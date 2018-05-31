Путину нужно спешить расправиться с Украиной как можно скорее

Арест активов "Газпрома" в Европе - пожалуй, самый результат судебной тяжбы российского газового монополиста и украинской компании "Нафтогаз". А то, что арест этот начался с акций "Газпрома" в проектах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" может серьезно затормозить строительство новых трубопроводов.

Так что это одновременно удар и по Москве, и по позициям европейских лоббистов ее интересов. Под сомнение оказались поставлены десятилетия лоббистских усилий, миллиарды долларов, которые были потрачены на доказательство важности проектов и коррумпирование их сторонников. И все это сделал вовсе не "Нафтогаз". Все это сделал сам "Газпром".

Потому что арест активов "Газпрома" - вовсе не прямое следствие решения арбитража. Согласно этому решению "Газпром" обязан рассчитаться с "Нафтогазом". Но российский газовый монополист рассчитываться не хочет. Как известно, настоящие пацаны из питерских подворотен своих долгов никогда не отдают. Да и Путин за такое самоуправство по голове не погладит.

Так что "газпромовцам" приходится изыскивать возможности опротестовать решение арбитража. Проще говоря - тянуть время. Но обращение в апелляционный суд не отменяет решения арбитража. Этого в "Газпроме" могли просто не учесть. Как и не учесть и того, что пока апелляция будет рассматривать иск россиян, их активы будут заморожены, а строительство трубопроводов - остановлено.

Почему в "Газпроме" не могли понять такой простой вещи? А потому, что в России предпочитают жить в своей собственной реальности. Эта реальность подразумевает, что обращение в суд заканчивается победой того, кто прав. А прав, вне всякого сомнения и всегда российский заявитель - кто же еще? Потому что судопроизводство на Западе - честное. А "Газпром" - честен всегда. Ведь он - национальное достояние.

Кому-то такой ход мыслей может показаться шизофренией. Ну а разве все остальные действия Кремля - не шизофрения? Война в Грузии, аннексия Крыма, война на Донбассе, убийства, отравления - вот это все? Имеет логическое объяснение? Политически мотивировано? Помогает росту рейтинга с 78 процентов до 89? Разве не понятно, что мы имеем дело с шизофрениками? И то, что мы до сих пор пытаемся объяснить действия безумцев с точки зрения логики и поведения психически нормального человека - это не их проблема, а наша.

Читайте также: Зачем Путину новое обострение на Донбассе

Стоит Путину уйти из Донбасса - и он опять оживит пророссийскую, коллаборационистскую Украину. Она только ждёт мира, чтобы вцепиться в горло Украине настоящей, чтобы закричать во все горло "какая разница"?

Но Путин будет стоять на Донбассе насмерть.

Стоит "Газпрому" оплатить счета - и он сможет продолжить строительство "Северного потока-2". Сможет облегчить давление на Украину и создать возможности для военного наступления. Собственно, ради этого и строятся все эти трубопроводы - чтобы там ни рассказывали россияне и их лоббисты на Западе. Но "Газпром" не хочет платить.

И так во всем.

А время идёт. Это время работает на нас. Каждый день в нашей стране становится меньше советских людей - таков неумолимый закон жизни и смерти. Меняются школьные программы, язык медиа и бытового общения, меняются миграционные потоки.

Коллаборационистская Украина - Малороссия, Новороссия - просто умирает. Тает. Пройдёт ещё несколько лет - и некому будет побеждать на выборах. И Украину незачем будет оккупировать - как незачем оккупировать Польшу или Финляндию.

А потом умрет и сам Путин. Это тоже такой закон жизни и смерти. Ты умираешь, даже если ты президент России. А преемник Путина начнёт борьбу с его культом личности и последствиями. В России ничего другого просто не умеют, кроме как бороться с последствиями правления умерших вождей. Это красиво и - главное - не опасно.

Поэтому этот преемник откажется от Крыма, уйдёт из Донбасса и поедет в Белый дом просить прощения. А "Газпром" разделит на разные компании - потому что так посоветуют в ЕС.

Путину и "Газпрому" нужно спешить. С Украиной нужно расправиться как можно скорее. Пока количество предателей и "полезных идиотов" в этой стране еще достаточно для того, чтобы обеспечить управление оккупированной территорией.

Нам повезло, что они - шизофреники.

Виталий Портников, журналист для Espreso