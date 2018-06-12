Не стоит впадать в эйфорию: что не так с исторической встречей Трампа и Ким Чен Ына

По поводу состоявшейся в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которую называют "исторической", и подписанного ими документа не стоит впадать в эйфорию по ряду причин.

Первая из них состоит в том, что все в мире знают, что из себя представляет режим Ким Чен Ына, потому доверять ему и его подписи, мне кажется, было бы слишком наивно. Тем более, что еще несколько месяцев назад он обещал уничтожить Соединенные Штаты своими ракетами…

Вторая причина — итоговый документ, подписанный Трампом и Ким Чен Ыном. Он, если судить по фотографиям в СМИ, представляет из себя одну страничку, и все. Основные положения документа, которые сейчас разошлись в прессе, свидетельствуют о том, что это соглашение является, скорее, декларацией о намерениях, призывам дружить и сделать все, чтобы все было хорошо. Однако при этом не прописан никакой практический механизм реализации этих намерений. Возможно, механизм и не нужно прописывать в этом первом документе, но в нескольких следующих — обязательно. Иначе результат встречи останется просто лозунгом: "За все хорошее! Против всего плохого!". А, в итоге, это даст широкие возможности сторонам трактовать документ так, как им захочется.

Встреча в Сингапуре и подписанный документ — это лишь первый шаг. Он, безусловно, важен. Поскольку в дипломатии в отношениях руководителей стран крайне важен фактор доверия. И, если фактор доверия начинает формироваться, это уже хорошо. Дальше придется серьезно работать всем: дипломатам, военным, экспертам. Долгий путь будет предшествовать тому моменту, когда можно будет сказать, что достигнут фантастический прорыв. Это важный шаг, но только первый.

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В целом, резкое изменение курса Ким Чен Ына заставляет быть очень осторожным в оценках перспектив данного процесса в отношениях США и КНДР. Ведь когда человек всего за несколько месяцев кардинально меняет свое мнение, за этим может что-то стоять. Потому я не знаю, насколько искренними являются намерения Ким Чен Ына, насколько ему можно доверять. Только время покажет, были ли это лишь заявления и слова, или нечто большее.

Что договоренности о полной ядерной денуклеаризации Корейского полуострова будут значить для Трампа? С точки зрения внутреннеполитической борьбы и того, что сейчас американский президент переживает не самые лучшие времена из-за расследования Мюллера, Трампу очень нужны победы. А такие договоренности можно будет легко подать как победу — мол, "смотрите, Ким Чен Ын нас обещал уничтожить, а теперь согласился на полный отказ от ядерного оружия". Безусловно, этот факт можно будет использовать пропагандистски на полную мощь.

Однако, повторюсь, нельзя торопиться заявлять о достижении фантастической победы, поскольку Ким Чен Ын показал свою переменчивую позицию, потому уже через несколько месяцев ситуация может кардинально измениться. Это лишь первые оценки, и я бы с большой осторожностью относился к заявлениям о том, что достигнута сумасшедшая победа.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для "Главреда"