расследование наконец закончилось. Хоть чем-то. Хотя бы к выборам президента… А тут — сюрприз с Бубенчиком, который может разрушить всю картину, и уже никого не будут интересовать ни "беркутовцы", ни все остальное.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог, специально для "Главред"