Как Порошенко фейковый антикоррупционный суд "пропихнул"

Дмитрий Корнейчук

политический эксперт

8 июня 2018, 11:53

Вчера мы банально наблюдали в Раде очередную имитацию борьбы с коррупцией от нашей власти.

Порошенко разыграл в Раде очередной спектакль

Верховная Рада в четверг торжественно проголосовала за создание Антикоррупционного суда. Петр Порошенко лично с важным видом приехал имитировать картинку напряженной обстановки и корчить из себя борца с коррупцией. Гройсман, который для пиара обещал уйти в отставку, если закон не примут (хотя знал, что проголосуют), вместе с Порошенко участвовал в спектакле для украинцев и Вашингтона.

Шоу для народа удалось на славу. Но если разобраться, то в итоге все равно приняли выгодный Порошенко вариант суда, не соответствующий рекомендациям МВФ и Венецианской комиссии.

Это касается и критериев отбора судей по квалификации . И механизма ветирования кандидатур международными экспертами. То есть –в законе осталось множество лазеек для того, чтобы суд все равно сделать "ручным" для Порошенко.

Надо ли было голосовать за такой вариант Антикоррупционного суда? Скорее всего - да. Чтобы хоть как-то запустить его создание. 

Кстати, об этом же говорит Тимошенко, проголосовавшая за суд (оказалось, она таки была в сессионном зале, а не в Литве, как клялись и божились "порохоботы" вроде Нусса). Хотя власть не учла ее предложение отправить окончательный вариант закона в Венецианскую комиссию.

Впрочем, судя по всему, Запад уже смирился с тем фактом, что при Порошенко Антикоррупционный суд нормально не заработает. И этот суд является заделом по борьбе с коррупцией для новой власти.

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Мало того, Запад даже согласился на порошенковский вариант закона, поскольку никто не собирается давать Украине новый транш МВФ. А клеймо коррупционера давно и прочно стоит на лбу у Порошенко.

Главное - Антикоррупционный суд полноценно не начнет функционировать до президентских выборов. Порошенко сделал все, чтобы обезопасить себя до окончания президентской каденции. Именно поэтому Банковая весь 2017-й год затягивала внесение в Раду закона об Антикоррупционном суде. Задача была в том, чтобы в бюджете-2018 не было статьи расходов на его финансирование.

Теперь Банковая будет пытаться пропихнуть в суд своих кандидатов ( как было сделано с Высшим советом правосудия под видом "судебной реформы). Потом начнутся организаторские моменты. Потом – не окажется выделенных денег в бюджете на суд. А там уже и 2019-й и президентские выборы.

Поэтому мы банально наблюдали в Раде очередную имитацию борьбы с коррупцией от нашей власти. Как ранее с Нацагентством по противодействию коррупции и Госбюро расследований, оказавшимися под контролем Банковой.

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Самое циничное было в том, что Порошенко, формально выполнив требование Запада о создании Антикоррупционного суда, взял себе "жирный" коррупционный "бонус" - отправил в отставку главу Минфина Данилюка, "смотрящего" Вашингтона за украинским бюджетом. И Порошенко-Гройсман получили полный доступ к "ручному" дерибану бюджета до президентских выборов. А это очень важно, поскольку 2018-й должен стать Годом Большого Дерибана. Власти надо максимально очистить бюджет до проигрыша на выборах, когда потеряют доступ к бюджетной "кормушке".

И вот еще интересный момент. Не стоит исключать вариант, что Банковая под выборы все же запустит "ручной" Антикоррупционый суд. И использует его против своих политических оппонентов. К примеру, попытается с помощью суда не допустить на выборы Тимошенко или кого-то еще. Впрочем, чтобы решиться на подобную аферу Порошенко придется откровенно пойти против Запада, показав себя полноценным диктатором. И вряд ли такие президентские выборы признают на Западе. А уж там знают, в каких оффшорах деньги Порошенко и где его испанская вилла.

Мораль следующая. Коррупционеры никогда не будут бороться против себя. СБУ, ГПУ, НАБУ, НАПК, ГБР, Антикоррупционный суд – это просто красивые названия в стране, где вся власть, начиная с президента, прогнила коррупцией. И только смена этой коррупционной власти на выборах даст шанс начать хоть какие-то антикоррупционные подвижки. Ибо вся исполнительная вертикаль в Украине (от клерков до судей и правоохранителей) всегда ориентируется на поведение президента. И если он не может с 2014-го никак нажраться деньгами украинцев, вытягивая последнее из наших уже пустых карманов, то вся "система" поступает также же…

Дмитрий Корнейчук, политический эксперт

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Петр Порошенко Юлия Тимошенко антикоррупционный суд Дмитрий Корнейчук
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