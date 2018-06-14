Возвращение России в G7: какие сигналы посылает США

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

14 июня 2018, 16:35

Трамп показал себя как человек без ценностей. Потому то, о чем он бы договорился с Путиным по Украине, честно говоря, немного пугает.

Трамп объяснил, зачем ему в G7 Россия

Американский президент Дональд Трамп объяснил свое мнение о том, что следует вернуться к формату "Большой восьмерки", вернув в клуб участников и Россию. В качестве аргументов, общаясь с "

Fox News", он привел, например, тот факт, что "Большая семерка" тратит 25% своего времени, говоря о России, потому, мол, "не лучше бы было, если бы они были здесь?". Кроме того, Трамп отметил, что, если бы Путин присутствовал на этих встречах, то у него был бы шанс обсудить ситуацию в Сирии и Украине" и сказать ему напрямую: "Сделаешь мне одолжение — уберешься из Сирии? Сделаешь мне одолжение — уберешься из Украины? Выйди из Украины — тебя не должно там быть".

Но слова Трампа не стоит воспринимать буквально — нужно понимать контекст и подтекст его заявлений.

Во-первых, американский президент не раз высказывал свое восхищение Владимиром Путиным.

Во-вторых, не нужно исключать того, что это — троллинг других членов "Большой семерки", в первую очередь, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Трамп говорит о том, что они ничего не смогли сделать, ни о чем не смогли договориться, хоть и взяли на себя такую ответственность, и в том, что происходит в Украине — часть вины Франции и Германии.

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Также Трамп говорит о том, что они противятся возвращению Путина в этот формат и восстановлению "Большой восьмерки", но в то же время совместно с Путиным строят газопроводы. А это ставит под сомнение не только их способности, но и их намерения.

Мол, вы ограничиваете Путина или развиваете контакты с ним? К тому же, вы развиваете контакты с Путиным для того, чтобы отказаться от американского газа — так вы мои стратегические партнеры и союзники, или нет? Вы говорите о том, что хотите какого-то паритета, жалуетесь на какие-то экономические ограничительные меры, но вы не хотите покупать американские товары, а мы в это время платим за вашу безопасность — так вы вообще те люди, с которыми можно о чем-то договариваться, или нет?

То есть контекст намного более широкий. Все не может говориться прямо, даже Трампом, человеком с небывалой прямотой.

На мой взгляд, "Большая семерка" до сих пор воспринималась в мире как объединение не только самых богатых и индустриально развитых стран, но и тех государств, которые объединены одними ценностями — демократическими. Допускать в такие клубы людей, являющихся уличными хулиганами, просто с большими кулаками, говорить с ними не потому, что они разделают приоритеты клуба, а просто потому что они сильные, нахальные и агрессивные — очень ложный подход, который давал бы неправильные сигналы и самому Путину, и всему миру.

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Потому я сомневаюсь в том, что присутствие Путина в "Большой семерке" имеет смысл. Однако я не воспринимаю буквально то, что говорит Трамп.

Еще один момент — если бы Трамп и Путин напрямую говорили об урегулировании ситуации в Украине, возможно, это привело бы к достижению какого-то результата. Но вот какого результата? Спрогнозировать сложно. Трамп показал себя как человек без ценностей. Потому то, о чем и как он бы договорился с Путиным, меня, честно говоря, немного пугает.

Потому тот факт, что со стороны Трампа в разговорах с Путиным принимает участие истеблишмент — хорошо тренированные, обученные люди, понимающие взаимосвязь вещей в природе и в политике, несколько успокаивает. Если бы переговорами занимался лично Трамп, то договоренности, которых бы, безусловно, он бы достигал с Путиным, вряд ли бы удовлетворяли Украину.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"

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Россия Украина Сирия Большая семерка G7 Дональд Трамп Владимир Путин Большая Восьмерка Богдан Яременко
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