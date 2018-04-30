Как революция в Армении поставила Путина в тупик

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

30 апреля 2018, 07:07

Даже если Кремлю удастся украсть победу армянского народа, как в Украине после Майдана, Путин все равно не будет спокоен и доволен.

Путин хорошо понимает, что у Кремля нет общего будущего с Украиной, Казахстаном, Грузией и Арменией

По мнению Кремля, везде, где больше ста человек собираются и обсуждают острые проблемы, в странах бывшего СНГ, – это скрытая провокация против Владимира Путина, это потенциальные враги России. Везде, где люди радуются свободе и перспективам изменений - это начало Майдана. Везде, где люди забывают, хоть на неделю, смотреть российское телевидение -это предатели и враги Кремля и с ними надо бороться. Поэтому, Кремль обречен на подозрительность ("рука Вашингтона") и враждебное отношение к любой форме социально-политического протеста и изменений в соседних странах. В лучшем случае, первая реакция Кремля, высокомерно-угрожающая: никуда они от нас не денутся и мы всех задавим.

Не справившись с украинским Майданом, Кремль с ужасом понимает, что и Армения – это новые унижения и конфликты для России и Путина. Даже если Кремлю удастся перехватить инициативу, украсть победу армянского народа, как в Украине после Майдана, Путин все равно не будет спокоен и доволен. Точно так, как ценой оккупации Крыма и Донбасса, Кремлю удалось украсть победу Майдана у украинского народа и поставить у власти худших из самых подлых, циничных и жадных украинских политиков-бизнесменов. Но и эти украинские премьеры-бизнесмены, президенты-олигархи, депутаты, министры-коррупционеры, вынуждены дистанцироваться от Москвы и искать себе новых хозяев. Ибо они прекрасно понимают, в союзе с "путинской Россией" у них нет будущего. И Путин прекрасно понимает, что ничего кроме угроз, подкупа, интриг и провокаций, ему нечего предложить Армении, Казахстану, Белоруссии. Тем более - Украине. Это прекрасно понимает и "пятая колона" в Украине и пророссийские СМИ.

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"Путинская Россия", как когда-то "николаевская Россия", превратилась в жандарма всей Евразии. От Великобритании до Кореи Кремль проводит агрессивную политику расколов и охранительства,консервации, ради сохранения худших традиций времен холодной войны.

События в Армении остро поставили перед Путиным самый болезненный вопрос его власти, как жить и властвовать дальше. Будущее самой России постоянно сокращается, как "шагреневая кожа". Парадокс, - у России есть могучая история и куцее будущее. И то, что угрожало только Украины, сейчас является реальной угрозой и перспективой самой России. Поэтому Путин хорошо понимает, что у Кремля нет общего будущего с Украиной, Казахстаном, Грузией и Арменией. Даже покорная Белоруссия готовит побег из путинского будущего. Она не может ему отдаться, ибо хочет иметь будущее и сотрудничать со всем миром, а не оказаться в "осажденной крепости" вместе с Россией. 

Именно отсутствие привлекательного будущего для своих стран заставляет даже самых терпеливых сторонников России и друзей Путина дистанцироваться от политики Кремля. Тоже самое, объективно, ждет и Армению. Ее не устраивает "украинский путь" предательства местных политиков-олигархов Майдана, но и "бархатной революции" тоже не будет. Для этого в Армении должен быть свой авторитетный и честный Вацлав Гавел , а не какой-нибудь местный Порошенко или должны быть традиции демократического развития , как в Чехии. Но так как этого всего нет, то Армении предстоит почувствовать на себе весь арсенал подлой политики Кремля, которому нечего терять и нечего предложить привлекательного для Еревана. Зато есть чем интриговать,угрожать и мстить. Кремлю, ради сохранения своего консервативного влияния в этом регионе не жалко Армении. И, потом, не говорите, что мы вас не предупреждали.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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Армения революция Владимир Путин Виктор Небоженко
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