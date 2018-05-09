9 мая - День не нашей победы, или Почему Украине нечего праздновать

Для одних – День Победы, для других – "победобесие". Этот вывод недавно в очередной раз подтвердился привычным уже локальным скандалом. Во время записи праздничного концерта "под дату", который готовился для эфира "Интера", ведущий Андрей Доманский сравнил украинских героев с фашистскими преступниками. На фрагменте видео заметно: господин Доманский держит в руках папку, очевидно – с заранее подготовленным "антифашистским" текстом. То есть, говорит не своими словами, хотя есть подозрение: где-то в глубине души отчасти согласен со шпаргалкой.

"Фашисты" в понимании "Интера" - борцы за свободу и независимость Украины. Ещё их принято обобщать термином "бандеровцы" и даже писать через дефис. Всё это – элементы даже не современной российской, а советской, в том числе – украинской советской пропаганды. В этом плане украинцам даже повезло. Образы врагов сперва царской России, а после - советской власти сперва были персонифицированы, потом стали именами нарицательными. Гетман Иван Мазепа попытался заключить союз с королём Швеции Карлом XII против русского царя Петра Первого – и двести лет с тех пор украинцев, которые добивались самостийности, нарекали "мазепинцами", то есть – предателями. С 1920-х годов прошлого века их в сознании советской России заменили "петлюровцы" - такие же предатели, только теперь адепты так называемого "украинского буржуазного национализма". Наконец, со второй половины 1940-х т поныне "предатель" - это "бандеровец".

О том, что в самой советской России сотни, если не тысячи этнических русских в годы Второй мировой добровольно сотрудничали с немецким оккупационным режимом, до сих пор молчат не только в России нынешней, но также – адепты "победобесия" в Украине. Тем более не объясняют причины коллаборации: за двадцать пять лет власти рабочих и крестьян, которую большевики провозгласили в 1917-том, не только украинцы, но и жители других "союзных республик", а по факту – оккупированных территорий устали от коммунистов, террора, голода, нищеты. В гитлеровцах видели реальных освободителей. Время показало – люди ошиблись в своём желании поменять одного монстра на другого. Окончательное озарение пришло осенью 1941-го, от той поры пошёл отсчёт движению сопротивления немецкому оккупанту.

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И здесь снова возвращаемся к скандальному концерту. Ведущий отметил: "Украина была оккупирована, но победила в войне". Отсюда вопрос – кем была оккупирована Украина и кого же она победила. Авторы шпаргалки либо сознательно запутывают миллионы зрителей в терминах, либо же запутались сами. По незнанию выдавая на-гора некоторую долю правдивой информации.

Начнём с того, что территория Украины, как говорилось выше, действительно переживала оккупацию. Но не только немецкую. И не только три года из шести военных. Вторая мировая, началась в 1939 году. Однако ещё раньше, зимой 1918-го, началась война, которая хоть и носила элементы гражданской, по сути своей для Украины была первой украино-российской. Только Киев с 1918 по 1920 пережил три вторжения Красной Армии, последнее из которых было окончательным. И всякий раз отмечалось кровавым террором по отношению к местному населению. Затем советская Россия при поддержке лояльных к ней украинских большевиков окончательно задавила в зародыше первую украинскую государственность. Лидеры Украинской Народной Республики были расстреляны, выжившие либо эмигрировали, либо – покаялись и приняли Советскую Власть, чтобы через десять лет тоже принять смерть в застенках НКВД как "враги народа", "петлюровцы", "буржуазные националисты".

С другой стороны, Запад Украины был под пятой Польской Республики, где украинцам тоже жилось несладко. Вот почему вторжение Красной Армии в 1939 году якобы "освобождённое" население сперва приняло радостно. С такой же радостью люди через два года встречали других "освободителей" - гитлеровцев. Летом 1943-го Красная Армия перешла в наступление, до лета 1944-го выбив немцев с украинских земель и снова оккупировав их, теперь уже полностью, до западных кордонов. Было ли это освобождением? Нет. Немецкий террор сменил советский, украинцы боялись НКВД не меньше, чем гестапо, а советские концлагеря были ничем не лучше нацистских. Что сотни тысяч украинцев испытали на собственных шкурах. По большому счёту, советская, читай – российская оккупация Украины длилась до лета 1991-го. Чтобы с весны 2014 тот же оккупант вернулся сначала в украинский Крым, затем – на украинский Донбасс.

В общем, не ясно, о какой именно оккупации говорил упомянутый выше ведущий. В связи с этим ещё менее понятно, какую победу он имел в виду. Кого, в какой войне победила Украина? Субъектной наша армия де-юре стала в 1992-м, когда солдаты и офицеры уже присягали не СССР, а служили не Советскому Союзу, а народу Украины. Де-факто украинская армия заявила о себе как защитница Родины всего четыре года назад, когда сдерживала атаки превосходящих сил противника на Востоке. И да, то, что сегодня украинские Вооружённые Силы сдерживают российскую армию по всей линии фронта – это уже победа.

А тогда, в 1945-том, Украина никого не победила. Если украинцы воевали в Красной Армии и дошли до Берлина, это ещё ничего не значит для нашей страны. Которая, напомню, потеряла государственность, была заморена голодом, покалечена, изнасилована, расстреляна в лагерях. Украинская ССР – лишь сателлит, колония, составляющая искусственно созданного тоталитарного государства-монстра. Колонии никогда никого не побеждали в войнах, которые ведут метрополии. Отчаянное сопротивление оккупационным режимам было, пример тому – деятельность УПА. Однако повстанческая армия, хоть и дала последний бой в 1960-м году, всё равно оккупанта, увы, не изгнала. Вот и выходит: о победах и поражениях в эти майские дни не говорим. Только о памяти и примирении.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель для "Главреда"